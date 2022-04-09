Польща спрощує правила безкоштовного користування поїздами для українців, - "Укрзалізниця"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають квиток на поїзд від Укрзалізниці, оформлений в Україні для проїзду в Польщу, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїздних документів територією Польщі.
Про це у Telegram повідомляє Укрзалізниця, інформує Цензор.НЕТ.
"Збережіть квиток на поїзд, який ви купували в Україні (як електронний, так і придбаний в касі) для подорожі в Польщу - він дає право на поїздки залізницею по території Польщі не тільки в день перетину кордону, але й надалі", - пояснили в "УЗ".
Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими ж, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки віж 18 до 60 років з інвалідністю.
Посадка в поїзди - за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками.
"Перевозити багаж та тварин громадяни України можуть безкоштовно. З Польщі українці також можуть безкоштовно виїхати далі за кордон, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах)", - зазначили в "Укрзалізниці".
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