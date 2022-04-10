УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 256 12

НАТО планує зміцнити кордони для відбиття майбутніх атак РФ, - Столтенберг

нато

НАТО працює над планами постійної військової присутності на своєму кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, НАТО перебуває "в розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відбиватиме "довгострокові наслідки" дій президента Росії Володимира Путіна.

"Те, що ми бачимо зараз, — це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", - заявив Столтенберг.

Як один з варіантів розглядається постійна військова присутність на кордонах Альянсу з метою відбиття майбутньої російської агресії.

Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, який відбудеться в червні в Мадриді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі країни НАТО готуються до навчання українських військових для оволодіння ними зброєю Альянсу, - Bloomberg

Автор: 

НАТО (6431) росія (65035) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Да не кордони треба укріпляти,а рашу знищети.Довбодятли.
показати весь коментар
10.04.2022 07:36
+2
Столтенберг пробил дно.
показати весь коментар
10.04.2022 06:44
+2
А що нам НАТО щось винне? Мізки почніть вже використовувати. "Байден, чому ми й досі не в НАТО" . 🤪
показати весь коментар
10.04.2022 07:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дніще...(((
показати весь коментар
10.04.2022 06:34 Відповісти
Столтенберг пробил дно.
показати весь коментар
10.04.2022 06:44 Відповісти
Як НАТО зараз відбиває атаки ми бачимо щодня. Лячно навіть уявити що вони в майбутньому вигадають.
показати весь коментар
10.04.2022 06:50 Відповісти
Похоже его скоро даже Сербы в говно мокнут, эти засранцы уже в Косово собрались
показати весь коментар
10.04.2022 06:51 Відповісти
Да не кордони треба укріпляти,а рашу знищети.Довбодятли.
показати весь коментар
10.04.2022 07:36 Відповісти
Щоб знищити рашу, треба бути готовими до прийняття як мінімум декількох ядерних ударів! Ти готовий до знищення свого міста одним ударом разом з усіма його жителями? НАТО оцінюють всі ризики, а не бездумно біжать в атаку з шашками наголо
показати весь коментар
10.04.2022 09:38 Відповісти
І оцьому сциклу і надалі продовжили мандат в НАТО? Та вони що там, зовсім кукухою поїхади? "Майбутніх атак"...та то триндець.
показати весь коментар
10.04.2022 07:41 Відповісти
А що нам НАТО щось винне? Мізки почніть вже використовувати. "Байден, чому ми й досі не в НАТО" . 🤪
показати весь коментар
10.04.2022 07:48 Відповісти
Ти ******@й чи дитина?
показати весь коментар
10.04.2022 08:01 Відповісти
Так вони самі про себе подбати не можуть оце смішно, думають... Давно мали повністью весь східний свій кордон насити військами і зброєю для відбиття можливого нападу кацапії.. А вони думають. 😒
показати весь коментар
10.04.2022 08:23 Відповісти
Ого скільки зеботів наповзло, а я думав їх вже покосили на цензорі
показати весь коментар
10.04.2022 10:36 Відповісти
зЕ-придурки, не підгоряйте так та не демонструйте, так явно, свою тупість.😅
показати весь коментар
10.04.2022 11:06 Відповісти
 
 