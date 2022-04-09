У Києві затримали трьох диверсантів. ФОТО
У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників українського народу
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram патрульна поліція Києва.
Правоохоронці розповіли, що у Солом'янському районі інспектори затримали чоловіка, який порушував комендантську годину, оскільки під час огляду виявилося, що у його телефоні є фото блокпостів та обстріляних ракетами об'єктів.
"Під час несення служби на блокпосту, що у Дніпровському районі міста увагу патрульних привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. І не дарма. Жінка виявилась громадянкою Росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам у Московію", - сказано в повідомленні.
Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі столиці, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися "любителем російської пропаганди", про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.
Зазначається, що затриманих патрульні передали працівникам СБУ для подальшого розбору.
"Якщо ви виявили підозрілих осіб — негайно повідомляйте про це до поліції", - просять правоохоронці.
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Глот с планетьі Катрукх*йло с московии
Там всі волали "росіяни жє нє уінауати, ето всьо путін, как я буду к бабушкє в кострому єздіть то а"
(С термином "лица" не опечатка)
Резун(Суворов) сообщал, обращайте в деле поимки диверсантов внимание и на женщин.
Да на всех, бдительность, им может быть и инвалид.
Нє, то все фашисти ро***ть. Ми ж гуманні *****. Погрозим пальчиком і відпустимо. Спортивна, ***дь, рибалка.