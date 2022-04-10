Укрпошта й Укрзалізниця запустили проєкт доставки гуманітарних вантажів

Укрпошта спільно з Укрзалізницею запустили проєкт під назвою "Гуманітарна залізна пошта" із доставки гуманітарних вантажів, які відправляють волонтери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрпошта у Телеграмі.

"Сьогодні офіційно запустили наш спільний з Укрзалізниця проєкт — Гуманітарна залізна пошта. Він створений для того, щоб волонтери у мирних містах надсилали гуманітарні вантажі у ті регіони, де в цьому є потреба. Зокрема, курсуватимемо зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також необхідні речі можна надіслати в будь-які інші населені пункти, де працює Укрпошта. Такі посилки будуть переадресовуватися із залізничних вокзалів у потрібний регіон автомобілями.

Ціна доставки гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн. А оформити відправлення можна онлайн або у спеціально визначених відділеннях. Про це детальніше тут.

Один такий вагон було вже тестово відправлено 1 квітня. На черзі таких ще з десяток, а якщо буде потрібно — й сотня, підкреслили в Укрпошті.

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