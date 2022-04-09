Подвиг Маріуполя ввійде в світову військову історію, - Білецький
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Українські захисники Маріуполя відтягли на себе величезну кількість сил і засобів противника, що на тижні відтермінувало наступ російських загарбників на угрупування ООС на Донбасі.
Про це під час ефіру на "5 каналі" заявив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що відбувається ці 40 днів в Маріуполі - ввійде в військову історію. 36-та бригада морської піхоти, полк "Азов" та інші підрозділи багато зробили, а ми повинні правильно використати той час, який вони нам дали", - впевнений Білецький.
Мова йде про те, що захисники Маріуполя відтягли на себе величезну кількість сил і засобів противника. Це на тижні відтермінувало наступ російських загарбників на угрупування ООС в Донецькій і Луганській областях.
Проте Андрій Білецький нагадує, що влада повинна зробити необхідні кроки щодо деблокади міста та врятувати його мешканців і захисників.
Наразі російські окупанти контролюють частину міста.
"Я б не хотів бути дозою заспокійливого для країни, але й не хочу створювати хвилю негативу. Немає великого секрету, що загарбники пробились в центр міста вузьким клином, що це ускладнює оборону міста українськими військами. Проте немає приводів для катастрофічного песимізму, тому що більшу частину міста все-таки контролюють українські війська", - зазначив Андрій Білецький.
Коментуючи ситуацію навколо "Азовсталі", вінрадив не звертати увагу на російські фейки.
"Вчора, позавчора відбиті деякі ділянки. Але Кадирову про це не знає, тому що в Маріуполі його, безумовно, не було. Ролики зняті або в Саратові, або в підвалах Грозного. Відповідно він говорить те, що говорять Tik-Tok війська", - додав Білецький.
Будь ласка, зачекайте...
Чому тоді краще не підготувались ?
Хіба не можна було.
Людей шкода. А ви все про спецоперації.
Я проти і Зе і Пороха. Вони, як на мене, однаково нездатні керувати країною під час війни, проте Зе хоча б не лізе до генштабу, вдаючи із себе Наполеона. Вони обидва важко уражені зірковою хворобою.
"однаково нездатні керувати країною під час війни" - давай сравним бюджет страны которую получил Порох и Зе? Армию сравним? Зе - только и сумел сделать то, в чем обвинял Пороха. Развал ракетной программы, истории с Павлоградским заводом, остановка производства экипировки (Марченко), посадки патриотов (реальные), сокращение армии, сокращение финансирования армии, срыв оборон заказов...
Так что, не гони. И это я еще истории с клистронами и вагнергейт не вспоминал
Порох патриотов не сажал? Ты нормальный? Что творил Матиос напомнить? Или порох каналы не закрывал, не прессовал журналистов?
Да, Зеля ещё хуже, но это не делает Пороха годным президентом. Обое гов*но, которое выбрал мудрый нарід.
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Порохобот детектед. Вы такие же недалёкие как и зе-боты.
"Порох патриотов не сажал? Ты нормальный?" - напомни, плиз
"Что творил Матиос напомнить?" - и это напомни.
"Или порох каналы не закрывал, не прессовал журналистов?" - поподробней плиз.
Пока говно это ты. Кстати, а за кого ты голосовало?
Чи він тільки 24.02.22 став президентом ?
Ця війна висвітила багато чудових людей які і повинні очолювати країну, а попередніки усі ідуть нафуй. Усі.
[Переслано від Тарас Чорновіл 🇺🇦]
[ Фото ]
Це трошки застаріла карта війни в Маріуполі. На жаль, як учора повідомив Білецький, ворог вузькою смужкою пробився в центр, чим ускладнив боротьбу армійцям, але найбільше створив новий жах для мешканців, які тепер навіть вийти з підвалів не можуть, бо виродки розстрілюють усіх цивільних.
Це щоб уявити, яка героїчна боротьба ведеться в цілковитому оточенні. Тут стоять проти незрівнянно більших сил ворога бійці полку Азов, але не лише вони. Б'ють агресора бійці героїчної 56 моторизованої бригади й 36 бригади морських піхотинців, а також національні гвардійці. Їх розташування в межах міста ніхто здавати не стане, тож позначки умовні. Про подвиги азовців відомо багато, але всі воюють на рівних. Про 56-ту ворог навіть постановочний ролик знімав, де превдягнуті в захоплену в інших місцях українську форму орки зображали із себе полонених бійців ЗСУ. Але ніхто з бригади не здався, а режисерів зрадили деталі - чистесенька новенька форма після понад місяця бойових дій у повному оточенні. І місто ніхто не збирається
Вспомнил, как местная общественнось Билецкого поганила, ещё два месяца тому назад.
Делаю вывод: От перемены комментариев -- суть не меняется.
...но диваны изнашиваются...*)
🏛️Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
🤷🏻♂️Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
🗣️Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
🤬При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
😮Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
😎Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
🤔Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах, в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
Але і зрада тих, хто розмінував виходи з Криму, теж увійде в історію.
Не сподівайтесь пацюки-зрадники, ми пам'ятаємо про вас... суки...
вони були кандидатами в депутати на моєму оболонському окрузі. і якщо за Білецького проголосувала більшість у 2015, то за Жоріна у 2019 - меншість, бо тоді всі довбні побігли за слуг голосувати. оце вам слуги.
ми всі молимося за захисників Маріуполя. нам нічого не кажуть, але ми розуміємо, як їм важко.
а зрада - вона на найвищих щаблях влади у нас.
це українська карма(((. якась ********.
от якби озброєні люди прийшли і раз і назавжди із зрадниками у владі розібралися.