Уряд утворив робочу групу для захисту переселенців за кордоном
Кабінет Міністрів утворив робочу групу щодо захисту за кордоном тимчасово переміщених українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
"Утворено робочу групу щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи", - зазначив він.
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Топ коментарі
+6 Валентина Саюн
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+5 Сергій Осадчий
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+4 irina #514605
показати весь коментар10.04.2022 06:13
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соромно за цю владу стає все більше і більше.....
Це просто прикриття для пропагандиських "зе-агітбригад" легально працювати на теренах інших країн з виборцями.
Якщо переселенцям вистачить глузду, то створять свої робочі групи для свого захисту від дєрьмаковських "групу для захисту переселенців за кордоном".