Окупанти і надалі використовують саморобну вибухівку, - британська розвідка
Росіяни продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої, аби завдати втрат українцям, знизити моральний дух та обмежити пересування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки у Twitter
Війська РФ також продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах, ризикуючи завдати шкоди цивільним. Як приклад наводиться влучання росіянами у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині.
Відхід Росії з півночі України залишає свідчення про напади на мирних жителів – це наявність масових поховань, використання заручників як живого щита та мінування об'єктів цивільної інфраструктури.
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Gyro
показати весь коментар10.04.2022 08:13 Відповісти Мені подобається 2
Хавронников Степан
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