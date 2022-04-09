Баканов та Резніков нагородили захисників України і обговорили співпрацю між СБУ й Міноборони. ФОТО

Голова Служби безпеки України Іван Баканов і міністр оборони Олексій Резніков вручили нагороди співробітникам СБУ та військовим, які зробили значний внесок у захист нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Сьогодні ми дякуємо кожному бійцю, хто докладає максимум зусиль для перемоги України. Наші військові працюють на передовій, але саме спільна робота різних відомств, волонтерів та усього українського народу наближає цю перемогу і робить її невідворотною", – зазначив голова СБУ.

Окремо Іван Баканов та Олексій Резніков обговорили конкретні кроки подальшої співпраці між Службою безпеки і Міноборони.

"Чітка взаємодія СБУ та Міністерства оборони дає можливість ефективно боронити Батьківщину від нападу окупантів. Тож така співпраця тільки посилюється. І наші спільні результати лише підтверджують це", – підкреслив Баканов.

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"Завдяки злагодженості увесь сектор національної безпеки і оборони показав агресору міць справжньої єдності. Збройні Сили України пліч-о-пліч зі Службою безпеки, розвідниками – СЗР та ГУР – Нацгвардією, Нацполом, прикордонниками і рятувальниками та всіма, хто сьогодні взяв зброю в руки, продовжують боронити нашу землю, захищають наше майбутнє і щодня завдають російським окупантам значних втрат. Ми змінилися за ці 8 років війни. Ми демонструємо всьому світові не тільки масові приклади відваги та героїзму, але й високий професіоналізм. І вся країна підтримує своїх воїнів", – зазначив Резніков.

Нагадаємо, тільки за перший місяць війни державними нагородами було відзначено 77 співробітників СБУ, двом із них звання Героя України присвоєно посмертно. Загиблі відзначилися у боях в районі Макарова на Київщині.