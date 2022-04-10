У середині Рубіжного позиційний бій. Можливий наступ на Сєверодонецьк, - Гайдай

У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини.

"Орки не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, без успіху, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються. Можливий наступ на Сєверодонецьк, може відбутися з боку окупованого Щастя", - зазначив Гайдай.

Він також уточнив, що групування росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць.

"ЗСУ готові дати відсіч", - додав він.

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