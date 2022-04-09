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Новости Фото Война
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Баканов и Резников наградили защитников Украины и обсудили сотрудничество между СБУ и Минобороны. ФОТО

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр обороны Алексей Резников вручили награды сотрудникам СБУ и военным, которые внесли значительный вклад в защиту нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сегодня мы благодарим каждого бойца, кто прилагает максимум усилий для победы Украины. Наши военные работают на передовой, но именно совместная работа разных ведомств, волонтеров и всего украинского народа приближает эту победу и делает ее неотвратимой", – отметил глава СБУ.

Отдельно Иван Баканов и Алексей Резников обсудили конкретные шаги по дальнейшему сотрудничеству между Службой безопасности и Минобороны.

"Четкое взаимодействие СБУ и Министерства обороны позволяет эффективно защищать Родину от нападения оккупантов. Такое сотрудничество только усиливается. И наши общие результаты лишь подтверждают это", - подчеркнул Баканов.

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Баканов и Резников наградили защитников Украины и обсудили сотрудничество между СБУ и Минобороны 01
Баканов и Резников наградили защитников Украины и обсудили сотрудничество между СБУ и Минобороны 02
Баканов и Резников наградили защитников Украины и обсудили сотрудничество между СБУ и Минобороны 03

"Благодаря слаженности весь сектор национальной безопасности и обороны показал агрессору мощь настоящего единства. Вооруженные Силы Украины бок о бок со Службой безопасности, разведчиками – СВР и ГУР – Нацгвардией, Нацполом, пограничниками и спасателями и всеми, кто сегодня взял оружие продолжают защищать нашу землю, защищают наше будущее и ежедневно наносят российским оккупантам значительные потери. Мы изменились за эти 8 лет войны. Мы демонстрируем всему миру не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов", – отметил Резников.

Напомним, только за первый месяц войны государственными наградами было отмечено 77 сотрудников СБУ, двоим из них звание Героя Украины присвоено посмертно. Погибшие отличились в боях в районе Макарова в Киевской области.

Минобороны (9329) награда (1798) СБУ (19898) военнослужащие (6137) Резников Алексей (1170) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+45
Вот и Баканов всплыл, правда непонятно, зачем он сидя в кабинете камуфляж напялил, от кого маскируется? Наивно надеюсь снайперские винтовки поштучно не будет торжественно и под камеры вручать своим же сотрудникам как Монастырский?...
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09.04.2022 15:15
+38
Юрій Бутусов:
ОП свідомо ******** Бурбу, який, на відміну від усіх співробітників ОП, бере участь у бойових діях.
Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.
Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що екс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.
Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа.
У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.
Каракай:
Дивлячись на Єрмака, Татарова, Подоляка, Арахамію… розумієш, чому американська розвідка давала Україні 72 години.
Yuriy:
Ніколи не думав, що оці два петушки будуть вирішувати, як мені жити. Чи вступати в НАТО, чи дивитися канали, яку території вважати нашої. П.........
Serg Gonzales:
Вся нинішня влада - це соціальний ліфт для аферистів та напівкримінального сміття.
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09.04.2022 15:28
+36
На другому місяці війни з'явився Баканов…
Яка ж це біда, мати під час війни адвоката за міністра оборони, а продюсера за голову СБУ…
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09.04.2022 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Вот и Баканов всплыл, правда непонятно, зачем он сидя в кабинете камуфляж напялил, от кого маскируется? Наивно надеюсь снайперские винтовки поштучно не будет торжественно и под камеры вручать своим же сотрудникам как Монастырский?...
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09.04.2022 15:15 Ответить
У зелени флешмоб такой: одел что-то из секонд-хенда похожее на военную форму и уже на войне был. Заметьте: НИ ОДНА ЗЕЛЕНАЯ ПАДАЛЬ НЕ ОДЕЛА УКРАИНСКИЙ ПИКСЕЛЬ!!!
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09.04.2022 15:19 Ответить
Шо за претензии ?

