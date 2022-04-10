УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11952 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
3 049 6

Терористи "ДНР" заборонили діяльність СММ ОБСЄ

обсє

Терористична організція "ДНР" визнала неправомірною діяльність СММ ОБСЄ і заявляє, що представники Місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про цн йдеться у  "розпорядженні" "Держкомітету оборони "ДНР"

 Зазначається, що перебування СММ ОБСЄ визнається небажаним.

Також до 30 квітня співробітникам СММ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".

Напередодні в "ДНР" затримали місцевого жителя, який працював у СММ ОБСЄ, за "несумісну з мандатом місії діяльність"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні. Це безвідповідально, - постпред США при ОБСЄ Карпентер

Автор: 

ОБСЄ (3503) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кто этих уродов спрашивает?
показати весь коментар
10.04.2022 01:53 Відповісти
Домбабве подівається проіснувати до 30 квітня? Оптимісти.
показати весь коментар
10.04.2022 02:01 Відповісти
Мене цікавить одне питання, якого хера ця місія робить на окупованих недорозвинутих територіях. Все, немає мінська, немає чого там розводити. Тепер треба херячити *********, без будь яких місій. Ця структура сциклива вже з 2014 року показала, що вона вартує.
показати весь коментар
10.04.2022 02:23 Відповісти
И правильно.... И с нашей стороны надо гнать этих слепых и глухих крыс ссаными тряпками...
показати весь коментар
10.04.2022 07:53 Відповісти
 
 