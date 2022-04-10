Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 - посмертно

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №224/2022 опубліковано на сайті глави української держави.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, ІІІ ступеня - 49, із яких двох - посмертно.

Також Президент відзначив орденом "За мужність" І ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня - трьох, ІІІ ступеня - 149 військових, серед яких 49 посмертно.

Згідно з указом, орденом Данила Галицького відзначені 18 військових.

Медаллю "За військову службу Україні" глава держави нагородив 168 військових, а медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - п'ятьох.

Окрім того, медаллю "Захиснику Вітчизни" Президент відзначив 28 військових, серед яких чотирьох - посмертно.

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