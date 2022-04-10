НАТО планує зміцнити кордони для відбиття майбутніх атак РФ, - Столтенберг

НАТО працює над планами постійної військової присутності на своєму кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, НАТО перебуває "в розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відбиватиме "довгострокові наслідки" дій президента Росії Володимира Путіна.

"Те, що ми бачимо зараз, — це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", - заявив Столтенберг.

Як один з варіантів розглядається постійна військова присутність на кордонах Альянсу з метою відбиття майбутньої російської агресії.

Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, який відбудеться в червні в Мадриді.

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