"Зеленский руководит ВСУ, без него Залужный не может провести ни одной операции", - советник Офиса Президента

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович откровенно возмущен тем, что в соцсетях многие люди, особенно девушки, выражают восхищение главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, забывая о том, что есть еще верховный главнокомандующий.

Об этом Арестович пишет в комментариях под своим постом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нужно называть вещи своими именами. Слишком многие изображают целомудренных, "ах, Залужный, ах, ВСУ", делая вид, что не существует Верховного главнокомандующего, без прямого распоряжения которого ни Залужный, ни ВСУ не могут провести ни одной операции... Зеленский руководит ВСУ и всеми Силами обороны. Простите, так вышло", - написал Арестович.

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