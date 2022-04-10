Уряд утворив робочу групу для захисту переселенців за кордоном

Кабінет Міністрів утворив робочу групу щодо захисту за кордоном тимчасово переміщених українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

"Утворено робочу групу щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи", - зазначив він.

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