"Зеленский руководит ВСУ, без него Залужный не может провести ни одной операции", - советник Офиса Президента
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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович откровенно возмущен тем, что в соцсетях многие люди, особенно девушки, выражают восхищение главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, забывая о том, что есть еще верховный главнокомандующий.
Об этом Арестович пишет в комментариях под своим постом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нужно называть вещи своими именами. Слишком многие изображают целомудренных, "ах, Залужный, ах, ВСУ", делая вид, что не существует Верховного главнокомандующего, без прямого распоряжения которого ни Залужный, ни ВСУ не могут провести ни одной операции... Зеленский руководит ВСУ и всеми Силами обороны. Простите, так вышло", - написал Арестович.
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Гарний жарт. Хто режисер, квартал 95? В цю складну годину такі жарти від Люсі дійсно веселять.
Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?
Мы - нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого г@вна.
Навіщо він так з бідним втомленим клоуном?
Когда неделю назад Т. Чорновол написал что ОПшку раздражает героизация военных на прямом и эспрессо, а его ручной марафон военных почти не показывает, про себя подумал, та маячня, художественное преувеличение гуманитария.
После Люсиного высера я понял что у них реально печет.
В общем Тарасик очередной раз оказался более осведомлённым во внутриполитической возне чем мне казалось.
Ну а то что для ОПшки рейтинги всегда выше ситуации, вроде как и не новость, но меня всё равно плавит этот цинизм.
І дякую моєму земляку Валерію Залужному. І решті командирів.
І ЗСУ.
І всім Захисникам.
ТерОбороні
НацГварції, СБУ, поліції, ДСНС.
Ваша *оп-а в цей перелік не входить. І нехай не здумає лізти у військові справи.
1.Розминка
2.Домашнє завдання
3.Конкурс
капітанівгенералісімусів
4.Музичний конкурс