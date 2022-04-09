Баканов та Резніков нагородили захисників України і обговорили співпрацю між СБУ й Міноборони. ФОТО
Голова Служби безпеки України Іван Баканов і міністр оборони Олексій Резніков вручили нагороди співробітникам СБУ та військовим, які зробили значний внесок у захист нашої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Сьогодні ми дякуємо кожному бійцю, хто докладає максимум зусиль для перемоги України. Наші військові працюють на передовій, але саме спільна робота різних відомств, волонтерів та усього українського народу наближає цю перемогу і робить її невідворотною", – зазначив голова СБУ.
Окремо Іван Баканов та Олексій Резніков обговорили конкретні кроки подальшої співпраці між Службою безпеки і Міноборони.
"Чітка взаємодія СБУ та Міністерства оборони дає можливість ефективно боронити Батьківщину від нападу окупантів. Тож така співпраця тільки посилюється. І наші спільні результати лише підтверджують це", – підкреслив Баканов.
"Завдяки злагодженості увесь сектор національної безпеки і оборони показав агресору міць справжньої єдності. Збройні Сили України пліч-о-пліч зі Службою безпеки, розвідниками – СЗР та ГУР – Нацгвардією, Нацполом, прикордонниками і рятувальниками та всіма, хто сьогодні взяв зброю в руки, продовжують боронити нашу землю, захищають наше майбутнє і щодня завдають російським окупантам значних втрат. Ми змінилися за ці 8 років війни. Ми демонструємо всьому світові не тільки масові приклади відваги та героїзму, але й високий професіоналізм. І вся країна підтримує своїх воїнів", – зазначив Резніков.
Нагадаємо, тільки за перший місяць війни державними нагородами було відзначено 77 співробітників СБУ, двом із них звання Героя України присвоєно посмертно. Загиблі відзначилися у боях в районі Макарова на Київщині.
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Чувак с рыбалки приехал
-Як і не є випадковістю перетасовка, зміщення, ув'язнення путінських генералів за провали в "денацифікації"... Як і не є випадковістю "дощ" заяв на звільнення путінських міністрів : - Сілуанова (Мінфін), Колокольцева (МВС) і тепер навіть Патрушева-молодшого (Мінсільгосп), Набіулліної (Центробанк),. . І вже не сумніви, а впевненість і страх наростають у них про неминучий крах ординської економіки!
-Путін проводить селектори двічі на день з розширеною радою безпеки.. потім - з вузькою. І протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні...
Все це - абсолютно не свідчить про його необізнаність !
( Правда, думаю, що саме "західна коаліція" від такого фіналу і спасе Орду. Бо я, хоча й помиляюся, але набагато рідше, ніж журналюги та політики, які трубили, що "путін не знає", "путіну не доповідають, "путіна ізолювали від інформації" ... Скажіть, а виступ Пєскова, перетасовка генералів, хіба не є свідченням зворотнього? Я тоді писав, що вони намагаються виставити ситуацію а-ля -"цар добрий, погані бояри")
Яка ж ситуація у нас? всі, хто провалив економіку і підготовку до війни, до оборони- всі на своїх місцях, навіть Буданов і Баканов, які так якісно запевнил ЗЕ, що не буде війни що " бідолашний верховний
головнокомандувач" п'янствував і катався на лижах в Карпатах, замість організації підготовки до війни ... Але позвільняв з посад професіоналів, типу Бурби і відмовляється відновити їх на посадах навіть нині !
Z- політика ЗЕ в Україні ... навпаки
Але ми - переможемо! Слава Україні!
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
НАЗВИ ПРІЗВИЩА ЗРАДНИКІВ!
ТАМ ЗА ДЕКІЛЬКА ДНІВ ДО ВТОРГНЕННЯ БУЛИ "НАВЧАННЯ СБУ". ЯКІ РЕЗУЛЬТАТ ТИХ НАВЧАНЬ?
ОРКИ ЗА 4 ГОДИНИ ДІЙШЛИ ДО НОВОЇ КАХОВКИ - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАНЬ?
ТИ ЩЕ БУДЕШ ВІДПОВІДАТИ ЗА ВСЕ ЦЕ. ЗА ЗДАЧУ ХЕРСОНА, МАРІУПОЛЯ.
МЕДАОІ ВОНО РОЗДАЄ, СВОЛОТА.
кТО ОТВЕТИЛ (и ответит ли..) ЗА СДАЧУ ЮГА !!!??? за Херсон\область, Николаев\область и из-за этого предательства - полную блокаду\уничтожение\геноцид Марика, за смерти тысяч мирных и защитников !!!???????
давай, литинант Баканов, мешковато\никакой служака с набитыми карманами чужой курточки,- говори очередные обще\умно\никакие слова... про генералов\перебежчиков с чемоданами не забудь..
*******..- достали пассажиры во власти...((((((((((((((
Багато може чого всплити, якщо перемогти
Наприклад, розмінування Чонгара і здача півдня перед війною, це робота СБУ ,тому й десь ховалося
Зелепоц нічого мудрішого не придумав як закрити свободу слова і відмовчуватись
Яка ж це біда, мати під час війни адвоката за міністра оборони, а продюсера за голову СБУ…
Но удаётся плохо..
ОП свідомо ******** Бурбу, який, на відміну від усіх співробітників ОП, бере участь у бойових діях.
Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.
Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що екс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.
Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа.
У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.
Каракай:
Дивлячись на Єрмака, Татарова, Подоляка, Арахамію… розумієш, чому американська розвідка давала Україні 72 години.
Yuriy:
Ніколи не думав, що оці два петушки будуть вирішувати, як мені жити. Чи вступати в НАТО, чи дивитися канали, яку території вважати нашої. П.........
Serg Gonzales:
Вся нинішня влада - це соціальний ліфт для аферистів та напівкримінального сміття.
Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
Цікаво
це їх власне розслідування.
Чи тобі протоколи допитів військових за підписом Вєнєдіктової дати
чи прослушку тих засідань ?
але якби у мене виникло питання, звідки він це скопіпастив, то я б не задавав таких питань, а просто набрав би в пошуковику чотири слова "печерський холм давид арахамія".
І зразу ж отримав би результат...
Це дуже просто, навіть простіше, ніж здається. Спробуй
Де він взяв цей секонд (по моєму британський, часів Фолклендської війни), який сидить на цьому вояці, як на корові сідло.
Потім ми все дізнаємось.
аааа... це дружбан ЗЕ..контрабандист та "ьальшой мєнеджер"
усі зами котрого зрадники..
Нащо він так вдягнувся?? для котрабанди такий одяг не потрібен
Як там справа з високопосадовими диверсантами? Хоч би свої ряди почистили нарешті!