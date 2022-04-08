Зеленський присвоїв звання "Герой України" 5 українським воїнам, 345 - нагородив орденами та медалями. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 5 українським воїнам. Також президент нагородив орденами та медалями 345 військовослужбовців.

Відповідні укази №219/2022 та №220/2022 опубліковані на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

БІЛОУСУ Павлу Віталійовичу – майстер-сержанту

КЛЮЧЦІ Олександру Сергійовичу – старшому сержанту

ЛЯШЕНКУ Олександру Юрійовичу – капітану

ШЕМЕТУ Олександру Леонідовичу – підполковнику

ШОГАНУ Андрію Володимировичу – капітану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише за один день підрозділ Героя України Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки російських окупантів

Також Зеленський нагородив:

орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

МАХАЧЕКА Олександра Ярославовича — полковника

СИДОРЕНКА Юрія Михайловича — капітана 1 рангу

ТОРШИНА Володимира Володимировича (посмертно) — підполковника

ФІЛІПОВА Костянтина Анатолійовича — майора

ЯРИНІЧА Олександра Вікторовича — майора

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАБКІНА Едуарда Вікторовича — майора медичної служби

БУНІНА Юрія Володимировича — полковника медичної служби

ВАРШАВЕРА Павла Леонідовича — майора медичної служби

ВІЗІРА В’ячеслава Тадеушовича — підполковника

ВОЙТЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта

ВОЛОДЬКА Віталія Юрійовича (посмертно) — капітана

ГАЙКУ Артура Анатолійовича — підполковника

ГОЛКУ Миколу Михайловича — майора

ГОРБНЯКА Анатолія Андрійовича — підполковника

ГОРОДНИЧЕВА Костянтина Валентиновича (посмертно) — майора

ДРИЛЯ Любомира Петровича — капітана

ДУДУНА Сергія Петровича — капітана

ЗЕЛЕНКОВА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта

КАРНАУХА Павла Миколайовича (посмертно) — капітана

КІЛІЯНА Ярослава Зеновійовича — старшого лейтенанта

КІХА Андрія Юрійовича — полковника медичної служби

КОСЕНКА Максима Анатолійовича — підполковника медичної служби

КОТКОВА Олександра Миколайовича — майора

КУЦИНА Юрія Федоровича — майора медичної служби

ЛАЗЕБНОГО Сергія Миколайовича — капітана

ЛУНЬОВА Олександра Григоровича — полковника

МАТВЕЙЧУКА Сергія Євгеновича — полковника

НЕБРАТА Ігоря Володимировича — капітана медичної служби

НЕВІНСЬКОГО Віталія Ігоровича — капітана

НІКЕЛЯ Єгора Олександровича — старшого лейтенанта

ОЛІЙНИКОВА Максима Романовича — лейтенанта

ПАВЛЕНКА Івана Анатолійовича — полковника

ПУТІНЦЕВА Михайла Сергійовича — старшого лейтенанта

РАЗОНА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта

РЕГІНСЬКОГО Ростислава Анатолійовича — підполковника

РОМАНЕНКА Станіслава Юрійовича — майора

СВЕРГУНА Миколу Олександровича — старшого лейтенанта

СІКАЛЕНКА Максима Анатолійовича (посмертно) — полковника

СОЛОДОВНІЧЕНКА Артема Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

СТЕБЛІНА Дмитра Георгійовича — майора

СТЕПЮКА Іллю Вікторовича — лейтенанта

СУХАНОВА Вячеслава Вікторовича — полковника

ФІНІКА Максима Вікторовича — старшого лейтенанта

ФІШЕРА Дмитра Вільгельмовича — підполковника

ФРІШНІЧА Михайла Михайловича — старшого лейтенанта

ШАЙВОЛОДЯНА Шагена Рафіковича — капітана 1 рангу

ШИПІЛОВА Сергія Анатолійовича — полковника медичної служби

ШУБІНА Андрія Володимировича — полковника

орденом "За мужність" І ступеня

ІГНАТИШИНА Михайла Павловича — підполковника

ПЯТКУ Віктора Анатолійовича (посмертно) — капітана

орденом "За мужність" ІІ ступеня

ЄГОРОВА Дениса Вікторовича (посмертно) — старшого матроса

орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АВРАМЧУКА Володимира Володимировича — солдата

АРХИПЧУКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

БАБИЧА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

БАРАНОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

БЕРДЮГІНА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого матроса

БЕРЕЗАНСЬКОГО Максима Дмитровича — солдата

БЕРНАДСЬКОГО Олега Дмитровича — молодшого сержанта

БОДАСЮКА Віктора Олеговича — старшого солдата

БОСКА Валентина Анатолійовича — полковника

БРЕУСА Сергія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

БРОВЧУКА Ростислава Васильовича — старшого солдата

БУСЛА Руслана Віталійовича — солдата

БУРКЕНЮ Артема Сергійовича — старшого солдата

ВАСИЛЕНКА Віктора Юрійовича — капітана

ВАСИЛЕЧКА Сергія Васильовича — солдата

ВАСИЛЬЧЕНКО Валерію Віталіївну — солдата

ВЕРЕЩИНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — солдата

ВИСЛЬОВСЬКОГО Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата

ВОРОБЦЯ Анатолія Сергійовича — старшого солдата

ГАНУШКЕВИЧА Станіслава Ростиславовича — солдата

ГЕТЬМАНА Віктора Володимировича — старшого сержанта

ГОЛОВИШИНА Валентина Валентиновича — солдата

ГРЕЦУ Богдана Олександровича — старшого солдата

ГУНЬКА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

ГУТНІКА Олексія Геннадійовича (посмертно) — матроса

ДАНІШУРУ Сергія Федоровича — старшого солдата

ДЕНИСОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта

ДЗЮБУ Валентина Сергійовича — старшого солдата

ДИМНІЧА Дмитра Юрійовича — солдата

ДОБРОМИЛЯ Андрія Васильовича — старшого лейтенанта

ДРОЗДОВА Юрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ДУБІНУ Романа Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ЗАХАРОВА Андрія Олександровича — підполковника

ЗВЕРЕВА Олександра Олександровича (посмертно) — сержанта

КАМИШЕНКОВА Романа Петровича — полковника

КАПІТУЛУ Петра Андрійовича — солдата

КАШУБІНА Ярослава Ігоровича (посмертно) — старшого матроса

КВАСНОГО Захара Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

КИРИЛЬЧУКА Олексія Володимировича — полковника

КНЯЗЄВА Івана Сергійовича (посмертно) — солдата

КОВАЛЕНКА Володимира Юрійовича — майора

КОКАНОВА Сергія Васильовича — старшого солдата

КОЛЕШУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта

КОПЧУ Василя Михайловича — солдата

КОРЖОВА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого матроса

КОРМИЧА Володимира Вікторовича (посмертно) — матроса

КОСТІНОВА Олега Йосиповича — старшого солдата

КОЦЮБУ Олега Миколайовича — солдата

КРАСНОАРМЄЙСЬКОГО Юрія Леонідовича — старшого солдата

КУКУРУДЗУ Дмитра Станіславовича (посмертно) — старшого матроса

КУКУРУДЗЯК Діану Романівну — солдата

КУЩА Максима Володимировича — старшого лейтенанта

ЛЕВАНДІВСЬКОГО Романа Ярославовича — головного сержанта

ЛУЦЕНКА Віктора Васильовича — солдата

ЛЮБІМОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

МАЗУРА Олександра Миколайовича — солдата

МАЙКОВСЬКОГО Івана Ігоровича (посмертно) — солдата

МАЛІНЧИКА Євгена Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРЧЕНКА Юрія Петровича (посмертно) — головного сержанта

МЕЛЬНИКА Сергія Григоровича — сержанта

МЕРЕМУХУ Ігоря Володимировича — штаб-сержанта

МИКОЛАЙЧУКА Валентина Віталійовича (посмертно) — солдата

МОВЧАНА Сергія Олександровича — сержанта

МОСТРЕНКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

МОХИРА Сергія Васильовича — солдата

МУЗИЧКУ Володимира Володимировича — майора

ОЛЕКСІЙЧУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

ОСИПЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — старшого матроса

ПАВЛЮКА Валер’яна Михайловича — старшого солдата

ПАНТАКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ПАППА Василя Михайловича — сержанта

ПАШКОВСЬКОГО Костянтина Євгеновича — молодшого сержанта

ПЕТЛІНСЬКОГО Олександра Франковича — солдата

ПЛАХОТНЮКА Петра Анатолійовича — старшого солдата

ПЛЄШАКОВА Іллю Ігоровича (посмертно) — матроса

ПЛЮТУ Михайла Андрійовича — сержанта

ПОДДУБНЯКА Владислава Володимировича — старшого сержанта

ПОЛГОРОДНИКА Андрія Євгеновича (посмертно) — сержанта

ПОЛЄШКІНА Олега Валерійовича — солдата

ПОПАДИЧА Василя Васильовича — старшого солдата

ПОТРОГОША Юрія Олександровича — майора

ПРИХОДЬКА Романа Миколайовича — підполковника

РИБАЛЬЧЕНКО Інну Олексіївну (посмертно) — старшого матроса

РИЖКОВА Дениса Сергійовича — сержанта

РИМАРУКА Тараса Миколайовича — солдата

РІДКОБОРОДОВА Сергія Артемовича (посмертно) — солдата

РОЗЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

РУБАНА Сергія Михайловича — сержанта

РУСАКОВА Юрія Юрійовича — лейтенанта

САВЕЛА Андрія Євгеновича (посмертно) — матроса

САДОХІНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — майора

САНДУЛЕНКА Кирила Анатолійовича — старшого солдата

СЕВРУКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

СЕНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

СЕРДЮКА Володимира Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕРЕДУ Антонія Валентиновича — старшого солдата

СИНИЦЬКОГО Радіона Олеговича — старшого сержанта

СІМЧИНУ Василя Васильовича — старшого солдата

СКИРУ Павла Миколайовича (посмертно) — матроса

СКРИПКУ Валерія Петровича (посмертно) — солдата

СОКОЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СОРОКОВОГО Дмитрія Юрійовича — старшого сержанта

СТАРУШИКА Миколу Зіновійовича — солдата

СТЕПАНЕНКА Андрія Олександровича — старшого солдата

СТЕЦЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

СТОЛЯРЧУКА Олексія Олексійовича — солдата

СУБОТІНА Романа Борисовича — старшого солдата

ТРОФІМЮКА Артура Юрійовича — сержанта

УС Тетяну Миколаївну — сержанта

УСТИМЕНКА Дениса Юрійовича — старшого солдата

ФЕДОРЧУКА Олександра Гнатовича — майстер-сержанта

ФЕСЮНА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

ФРАНЧУКА Тараса Васильовича — старшого сержанта

ХАРЧЕНКА Романа Вячеславовича (посмертно) — солдата

ЦАРУКА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого матроса

ЦИБУЛЬКА Олександра Леонідовича — старшого солдата

ЧЕРНОВА Сергія Сергійовича — солдата

ЧИЖА Володимира Володимировича — старшого солдата

ЧУБЕНКА Володимира Сергійовича — солдата

ЧУРКІНА Павла Ігоровича — старшого солдата

ШАПОВАЛОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — лейтенанта

ШАРАНДАКА Олексія Олеговича — солдата

ШЕВЧУКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта

ШЕЛИФІСТА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ШЕПЕЛЕВИЧА Сергія Миколайовича — старшого лейтенанта

ШИМАНОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — солдата

ШИМАНСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ШПАНЮКА Ростислава Михайловича — солдата

ШУЛЬГІНА Володимира Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЩЕРБАКА Сергія Сергійовича — капітана

ЯЦКА Сергія Георгійовича — солдата

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

БАЛИЧЕВУ Наталію Федорівну — головного сержанта

БІЛЕЦЬКУ-ШЕЛЕСТ Наталію Володимирівну — майора медичної служби

БОРТНИЦЬКУ Ларису Володимирівну — старшого сержанта

ГОРДЕНКО Любов Олександрівну — сержанта

ЖОЛУДЄВУ Катерину Нугзарівну — майора медичної служби

ЖОЛУДЄВУ Людмилу Сергіївну — молодшого сержанта

КАШУБУ Юлію Володимирівну — старшого сержанта

КРУТОВСЬКУ Ольгу Анатоліївну — сержанта

ПІКАЛО Наталію Миколаївну — сержанта

орденом Данила Галицького

КИРИЧЕНКА Ігоря Івановича — полковника медичної служби

ПАЛАГУТУ Віталія Вікторовича — полковника

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Юрія Леонідовича — полковника

СТАШУКА Олександра Івановича — полковника

медаллю "За військову службу Україні"