Чувак с рыбалки приехал
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09.04.2022 19:37 Ответить
Ну как же, агент под прикрытием..., все знают
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09.04.2022 15:38 Ответить
-"Одкровення" прессекретаря Путіна, Пєскова, про величезні втрати російської армії в Україні, що зі спецоперацією відбувається щось дивне, - не є випадковістю.... - Це "пробні камені" Путіна для визначення реакції ординських племен на наступне визнання цього факту самим Путіним. І їх підготовка до такого кроку Путіним - одночасно! Бо , якщо б це була "відсєб'яітіна" самого Пєскова, то він вже був би нині бувшим...

-Як і не є випадковістю перетасовка, зміщення, ув'язнення путінських генералів за провали в "денацифікації"... Як і не є випадковістю "дощ" заяв на звільнення путінських міністрів : - Сілуанова (Мінфін), Колокольцева (МВС) і тепер навіть Патрушева-молодшого (Мінсільгосп), Набіулліної (Центробанк),. . І вже не сумніви, а впевненість і страх наростають у них про неминучий крах ординської економіки!

-Путін проводить селектори двічі на день з розширеною радою безпеки.. потім - з вузькою. І протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні...

Все це - абсолютно не свідчить про його необізнаність !

( Правда, думаю, що саме "західна коаліція" від такого фіналу і спасе Орду. Бо я, хоча й помиляюся, але набагато рідше, ніж журналюги та політики, які трубили, що "путін не знає", "путіну не доповідають, "путіна ізолювали від інформації" ... Скажіть, а виступ Пєскова, перетасовка генералів, хіба не є свідченням зворотнього? Я тоді писав, що вони намагаються виставити ситуацію а-ля -"цар добрий, погані бояри")

Яка ж ситуація у нас? всі, хто провалив економіку і підготовку до війни, до оборони- всі на своїх місцях, навіть Буданов і Баканов, які так якісно запевнил ЗЕ, що не буде війни що " бідолашний верховний
головнокомандувач" п'янствував і катався на лижах в Карпатах, замість організації підготовки до війни ... Але позвільняв з посад професіоналів, типу Бурби і відмовляється відновити їх на посадах навіть нині !

Z- політика ЗЕ в Україні ... навпаки

Але ми - переможемо! Слава Україні!
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09.04.2022 15:41 Ответить
По безвозвратным потерям орков на сегодня есть такие цифры: вс рф - 19 тыс, "частники" ещё 6 тыс, мобиков, то есть наших бывших и нынешних граждан вообще никто не считает, в том числе и за людей
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09.04.2022 15:45 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича..... взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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09.04.2022 16:25 Ответить
ага, тільки по радіо слухав в машині: а де Баканов, чи бачив його хтось за ці півтора місяці?
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09.04.2022 15:57 Ответить
Ми вчора дістали СБУ питаннями так де друг дитинства зе,сьогодні його витягли на люди.
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09.04.2022 16:06 Ответить
БАКАНОВ, СВОЛОТА, ХТО РОЗМІНУВАВ ВИХОДИ З КРИМУ?
НАЗВИ ПРІЗВИЩА ЗРАДНИКІВ!
ТАМ ЗА ДЕКІЛЬКА ДНІВ ДО ВТОРГНЕННЯ БУЛИ "НАВЧАННЯ СБУ". ЯКІ РЕЗУЛЬТАТ ТИХ НАВЧАНЬ?
ОРКИ ЗА 4 ГОДИНИ ДІЙШЛИ ДО НОВОЇ КАХОВКИ - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАНЬ?
ТИ ЩЕ БУДЕШ ВІДПОВІДАТИ ЗА ВСЕ ЦЕ. ЗА ЗДАЧУ ХЕРСОНА, МАРІУПОЛЯ.
МЕДАОІ ВОНО РОЗДАЄ, СВОЛОТА.
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09.04.2022 18:12 Ответить
..кроме того- орков встречала аж под Херсоном(!!!) неорганизованно\невооруженная група местного тро, брошенных тупо на танковую колонну...(((..- токо там подтянулась 57-я и трохи врезала до попятной выродкам..

