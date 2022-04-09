Польша упрощает правила бесплатного пользования поездами для украинцев, - "Укрзализныця"

Украинцы, не имеющие загранпаспорта или номера PESEL, но имеющие билет на поезд от "Укрзализныци", оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов по территории Польши.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

"Сохраните билет на поезд, который вы покупали в Украине (как электронный, так и приобретенный в кассе) для путешествия в Польшу – он дает право на поездки по железной дороге на территории Польши не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем", - пояснили в "УЗ".

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются прежними, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля и входящие в следующие группы:

- дети до 18 лет;

- женщины;

- мужчины старше 60 лет;

- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в поезда – по заранее полученным в кассе бесплатным билетам.

"Перевозить багаж и животных граждане Украины могут бесплатно. Из Польши украинцы также могут бесплатно уехать дальше за границу, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах)", - отметили в "Укрзализныце".

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