АЛЬ-ШАМІ Фареса Недаля — старшого лейтенанта

АМОСОВА Святослава Володимировича — солдата

АНДРУСИКА Тараса Івановича — старшого сержанта

АНТОФІЯ Івана Михайловича — солдата

АФІНІСА Зейшана Рашидовича — старшого солдата

БАРАНДІЯ Михайла Васильовича — лейтенанта

БІДАКА Андрія Орестовича — лейтенанта

БІЛИКА Сергія Олексійовича — солдата

БІЛОУСА Василя Івановича — старшого сержанта

БОГОМОЛА Максима Сергійовича — старшого солдата

БОГУНА Ярослава Олександровича — солдата

БОГУШЕВИЧА Антона Олександровича — солдата

БОНЧУКА Миколу Олексійовича — майстер-сержанта

БУЛЬКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — солдата

ВАСИЛЕВСЬКОГО Артема Сергійовича — солдата

ВЕЛИЧКА Павла Анатолійовича — старшого солдата

ВЕСЕЛОВА Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта

ВИГРИНІВСЬКОГО Юрія Мироновича — старшого солдата

ВІРВАНА Василя Васильовича — майстер-сержанта

ВЛАСОВА Віталія Юрійовича — штаб-сержанта

ГЕРЕВА Андрія Андрійовича — старшого солдата

ГНАТЮКА Василя Андрійовича — старшого солдата

ГОЛІКА Євгенія Олександровича — головного сержанта

ГОЛУБА Віктора Олексійовича — старшого сержанта

ГОРБОНОСА Олександра Володимировича — сержанта

ГОРОЖАНКІНА Дмитра Андрійовича — солдата

ГРЕБЕНЯ Сергія Віталійовича — сержанта

ГРИМАЙЛА Олександра Миколайовича — сержанта

ГРИШКОВЦЯ Володимира Сергійовича — сержанта

ДЕГОДЮКА Богдана В’ячеславовича — майора

ДЕМКОВСЬКОГО Володимира Олеговича — старшого солдата

ДИРДУ Дмитра Юрійовича — солдата

ДРОЗДА Василя Володимировича (посмертно) — солдата

ДУДАКА Тараса Сергійовича — старшого солдата

ДУХНИЧА Володимира Степановича — старшого солдата

ЖУКА Олександра Анатолійовича — солдата

ЗАБАВЧУКА Валерія Євгеновича — полковника

ЗАРЕЧЕННОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ЗАСЯДЬВОВКА Володимира Вікторовича — солдата

ЗБІНЯКОВА Павла Васильовича — старшого сержанта

ЗІНОВ’ЄВА Антона Павловича — старшого солдата

ЄВСТАФ’ЄВА Володимира Олександровича — старшого солдата

КАЦАЯ Олександра Ігоровича — молодшого лейтенанта

КИБУ Дмитра Андрійовича — солдата

КОВАЛИКА Олега Васильовича — старшого лейтенанта

КОЛЕСНИКА Дмитра Олександровича — солдата

КОЛЯДУ Олександра Валерійовича — сержанта

КОРЯКА Юрія Олеговича — старшого солдата

КОСМИНЮ Олександра Петровича — капітана

КОТЮШКА Василя Павловича — солдата

КОШЕЛЯ Руслана Валерійовича — старшого солдата

КРІЛЯ Дмитра Олександровича — майора

КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Миколу Івановича — старшого солдата

КУЗЄВА Дениса Євгеновича — солдата

КУРІВСЬКОГО Станіслава Францовича — головного сержанта

КУТОВОГО Олександра Вадимовича — капітана

КУЦОВА Вячеслава Сергійовича — солдата

ЛАНДАРА Богдана Григоровича — майора

ЛЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛИТВИНЕНКА Сергія Дмитровича — старшого солдата

ЛИТВИНЧУКА Сергія Олександровича — сержанта

ЛОЗОВОГО Андрія Анатолійовича — солдата

ЛУПІКС Вікторію Вікторівну — старшого солдата

ЛУЦИКА Віктора Петровича — сержанта

ЛУЧИКА Олексія Юрійовича — капітана

ЛЮКОВИЧА Валерія Едуардовича — підполковника

МАЗУРА Андрія Михайловича — старшого лейтенанта

МАЗУРА Руслана Анатолійовича — старшину

МАКАРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата

МАРЧЕНКА Володимира Васильовича — головного сержанта

МЕЛЬНИКА Дмитра Євгеновича — солдата

МЕЦГЕРА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта

МИХАЙЛЮКА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта

НАЙДИЧА Віталія Сергійовича — капітана

НЕСТЕРЕНКА Валерія Архиповича — штаб-сержанта

НЕСТЕРОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта

ОЛЕФІРА Євгена Олександровича — старшого солдата

ОНИЩЕНКА Олега Юрійовича — старшого лейтенанта

ОХРІМЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ПАЛАМАРЕНКА Євгенія Сергійовича — солдата

