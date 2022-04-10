Терористи "ДНР" заборонили діяльність СММ ОБСЄ

Терористична організція "ДНР" визнала неправомірною діяльність СММ ОБСЄ і заявляє, що представники Місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про цн йдеться у "розпорядженні" "Держкомітету оборони "ДНР"

Зазначається, що перебування СММ ОБСЄ визнається небажаним.

Також до 30 квітня співробітникам СММ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".

Напередодні в "ДНР" затримали місцевого жителя, який працював у СММ ОБСЄ, за "несумісну з мандатом місії діяльність"

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