Окупанти і надалі використовують саморобну вибухівку, - британська розвідка

Росіяни продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої, аби завдати втрат українцям, знизити моральний дух та обмежити пересування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки у Twitter

Війська РФ також продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах, ризикуючи завдати шкоди цивільним. Як приклад наводиться влучання росіянами у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині.

Відхід Росії з півночі України залишає свідчення про напади на мирних жителів – це наявність масових поховань, використання заручників як живого щита та мінування об'єктів цивільної інфраструктури.

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