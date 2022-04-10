У середині Рубіжного позиційний бій. Можливий наступ на Сєверодонецьк, - Гайдай
У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини.
"Орки не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, без успіху, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються. Можливий наступ на Сєверодонецьк, може відбутися з боку окупованого Щастя", - зазначив Гайдай.
Він також уточнив, що групування росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць.
"ЗСУ готові дати відсіч", - додав він.
Топ коментарі
+23 KosAn30 JT26
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+20 Йцу Кенг #461207
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+15 KosAn30 JT26
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З Ірпінського ще більше.
Недовго вони їхали
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Чомусь впевненість, що так
храни вас Бог, Украинчики!
💙💛🔱🇺🇦💪
До чого ці тупирилі провокації?
Чи у Вас якась інша статистика?
Це основний тренд? Особливо, якщо врахувати період з 2014го року?
А йще додати скільки за Шарія ?!
До чого ці розмови , що було до 24 лютого ?!
*********** Точка-У гасить по усіх однаково , вона стара й тупа ракета .
Це вам не інтелектуально розвинуті українськи качки , що сруть КОВІДОМ тільки на московитів виключно .
********* в 2014 перли туди , де їх підтримують більше , а в 2022 їм вже похер . Їм потрібна теріторія , а для українців вони приготували крематорії й Шойго убіцяв у Сибіру щось побудувати для тих , кого в крематорій послати забудуть .
Зато почему то появилось много хламидии и дерьмака.
К чему бы это?