Подвиг Маріуполя ввійде в світову військову історію, - Білецький

Українські захисники Маріуполя відтягли на себе величезну кількість сил і засобів противника, що на тижні відтермінувало наступ російських загарбників на угрупування ООС на Донбасі.

Про це під час ефіру на "5 каналі" заявив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається ці 40 днів в Маріуполі - ввійде в військову історію. 36-та бригада морської піхоти, полк "Азов" та інші підрозділи багато зробили, а ми повинні правильно використати той час, який вони нам дали", - впевнений Білецький.

Мова йде про те, що захисники Маріуполя відтягли на себе величезну кількість сил і засобів противника. Це на тижні відтермінувало наступ російських загарбників на угрупування ООС в Донецькій і Луганській областях.

Проте Андрій Білецький нагадує, що влада повинна зробити необхідні кроки щодо деблокади міста та врятувати його мешканців і захисників.

Наразі російські окупанти контролюють частину міста.

"Я б не хотів бути дозою заспокійливого для країни, але й не хочу створювати хвилю негативу. Немає великого секрету, що загарбники пробились в центр міста вузьким клином, що це ускладнює оборону міста українськими військами. Проте немає приводів для катастрофічного песимізму, тому що більшу частину міста все-таки контролюють українські війська", - зазначив Андрій Білецький.

Коментуючи ситуацію навколо "Азовсталі", вінрадив не звертати увагу на російські фейки.

"Вчора, позавчора відбиті деякі ділянки. Але Кадирову про це не знає, тому що в Маріуполі його, безумовно, не було. Ролики зняті або в Саратові, або в підвалах Грозного. Відповідно він говорить те, що говорять Tik-Tok війська", - додав Білецький.

Також читайте: Росія чинить геноцид та етноцид. Світ розуміє, хто насправді є нацистом, - Білецький