кТО ОТВЕТИЛ (и ответит ли..) ЗА СДАЧУ ЮГА !!!??? за Херсон\область, Николаев\область и из-за этого предательства - полную блокаду\уничтожение\геноцид Марика, за смерти тысяч мирных и защитников !!!???????
давай, литинант Баканов, мешковато\никакой служака с набитыми карманами чужой курточки,- говори очередные обще\умно\никакие слова... про генералов\перебежчиков с чемоданами не забудь..
*******..- достали пассажиры во власти...((((((((((((((
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09.04.2022 22:28 Ответить
приблуда бакланов після довгих скитаній по європам прибув в Ураїну. дружок дитинства зе.
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09.04.2022 15:16 Ответить
Мабуть, отримав смс: повертайся, не сци…
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09.04.2022 15:19 Ответить
Вылезли пиариться суки
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09.04.2022 15:17 Ответить
Люди,опровергните информацию,что Арахамия уговаривает военных пойти на компромисс.Это правда или нет?
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09.04.2022 15:17 Ответить
Правда вилізе всеодно назовні
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09.04.2022 15:35 Ответить
Бачив звернення до народу Залужного бити зло до кінця, Мабуть, його дійсно схиляють до капітуляції
Багато може чого всплити, якщо перемогти
Наприклад, розмінування Чонгара і здача півдня перед війною, це робота СБУ ,тому й десь ховалося
Зелепоц нічого мудрішого не придумав як закрити свободу слова і відмовчуватись
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09.04.2022 16:29 Ответить
На другому місяці війни з'явився Баканов…
Яка ж це біда, мати під час війни адвоката за міністра оборони, а продюсера за голову СБУ…
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09.04.2022 15:17 Ответить
наше щастя, шо хоч наші військові справжні, бо вже лежали десь в братських могилах з таким керівництвом.
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09.04.2022 15:59 Ответить
пассажиры для отвода стрелок (никакие)...одна голова, правда говорящая, а вторая - ваще никчема в чужих санях...(((((
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09.04.2022 22:35 Ответить
Затем же что и зеленскому, и бритьс тоже некогда . Такой тренд нынче.
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09.04.2022 15:18 Ответить
Просто стараются на мужиков быть похожими…
Но удаётся плохо..
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09.04.2022 16:17 Ответить
Навіть коментувати не хочу...співпрацю!
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09.04.2022 15:18 Ответить
Керівника СБУ по Херсонький області не забули нагородити?
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09.04.2022 15:18 Ответить
месяц прошел и баканову можно уже вылазить из погреба(((( а где он был все это время??????????
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09.04.2022 15:20 Ответить
Витягли "черта" із табакерки
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09.04.2022 17:01 Ответить
А що, до сьогодні СБУ і Міноборони не співпрацювали?????!!!!!! 😲😲😲
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09.04.2022 15:21 Ответить
Смотреть тошно. Тьфу,***.
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09.04.2022 15:22 Ответить
пнх
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09.04.2022 16:48 Ответить
Юрій Бутусов:
ОП свідомо ******** Бурбу, який, на відміну від усіх співробітників ОП, бере участь у бойових діях.
Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.
Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що екс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.
Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа.
У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.
Каракай:
Дивлячись на Єрмака, Татарова, Подоляка, Арахамію… розумієш, чому американська розвідка давала Україні 72 години.
Yuriy:
Ніколи не думав, що оці два петушки будуть вирішувати, як мені жити. Чи вступати в НАТО, чи дивитися канали, яку території вважати нашої. П.........
Serg Gonzales:
Вся нинішня влада - це соціальний ліфт для аферистів та напівкримінального сміття.
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09.04.2022 15:28 Ответить
Нарешті знайшовся і баканов. Алілуя, нє?
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09.04.2022 15:30 Ответить
Печерський холм

Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
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09.04.2022 15:30 Ответить
Посилання на джерело будь ласка.
Цікаво
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09.04.2022 16:57 Ответить
на джерело чого ?

