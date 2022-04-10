3 049 6
Терористи "ДНР" заборонили діяльність СММ ОБСЄ
Терористична організція "ДНР" визнала неправомірною діяльність СММ ОБСЄ і заявляє, що представники Місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про цн йдеться у "розпорядженні" "Держкомітету оборони "ДНР"
Зазначається, що перебування СММ ОБСЄ визнається небажаним.
Також до 30 квітня співробітникам СММ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".
Напередодні в "ДНР" затримали місцевого жителя, який працював у СММ ОБСЄ, за "несумісну з мандатом місії діяльність"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оззи
показати весь коментар10.04.2022 01:53 Відповісти Мені подобається 2
✘
✘
Семен Шкаралупа
показати весь коментар10.04.2022 02:01 Відповісти Мені подобається 6
Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар10.04.2022 02:23 Відповісти Мені подобається 4
Serg Sergeev
показати весь коментар10.04.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль