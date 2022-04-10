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У середині Рубіжного позиційний бій. Можливий наступ на Сєверодонецьк, - Гайдай

луганщина

У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини.

"Орки не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, без успіху, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються. Можливий наступ на Сєверодонецьк, може відбутися з боку окупованого Щастя", - зазначив Гайдай.

Він також уточнив, що групування росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць.

"ЗСУ готові дати відсіч", - додав він.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєверодонецьку, жертв немає, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

армія рф (17302) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+23
под киевом 60 км стояла колона....и где она сейчас?)
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10.04.2022 10:34
+20
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10.04.2022 10:32
+15
пока все идет по плану,русня утилизируетьсся стабильно и много, не фиг без дела ныть....или работа такая?
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10.04.2022 10:36
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10.04.2022 10:32 Відповісти
ПрЭлестно. Всех отгадал 😀
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10.04.2022 10:51 Відповісти
Красиво але цей маляр колись хвастав, що намалював велику кількість карикатур на Пороха і що це вплинуло на нашу спільну "перемогу"...
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10.04.2022 16:55 Відповісти
так..обстановка на сході..ого го..щей на Харків колона рухається 12 км.
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10.04.2022 10:33 Відповісти
под киевом 60 км стояла колона....и где она сейчас?)
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10.04.2022 10:34 Відповісти
Відступила в бєларашку. Кажуть втікали в бєларашку 450 одиниць техніки з Київщини: 300 з ірпінського напрямку, 150 з юроварського
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10.04.2022 10:42 Відповісти
Брехня. Через Буринь з броварського напрямку втекло близько 1000 одиниць.

З Ірпінського ще більше.
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10.04.2022 10:58 Відповісти
она ... утонула?
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10.04.2022 10:52 Відповісти
Більше схоже що на Изюм їдуть
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10.04.2022 10:45 Відповісти
В Изюме орки. уже неделю
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10.04.2022 11:13 Відповісти
це з Великого Бурлука орки а не з Ізюм
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10.04.2022 11:32 Відповісти
Это снимки еще 8го числа!
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10.04.2022 14:24 Відповісти
Синегубов только что сказал что эта колона была уничтожена)
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10.04.2022 10:47 Відповісти
І скільки голів русні в ній знищили?
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10.04.2022 10:58 Відповісти
https://twitter.com/*****/status/1513062068475334658
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10.04.2022 11:00 Відповісти
зараз гуси прилетять.....
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10.04.2022 10:59 Відповісти
Харківська область: українські військові знищили велику російську військову колону на шляху до Ізюма

Недовго вони їхали
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10.04.2022 11:07 Відповісти
Як раз нещодавно якусь там колону рашистів роздовбали на шляху до Ізюма.

https://liveuamap.com/uk/2022/10-april-kharkiv-region-ukrainian-military-destroyed-big Харківська область: українські військові знищили велику російську військову колону на шляху до Ізюма
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10.04.2022 11:12 Відповісти
це з Великого Бурлука орки а не з Ізюма
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10.04.2022 11:30 Відповісти
Значить буде наступною.
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10.04.2022 11:46 Відповісти
Уже никто и никуда не движется...

⚡️ВСУ уничтожила колонну техники и военных РФ, двигавшихся в сторону Изюма - Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА
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10.04.2022 11:15 Відповісти
Сьогодні 20 000 нарешті розміняють?
Чомусь впевненість, що так
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10.04.2022 13:44 Відповісти
Це З Великого Бурлука а не на Ізюм
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10.04.2022 11:29 Відповісти
Важко вести войну,коли нема вирі головнокомандувачу .
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10.04.2022 10:34 Відповісти
пока все идет по плану,русня утилизируетьсся стабильно и много, не фиг без дела ныть....или работа такая?
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10.04.2022 10:36 Відповісти
Да насрать на того главнокомандущего...главное верить в Украину...
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10.04.2022 10:37 Відповісти
+++
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10.04.2022 11:07 Відповісти
Так скажіть хай вилазить з бункера і очолить атаку на позиції ВСУ разом із своїм псом кадировим.
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10.04.2022 10:55 Відповісти
Ты о чем вообще? Или тебе не хватает шапок для закидывания врага?
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10.04.2022 11:00 Відповісти
60 не 60, но их тупо *****!
храни вас Бог, Украинчики!
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10.04.2022 10:34 Відповісти
Хватило бы гранатомётов, снарядов и патронов,так как эти "*****" никакой ценности в плане ведения боевых действий не представляют.
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10.04.2022 10:40 Відповісти
зараз гуси прилетять..
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10.04.2022 11:00 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1513055959899426820 https://twitter.com/i/status/1513055959899426820 Перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО 95 ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан, який рашисти називали недосяжним для наших ПЗРК
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10.04.2022 10:39 Відповісти
Слава і шана вам, Сонечки наші!
💙💛🔱🇺🇦💪
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10.04.2022 10:58 Відповісти
місця у канавах та лісо-насадженнях для всіх вистачить - Лежать кацапи край дороги, стирчать копита, видно роги
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10.04.2022 10:39 Відповісти
...
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10.04.2022 10:44 Відповісти
В Рубіжному третина насєлєнія голосувала за ОПЗЖ.
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10.04.2022 10:44 Відповісти
І що? На Дніпропетровщині - кожен п'ятий. А Кривий Ріг?
До чого ці тупирилі провокації?
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10.04.2022 10:59 Відповісти
А чому провокація? Орки пруть туди в першу чергу, де вважають, що їх будуть квітами зустрічати.
Чи у Вас якась інша статистика?
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10.04.2022 13:43 Відповісти
Київська область, Житомирщина, Сумщина, Слобожанщина?
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10.04.2022 13:54 Відповісти
Слабкий аргумент!
Це основний тренд? Особливо, якщо врахувати період з 2014го року?
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10.04.2022 16:39 Відповісти
Ворог у твоїй хаті, це тупа провокація?
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10.04.2022 13:49 Відповісти
В городі бузина...Ви всі слова розумієте?
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10.04.2022 13:55 Відповісти
А в Краматорську скільки ?
А йще додати скільки за Шарія ?!

До чого ці розмови , що було до 24 лютого ?!

*********** Точка-У гасить по усіх однаково , вона стара й тупа ракета .
Це вам не інтелектуально розвинуті українськи качки , що сруть КОВІДОМ тільки на московитів виключно .

********* в 2014 перли туди , де їх підтримують більше , а в 2022 їм вже похер . Їм потрібна теріторія , а для українців вони приготували крематорії й Шойго убіцяв у Сибіру щось побудувати для тих , кого в крематорій послати забудуть .
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10.04.2022 11:16 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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10.04.2022 10:46 Відповісти
60 тысяч ,а люся арестови говорит ,что там всего не больше 30-40 тысяч
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10.04.2022 10:51 Відповісти
20 000 трупаків, поранених в 3 рази, виходить що таки до біса ще,молотити не один день. Якщо зняли з Миколаєва, про це говорить ніч,то ЗСУ може і вистояти. В живій силі перевага, трохи недобір в зброї. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 11:05 Відповісти
Интересно. Куда исчез Кулеба из новостей?
Зато почему то появилось много хламидии и дерьмака.
К чему бы это?
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10.04.2022 11:05 Відповісти
До перемоги. Пристосуванці вилазять, щоб встигнути засвітити своє причетність до події.
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10.04.2022 13:02 Відповісти
Відправте вже цього безробітного хоть у Польшу на заробітки, а то у нього рот не закривається.
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28.05.2022 15:15 Відповісти
 
 