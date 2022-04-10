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Уряд утворив робочу групу для захисту переселенців за кордоном

біженці

Кабінет Міністрів утворив робочу групу щодо захисту за кордоном тимчасово переміщених українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

"Утворено робочу групу щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи", - зазначив він.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз зробить усе можливе, щоб українські біженці мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу, - фон дер Ляєн

Автор: 

біженці (1864) Кабмін (14078)


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Топ коментарі
+6
А що консульств більше не має В Німеччині є кому контролювати і без додаткових одиниць з уряду України. Якщо багато лишніх то фронт прийме і проконтролює
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10.04.2022 03:22
+5
Мдааа, що подумають про наш Кабмін в ЄС?
соромно за цю владу стає все більше і більше.....
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10.04.2022 02:50
+4
Ця "робоча група" немає жодного відношення до захисту.
Це просто прикриття для пропагандиських "зе-агітбригад" легально працювати на теренах інших країн з виборцями.
Якщо переселенцям вистачить глузду, то створять свої робочі групи для свого захисту від дєрьмаковських "групу для захисту переселенців за кордоном".
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10.04.2022 06:13
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Мдааа, що подумають про наш Кабмін в ЄС?
соромно за цю владу стає все більше і більше.....
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10.04.2022 02:50 Відповісти
А що консульств більше не має В Німеччині є кому контролювати і без додаткових одиниць з уряду України. Якщо багато лишніх то фронт прийме і проконтролює
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10.04.2022 03:22 Відповісти
Ця "робоча група" немає жодного відношення до захисту.
Це просто прикриття для пропагандиських "зе-агітбригад" легально працювати на теренах інших країн з виборцями.
Якщо переселенцям вистачить глузду, то створять свої робочі групи для свого захисту від дєрьмаковських "групу для захисту переселенців за кордоном".
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10.04.2022 06:13 Відповісти
А роту или батальон из народных депутатов создать, слабо?
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10.04.2022 03:39 Відповісти
Ти дуракЪ?
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10.04.2022 03:49 Відповісти
Групи буде скеровано для роботи у фільтраційних пунктах з депортації ху@лорабів з ордловщини і крьісму до ху@лостану
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10.04.2022 06:39 Відповісти
Шмигаль відкрив сінікури для своїх людей за кордоном. Зарплатня висока!
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10.04.2022 08:09 Відповісти
 
 