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Сергія Юрійовича — старшого сержанта

ПЕТРЕНКА Михайла Вікторовича — старшого лейтенанта

ПЕТРІВА Андрія Романовича — сержанта

ПЕТРОВИЧА Назара Степановича — солдата

ПИЛИПЕНКА Валерія Вікторовича — сержанта

ПОБОЧНОГО Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта

ПОЛІТАВКІНА Володимира Миколайовича — майстер-сержанта

ПОЛІЩУКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ПОСТРИБАЙЛА Ярослава Васильовича — штаб-сержанта

ПРИМАКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — солдата

ПРИХОДЬКА Віктора Івановича — сержанта

РЕМЕНЮКА Руслана Віталійовича — солдата

СВИСТОВИЧА Володимира Михайловича — майора

СЕМЕНОВА Микиту Ігоровича — солдата

СЕНЧУКА Олександра Васильовича — старшого солдата

СЕРЕДУ Юрія Юрійовича — солдата

СИРОТЮКА Андрія Ігоровича — сержанта

СКОРИКА Володимира Володимировича — старшого солдата

СЛОБОДЯНЮКА Павла Миколайовича — прапорщика

СЛОБОДЯНЮКА Сергія Миколайовича — старшину

СЛЮЩИНСЬКОГО Назарія Михайловича — старшого солдата

СМИКА Андрія Івановича — старшого солдата

СОМИКА Миколу Ігоровича — старшого солдата

СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

СТОРОЖУКА Олександра Володимировича — лейтенанта

СУКАЧОВА Андрія Володимировича — підполковника

СУЛТАНОВА Олега Міржамаловича — сержанта

ТКАЧЕНКА Олександра Сергійовича — полковника

ТКАЧУКА Станіслава Станіславовича — старшого сержанта

ТРИШИНА Артема Анатолійовича — старшого солдата

ТЮТЮННИКА Станіслава Анатолійовича — старшого солдата

УВАРОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата

ФЕДОРЧУКА Владислава Борисовича — солдата

ФЕДЧУКА Ростислава Вікторовича — солдата

ФІДРЮ Яна-Євгена Олександровича — капітана

ФІЩУКА Івана Олеговича — солдата

ФЛОРЯНСЬКОГО Богдана Володимировича — солдата

ФТЕМОВА Вадима Валерійовича — солдата

ХАРАТОНА Олександра Романовича — солдата

ХАРИТОНОВА Артема Вікторовича — солдата

ЧАСНИКА Олега Олеговича — солдата

ЧОРНОМОРЦЯ Максима Володимировича — старшого солдата

ЧУБУ Богдана Миколайовича — старшого солдата

ШАМБІРА Євгенія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ШЕМБЕРКО Лесю Ігорівну — лейтенанта

ШКОДУ Антона Віталійовича — старшого лейтенанта

ШМОРГУНЕНКА Олександра Володимировича — майора

ШОСТАКА Петра Петровича — штаб-сержанта

ЩЕЛКОВСЬКОГО Сергія Адамовича — солдата

ЩУЦЬКОГО Олега Станіславовича — старшого лейтенанта медичної служби

ЮРЧЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

ЯБЛОКОВА Дмитра Сергійовича — штаб-сержанта

ЯВОРСЬКОГО Павла Миколайовича — солдата

ЯКУЩЕНКО Валентину Миколаївну — солдата

ЯМБОРКА Богдана Дмитровича — солдата

ЯНІНОВИЧА Миколу Онуфровича — солдата

ЯНЧЕВСЬКОГО Вадима Володимировича — старшого солдата

медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАБЕНКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

БОДАКВУ Валерія Валерійовича — майора

ВЕРЗУНА Олександра Михайловича — старшого солдата

ЖУКОВСЬКОГО Владлена Олександровича (посмертно) — лейтенанта

КАРАПУТУ Івана Олексійовича — службовця

ЛОГВІНЕНКА Романа Едуардовича — капітана

НЕЗАБУТНЬОГО Сергія Васильовича — штаб-сержанта

ОЛІЙНИКА Михайла Григоровича — службовця

ТАРАНА Віталія Васильовича — капітана

ЧЕРНЕНКА Володимира Дмитровича — службовця

медаллю "За врятоване життя"

СКОРБАЧА Ярослава Олексійовича — сержанта

Крім того, почесне звання"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ" присвоєно БРОЖИК Ірині Володимирівні — медичній сестрі клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Медичних сил Збройних Сил України, солдату.