Баканов и Резников наградили защитников Украины и обсудили сотрудничество между СБУ и Минобороны. ФОТО

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр обороны Алексей Резников вручили награды сотрудникам СБУ и военным, которые внесли значительный вклад в защиту нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сегодня мы благодарим каждого бойца, кто прилагает максимум усилий для победы Украины. Наши военные работают на передовой, но именно совместная работа разных ведомств, волонтеров и всего украинского народа приближает эту победу и делает ее неотвратимой", – отметил глава СБУ.

Отдельно Иван Баканов и Алексей Резников обсудили конкретные шаги по дальнейшему сотрудничеству между Службой безопасности и Минобороны.

"Четкое взаимодействие СБУ и Министерства обороны позволяет эффективно защищать Родину от нападения оккупантов. Такое сотрудничество только усиливается. И наши общие результаты лишь подтверждают это", - подчеркнул Баканов.

Также смотрите: В селах Ягодное и Лукашевка в Черниговской области находят тела расстрелянных людей, - ГСЧС. ВИДЕО 18+







"Благодаря слаженности весь сектор национальной безопасности и обороны показал агрессору мощь настоящего единства. Вооруженные Силы Украины бок о бок со Службой безопасности, разведчиками – СВР и ГУР – Нацгвардией, Нацполом, пограничниками и спасателями и всеми, кто сегодня взял оружие продолжают защищать нашу землю, защищают наше будущее и ежедневно наносят российским оккупантам значительные потери. Мы изменились за эти 8 лет войны. Мы демонстрируем всему миру не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов", – отметил Резников.

Напомним, только за первый месяц войны государственными наградами было отмечено 77 сотрудников СБУ, двоим из них звание Героя Украины присвоено посмертно. Погибшие отличились в боях в районе Макарова в Киевской области.