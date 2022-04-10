Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 - посмертно
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 - посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №224/2022 опубліковано на сайті глави української держави.
Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, ІІІ ступеня - 49, із яких двох - посмертно.
Також Президент відзначив орденом "За мужність" І ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня - трьох, ІІІ ступеня - 149 військових, серед яких 49 посмертно.
Згідно з указом, орденом Данила Галицького відзначені 18 військових.
Медаллю "За військову службу Україні" глава держави нагородив 168 військових, а медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - п'ятьох.
Окрім того, медаллю "Захиснику Вітчизни" Президент відзначив 28 військових, серед яких чотирьох - посмертно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава нації
Смерть москалям
Царствіє небесне воїнам українцям.