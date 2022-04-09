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Польща спрощує правила безкоштовного користування поїздами для українців, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають квиток на поїзд від Укрзалізниці, оформлений в Україні для проїзду в Польщу, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїздних документів територією Польщі.

Про це у Telegram повідомляє Укрзалізниця, інформує Цензор.НЕТ.

"Збережіть квиток на поїзд, який ви купували в Україні (як електронний, так і придбаний в касі) для подорожі в Польщу - він дає право на поїздки залізницею по території Польщі не тільки в день перетину кордону, але й надалі", - пояснили в "УЗ".

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими ж, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки віж 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди - за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками.

"Перевозити багаж та тварин громадяни України можуть безкоштовно. З Польщі українці також можуть безкоштовно виїхати далі за кордон, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах)", - зазначили в "Укрзалізниці".

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09.04.2022 18:10 Відповісти
Це добре, надіюсь українці що тут проживають не будуть користуватись пільгами, тільки біженці. Бикувати не треба, ділити поляків і українців в Польщі не варто
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09.04.2022 18:18 Відповісти
Ловіть кацапів-зайців і вітстрілюйте
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09.04.2022 18:36 Відповісти
 
 