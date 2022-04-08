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война (47275) Зеленский (16621) ВСУ (5207) Залужный (571) Арестович Алексей (327)

"Зеленский руководит ВСУ, без него Залужный не может провести ни одной операции", - советник Офиса Президента

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,залужний

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович откровенно возмущен тем, что в соцсетях многие люди, особенно девушки, выражают восхищение главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, забывая о том, что есть еще верховный главнокомандующий.

Об этом Арестович пишет в комментариях под своим постом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нужно называть вещи своими именами. Слишком многие изображают целомудренных, "ах, Залужный, ах, ВСУ", делая вид, что не существует Верховного главнокомандующего, без прямого распоряжения которого ни Залужный, ни ВСУ не могут провести ни одной операции... Зеленский руководит ВСУ и всеми Силами обороны. Простите, так вышло", - написал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти заранее не объявили о нападении РФ, потому что беженцы заблокировали бы движение и их пришлось бы расстреливать танками, - Арестович

Зеленский руководит ВСУ, без него Залужный не может провести ни одной операции, - советник Офиса Президента 01
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Топ комментарии
+206
Люся хватит лизать...а то зеля срать не сможет...а он нам до победы нужен живым...
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08.04.2022 17:25
+131
У Люськи походу титановый язык. Так лизать-это мощно. Ужас,какое ничтожество.🤦
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08.04.2022 17:25
+105
пьяна люся роту не хозяйка
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08.04.2022 17:29
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Страница 6 из 6
офигеть..... Арестович, ты "НОЛЬ" теперь.......
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08.04.2022 20:11 Ответить
А чого відключив коментарі у фейсбуці? Йому б , п.дару, там насипали б.
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08.04.2022 20:17 Ответить
Дебіл. Не про Зеленського треба думати , а про Україну. Як би Зеленський керував ЗСУ, то справи були б кепські. На наше щастя Зеленський розуміє що керувати повинні Залужний та інші військові. Кожен зараз робить свою справу, військові б'ють фашиську нечість, Зеленський своїм талантом оратора спонукає зажирілу Європу прокинутися. А Арестовичу треба навчитися хоч елементарно думати.
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08.04.2022 20:17 Ответить
Залужний рулить! Зеленський без нього п-ф-ф-ф
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08.04.2022 20:24 Ответить
Я Начальник, ти Дурень, ти Начальник, я Дурень. Люся забувається. Зеленський має робити свою роботу, а ЗСУ свою. Зеленський підписує те, що дає йому ГенШтаб. Не буде ГенШтаба, буде ПЗДЦ.
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08.04.2022 20:26 Ответить


Гарний жарт. Хто режисер, квартал 95? В цю складну годину такі жарти від Люсі дійсно веселять.
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08.04.2022 20:27 Ответить
Борис Филатов:

Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?

Мы - нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого г@вна.
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08.04.2022 20:30 Ответить
Аналогічно...
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09.04.2022 09:28 Ответить
Підтримую на 100 відсотків
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09.04.2022 15:56 Ответить
Кончеглот) Пан Залужний маэ набити йому пику
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08.04.2022 20:37 Ответить
Це було жорстко, тим більш у відношенні до безпосореднього начальніка.
Навіщо він так з бідним втомленим клоуном?
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08.04.2022 20:40 Ответить
Неужели он сам не понимает, как глупо и нелепо звучит то, что он высрал? Для смеху, что ли?
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08.04.2022 21:37 Ответить
Уберите "это" с телевизора....
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08.04.2022 21:39 Ответить
Hawthorn Healing

Когда неделю назад Т. Чорновол написал что ОПшку раздражает героизация военных на прямом и эспрессо, а его ручной марафон военных почти не показывает, про себя подумал, та маячня, художественное преувеличение гуманитария.

После Люсиного высера я понял что у них реально печет.

В общем Тарасик очередной раз оказался более осведомлённым во внутриполитической возне чем мне казалось.
Ну а то что для ОПшки рейтинги всегда выше ситуации, вроде как и не новость, но меня всё равно плавит этот цинизм.
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08.04.2022 21:55 Ответить
Думаю, что после вагнергейта, были сделаны правильные выводы, и зеля об операциях узнает после того, как арестович прочитает о них на "цензоре" и в максимально упрощенной форме перескажет зеленскому.
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08.04.2022 22:36 Ответить
Що, типу коли рашисти кудись просунулись чи нанесли ракетний удар, це на мові арестовіча для зе буде - "ані всєх бамбілі", а якщо наші вдало заспокоїли орків, то це на цій "мові" буде - "ані проста пєрєсталі стрєлять"?
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09.04.2022 05:38 Ответить
що *****? цей курдупель керує ЗСУ? воно навіть кварталом не керувало,там був для цього гендиректор,у люськи я бачу зовсім фляга засвистіла...
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08.04.2022 23:18 Ответить
Паскудно то, что Люся не компометирует ОП, а выполняет его идиотские директивы... Поэтому Люся прав..Когда вы называете его дебилом - не справедливо забывать о тех , кому он служит... А - ежели служит..не выгнан..значит начальству нравится..Так кто дебил ?
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08.04.2022 23:53 Ответить
Тобто, в разі будь-яких "пройо6ів" будемо знати: Зеленський заважав Залужному виконувати тому свої обов'язки. Спасіба "афєрістовічу" - підказав.
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09.04.2022 00:10 Ответить
"Галантерейщик и кардинал это сила" так по твоему Люся?
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09.04.2022 00:27 Ответить
Таварісчь Арєстовічь, я теж належу до тих, про кого ви так зневажливо написали.

І дякую моєму земляку Валерію Залужному. І решті командирів.
І ЗСУ.
І всім Захисникам.
ТерОбороні
НацГварції, СБУ, поліції, ДСНС.

Ваша *оп-а в цей перелік не входить. І нехай не здумає лізти у військові справи.
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09.04.2022 01:43 Ответить
Холодное лето 53-го. В чистом виде. Не заходите на государственную пристань
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09.04.2022 03:00 Ответить
Люся!думай хоч інколи над тим що верзеш
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09.04.2022 06:19 Ответить
це нове дно
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09.04.2022 07:04 Ответить
Люся, привіт, як язик, ще не стерся о зесраку
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09.04.2022 15:53 Ответить
Так вот за что Люси дали очередное звание, за его п....., А ты хорошенько подумай что тебя ждет после окончания войны, ой Люся Люся!!!!!?
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09.04.2022 17:16 Ответить
люсі треба зашити рота, по порве його об сразу зелі
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09.04.2022 17:21 Ответить
операціїї, які Зеленський може підказати Залужному:
1.Розминка
2.Домашнє завдання
3.Конкурс капітанів генералісімусів
4.Музичний конкурс
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10.04.2022 22:33 Ответить
Я смотрю в последнее время кто-то очень старается рассорить армию и верхушку .. правильно кто-то из рашки сказал " сделайте шаг назад и они сами себя поубивают .
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11.04.2022 00:42 Ответить
Сраколизи нам ліплять кім чен іра?
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11.04.2022 02:05 Ответить
Четырежди уклонист и гермафродит рулят.Да,сильна потуга.
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28.07.2022 18:23 Ответить
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