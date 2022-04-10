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Укрпошта й Укрзалізниця запустили проєкт доставки гуманітарних вантажів

укрпошта,укрзалізниця

Укрпошта спільно з Укрзалізницею запустили проєкт під назвою "Гуманітарна залізна пошта" із доставки гуманітарних вантажів, які відправляють волонтери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрпошта у Телеграмі.

"Сьогодні офіційно запустили наш спільний з Укрзалізниця проєкт — Гуманітарна залізна пошта. Він створений для того, щоб волонтери у мирних містах надсилали гуманітарні вантажі у ті регіони, де в цьому є потреба. Зокрема, курсуватимемо зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також необхідні речі можна надіслати в будь-які інші населені пункти, де працює Укрпошта. Такі посилки будуть переадресовуватися із залізничних вокзалів у потрібний регіон автомобілями.

Ціна доставки гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн. А оформити відправлення можна онлайн або у спеціально визначених відділеннях. Про це детальніше тут.

Один такий вагон було вже тестово відправлено 1 квітня. На черзі таких ще з десяток, а якщо буде потрібно — й сотня, підкреслили в Укрпошті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща спрощує правила безкоштовного користування поїздами для українців, - "Укрзалізниця"

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Укрзалізниця (6836) Укрпошта (1080) гуманітарна допомога (991)


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Лягаю спати з тривогою що завтра принесе день. Радісного мало. То орки,то зелені, а українці посередині. Не ведіться на хибні плани і фейкові обіцянки ні від кого. Бережіть себе і Україну
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10.04.2022 02:22 Відповісти
Дякую. Бережи Вас Бог. Добраніч.
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10.04.2022 02:26 Відповісти
Укрпошта топчики.
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10.04.2022 02:36 Відповісти
До жирафа анекдоти зайця доходили на третій день (якщо я не забув той дитячий анекдот).
До Укрпошти і Укрзалізниці дійшло через місяць....
Та нехай хоч так... - теж добре.
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10.04.2022 02:55 Відповісти
Там склади і сховища величезні - а гумдопомога має властивість безслідно зникати і липнути до рук.
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10.04.2022 08:13 Відповісти
Так що, місяць розробляли алгоритм запобігання зникненню і прилипанню?
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10.04.2022 08:29 Відповісти
 
 