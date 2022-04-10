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Окупанти і надалі використовують саморобну вибухівку, - британська розвідка

рф,окупанти

Росіяни продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої, аби завдати втрат українцям, знизити моральний дух та обмежити пересування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки у Twitter

Війська РФ також продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах, ризикуючи завдати шкоди цивільним. Як приклад наводиться влучання росіянами у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині.

Відхід Росії з півночі України залишає свідчення про напади на мирних жителів – це наявність масових поховань, використання заручників як живого щита та мінування об'єктів цивільної інфраструктури.

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Автор: 

армія рф (17302) Велика Британія (5568) вибухівка (470) розвідка (3857)


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Та не вибухівка саморобна, а вибухові пристрої((
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10.04.2022 08:13 Відповісти
саморобна вибухівка і саморобні вибухові пристрої це різні речі
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10.04.2022 08:13 Відповісти
Ще в 14 році вони мінували дитячі іграшки. Нічого не змінилось з того часу.
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10.04.2022 08:41 Відповісти
 
 