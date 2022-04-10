Естонія передала Україні гумдопомогу для забезпечення безперебійної роботи електроенергетичних систем

Естонія відправила до України гуманітарну допомогу для забезпечення безперебійної роботи електроенергетичних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства економіки та комунікацій Естонії.

Партія гуманітарного вантажу була укомплектована державою спільно з Естонською асоціацією підрядників з електротехніки (EETEL). Свій внесок у допомогу Україні зробили компанії Enersense, Onninen, Ensto.

За участю естонського МЗС до України було відправлено партію вагою понад 10 тонн, що складається з алюмінієвих проводів для ліній електропередач, контрольних кабелів та іншого приладдя, яке використовується у повітряних лініях електропередач.

За словами міністра економіки та інфраструктури Тааві Ааса, Естонія надає всю можливу допомогу Україні, яка зазнала нападу Росії. Ідеться про відновлення серйозно постраждалої від військових дій інфраструктури, зокрема ліній електропередач.

Генеральний директор EETEL Каарел Янес подякував активним компаніям Асоціації, які відгукнулися на запрошення. "Я також закликаю підприємців інших сфер та організації, які їх об'єднують, максимально допомогти Україні. Жорстокі кадри геноциду агресора останніми днями підкреслюють, що внесок від усіх нас дуже важливий. Інакше наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж сьогоднішні труднощі з поставками або зростання цін", - наголосив Янес.

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