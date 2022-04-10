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Майже 200 осіб евакуйовано з Лисичанська, Сєверодонецька та Кремінної, - Гайдай

евакуація,сєверодонецьк

Майже 200 людей евакуйовано з Лисичанська, Сєверодонецька і Кремінної, патрульні перевіряють віддалені бомбосховища.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуація триває. Поліцейські оглядають бомбосховища в кожному місті. Навіть там, де закриті двері та немає світла. Шукають і доставляють людей до місць евакуації. Також вони виїжджають на виклики до тих, кому важко дістатися до автобуса, допомагають літнім людям", - зазначив він.

Так, лише за ранок 10 квітня в безпечні регіони країни евакуювали дві маломобільні особи.

"34 жителі Кремінної вже прямують до залізничного сполучення на Донеччині, 90 осіб з Лисичанська та Сєверодонецька на шляху до Новозолотарівки, ще 35 – до Дніпра. Також два мікроавтобуси з евакуйованими вирушили у столицю", - додав Гайдай.

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Автор: 

Лисичанськ (315) Сєверодонецьк (508) евакуація (2309) Гайдай ЛОГА (921)


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10.04.2022 11:53 Відповісти
 
 