це їх власне розслідування.

Чи тобі протоколи допитів військових за підписом Вєнєдіктової дати

чи прослушку тих засідань ?
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09.04.2022 19:33 Ответить
Я запитав посилання на матеріал звідки Ви скопіпастили
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09.04.2022 20:30 Ответить
Це копіпастив не я, а інший дописувач,

але якби у мене виникло питання, звідки він це скопіпастив, то я б не задавав таких питань, а просто набрав би в пошуковику чотири слова "печерський холм давид арахамія".

І зразу ж отримав би результат...

Це дуже просто, навіть простіше, ніж здається. Спробуй
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09.04.2022 20:46 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/holm/
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09.04.2022 20:50 Ответить
те що вчиняє арахам вже є злочин. Не знайшлося єдного офіцера це припинити? чим ми тоді кращі за кацапів?
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09.04.2022 18:36 Ответить
закінчувався другий місяць війни, рашист баканов вирішив повернутися з відпочинку в куршавелі на своє робоче місце
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09.04.2022 15:34 Ответить
А що, для пана Баканова не знайшлося комплекту форми ЗСУ.
Де він взяв цей секонд (по моєму британський, часів Фолклендської війни), який сидить на цьому вояці, як на корові сідло.
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09.04.2022 15:34 Ответить
бАКанов, а звідки ти виплило?????? тИ хоч знаєш з якої сторони до автомату підійти, і як їм користуватися!!!!!
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09.04.2022 15:39 Ответить
Щоки від'їв.
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09.04.2022 15:44 Ответить
Я цю падаль за тими щоками не одразу й розгледів.
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09.04.2022 16:23 Ответить
Це скорше за все ПЕРЕБУХ!!!!!!!!
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09.04.2022 16:51 Ответить
він знає як до каси підійти
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09.04.2022 17:02 Ответить
******** зелене
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09.04.2022 15:56 Ответить
**** баканов, виплило. Пристосуванець до справжніх героїв, на другому місяці війни вони узгоджували взаємодію, просто в голову не налазить.
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09.04.2022 16:05 Ответить
Класика .Біба і Боба ...
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09.04.2022 16:07 Ответить
Всплило
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09.04.2022 16:15 Ответить
Цей підар здав південь, Залужний, підтверди, не сци!
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09.04.2022 16:31 Ответить
Хочете щоб Залужного звільнили ?
Потім ми все дізнаємось.
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09.04.2022 16:34 Ответить
а це хто такий?? що це за баканов??
аааа... це дружбан ЗЕ..контрабандист та "ьальшой мєнеджер"
усі зами котрого зрадники..
Нащо він так вдягнувся?? для котрабанди такий одяг не потрібен
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09.04.2022 17:01 Ответить
Все как было в Украине не однажды: народ борется, страдает и побеждает, а подлецы ПОТОМ деля барыши.
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09.04.2022 17:26 Ответить
ой, іване, а де ти був, що ми тебе не бачили? так законспірувався, що 40 днів тебе шукали...
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09.04.2022 17:32 Ответить
невже вова нарешті подзвонив баканову...
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09.04.2022 17:35 Ответить
Фото розказали все.Бакланов вже не лейтенант а єфрейтор))) стоїть ,як обісраний,напевно недавно зловили і довго відмивали але на морді ліца все написано!!.(я всраний зрадник)
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09.04.2022 17:41 Ответить
Кагебешники хочуть примазатися до успіхів ЗСУ?
Як там справа з високопосадовими диверсантами? Хоч би свої ряди почистили нарешті!
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09.04.2022 18:25 Ответить
Я сподіваюся, що кореша Наумова також нагородив, заочно
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09.04.2022 19:19 Ответить
 
 