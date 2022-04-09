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У Києві затримали трьох диверсантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,посвідка

У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників українського народу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram патрульна поліція Києва.

Правоохоронці розповіли, що у Солом'янському районі інспектори затримали чоловіка, який порушував комендантську годину, оскільки під час огляду виявилося, що у його телефоні є фото блокпостів та обстріляних ракетами об'єктів.

"Під час несення служби на блокпосту, що у Дніпровському районі міста увагу патрульних привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. І не дарма. Жінка виявилась громадянкою Росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам у Московію", - сказанов повідомленні.

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Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі столиці, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися "любителем російської пропаганди", про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.

Зазначається, що затриманих патрульні передали працівникам СБУ для подальшого розбору.

"Якщо ви виявили підозрілих осіб — негайно повідомляйте про це до поліції", - просять правоохоронці.

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Топ коментарі
+26
дерьмак, пололях, гавнохамія?
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09.04.2022 19:01
+15
К стене? Да нет. Под личное обязательство.
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09.04.2022 19:01
+12
- Діду, не пий воду з криниці, вона може бути отруєна!
- Чаво?!
- Пей, говорю больше! Вода кристально чистая, обработанная!
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09.04.2022 19:02
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К стене? Да нет. Под личное обязательство.
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09.04.2022 19:01 Відповісти
дерьмак, пололях, гавнохамія?
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09.04.2022 19:01 Відповісти
Только не пишите о каком то залоге.
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09.04.2022 19:02 Відповісти
- Діду, не пий воду з криниці, вона може бути отруєна!
- Чаво?!
- Пей, говорю больше! Вода кристально чистая, обработанная!
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09.04.2022 19:02 Відповісти
Кажуть, повідомляйте... Я вже місяць кричу, даю інфу СБУ про Южноукраїнського підараса надьожу, у відповідь тиша, бо його кришує місцеві поліцаї
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09.04.2022 19:04 Відповісти
В Київ подзвоніть ..
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09.04.2022 19:10 Відповісти
Кому ти кажешь? Баканову?
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09.04.2022 19:10 Відповісти
вони можуть допомогти київському зоопарку
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09.04.2022 19:09 Відповісти
Єто Глот с планетьі Катрук х*йло с московии
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09.04.2022 19:19 Відповісти
Сколько погибло наших людей из-за того что с 2014 года наша власть так и не закрыла границу с Пидоросией. Сколько за ето время в Украину заехало диверсантов, которые не только снимали блокпосты а и стреляли нашим солдатам в спину когда ЗСУ встречали рашистские колоны
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09.04.2022 19:09 Відповісти
Помню какой вой подняли "заробитчане", когда такое предлагали. Лохторат, ****.
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09.04.2022 19:20 Відповісти
Юзер-Юзер,заробітчани не піднімали ніякого "вою".Не бреши.Чи війна все спише?.Не потрібно розказувати про те чого не було.Все вирішувало керівництво країни .Не було ніякого проєкту закону,не кажучи вже про закон про візовий режим з кацапами.Всі раділи безвізу з Європою. Тим більше,не було заборони про вїзд в Україну -кацапів...
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09.04.2022 19:55 Відповісти
Заробітчани піднімали вій. Понаїхавші "хороші рюзьгі" піднімали вій. Навіть українці піднімали вій.

Там всі волали "росіяни жє нє уінауати, ето всьо путін, как я буду к бабушкє в кострому єздіть то а"
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09.04.2022 20:01 Відповісти
Я тебе о том, что лично слышал. Даже с Киевской области бригадами ездили на стройки. А всё остальное, назови мне партию, которая как Зе, имела абсолютное большинство в Раде?
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09.04.2022 20:19 Відповісти
основна маса це місцеві любителі хрюзгеміра, нажаль
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09.04.2022 19:55 Відповісти
Любые ДРГ, мародеры и подобные во время задержания по законам военного времени должны быть расстреляны без суда и следствия. «Без базара»
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09.04.2022 19:13 Відповісти
Коли уже ви почнете показувати їхні морди ?
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09.04.2022 19:24 Відповісти
Первое фото, скрин телефона. Правый верхний угол - ******** одного из них.
(С термином "лица" не опечатка)
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09.04.2022 19:54 Відповісти
Я нагадаю, що влітку 2019-го, один клоунський довпойоп відмінив заборону на в'їзд в Україну кацапам. Так що ці тисячі диверсантів по країні - це справа рук того довпойопа який хоче дагаварітся па средінє з рашистами
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09.04.2022 19:33 Відповісти
********* ! По всьому світу москалів виганяють як прокажених, відмовляють у візах. А в нас *******, другий місяць війни і якісь громадяни рф. На цю всю куєту потрібен указ з чотирьох речень. Заборонити візд на час воєнного стану, тим що вже тут уйобувати протягом 48 год через Польщу за власний кошт, візовий режим тільки з гуманітарною метою
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09.04.2022 19:41 Відповісти
в мене сусід-громадянство касапське, має "від на жительство" вже 12 років. людина з абсолютно проукраїнськими поглядами. АЛЕ паспорт РыФы. мені його розтріляти за паспорт?
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09.04.2022 19:59 Відповісти
Один ваш сусід не виправдовує 99.99% росіян
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09.04.2022 20:03 Відповісти
Бабу отпи--ть, мужиков вые--ть. Ой, наоборот.
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09.04.2022 19:55 Відповісти
офигеть!они что??так стебутся??"Якщо ви виявили підозрілих осіб - негайно повідомляйте про це до поліції", - просять правоохоронці Джерело: https://censor.net/ua/p3332781 и выкладывают ,,ксивы"которые сами ,,правоохоронцы"этим же диверсантам и выдали!!(причём как под заказ,дата выдачи конец 2021 год!!)
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09.04.2022 20:02 Відповісти
 
 