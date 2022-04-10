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Новости Война
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В середине Рубежного позиционный бой. Возможно наступление на Северодонецк, - Гайдай

луганщина

В Рубежном начался позиционный бой в середине города.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, всю ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины.

"Орки не оставляют попыток совершить прорыв у Попасной и Рубежного, без успеха, враг несет потери. Все атаки отражаются. Возможно наступление на Северодонецк, может произойти со стороны оккупированного Счастья", - отметил Гайдай.

Он также уточнил, что группировка россиян в Луганской области - около 60 тысяч убийц.

"ВСУ готовы дать отпор", - добавил он.

Смотрите также: Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, жертв нет, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19154) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+23
под киевом 60 км стояла колона....и где она сейчас?)
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10.04.2022 10:34
+20
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10.04.2022 10:32
+15
пока все идет по плану,русня утилизируетьсся стабильно и много, не фиг без дела ныть....или работа такая?
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10.04.2022 10:36
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10.04.2022 10:32 Ответить
ПрЭлестно. Всех отгадал 😀
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10.04.2022 10:51 Ответить
Красиво але цей маляр колись хвастав, що намалював велику кількість карикатур на Пороха і що це вплинуло на нашу спільну "перемогу"...
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10.04.2022 16:55 Ответить
так..обстановка на сході..ого го..щей на Харків колона рухається 12 км.
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10.04.2022 10:33 Ответить
под киевом 60 км стояла колона....и где она сейчас?)
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10.04.2022 10:34 Ответить
Відступила в бєларашку. Кажуть втікали в бєларашку 450 одиниць техніки з Київщини: 300 з ірпінського напрямку, 150 з юроварського
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10.04.2022 10:42 Ответить
Брехня. Через Буринь з броварського напрямку втекло близько 1000 одиниць.

З Ірпінського ще більше.
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10.04.2022 10:58 Ответить
она ... утонула?
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10.04.2022 10:52 Ответить
Більше схоже що на Изюм їдуть
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10.04.2022 10:45 Ответить
В Изюме орки. уже неделю
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10.04.2022 11:13 Ответить
це з Великого Бурлука орки а не з Ізюм
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10.04.2022 11:32 Ответить
Это снимки еще 8го числа!
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10.04.2022 14:24 Ответить
Синегубов только что сказал что эта колона была уничтожена)
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10.04.2022 10:47 Ответить
І скільки голів русні в ній знищили?
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10.04.2022 10:58 Ответить
https://twitter.com/*****/status/1513062068475334658
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10.04.2022 11:00 Ответить
зараз гуси прилетять.....
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10.04.2022 10:59 Ответить
Харківська область: українські військові знищили велику російську військову колону на шляху до Ізюма

Недовго вони їхали
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10.04.2022 11:07 Ответить
Як раз нещодавно якусь там колону рашистів роздовбали на шляху до Ізюма.

https://liveuamap.com/uk/2022/10-april-kharkiv-region-ukrainian-military-destroyed-big Харківська область: українські військові знищили велику російську військову колону на шляху до Ізюма
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10.04.2022 11:12 Ответить
це з Великого Бурлука орки а не з Ізюма
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10.04.2022 11:30 Ответить
Значить буде наступною.
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10.04.2022 11:46 Ответить
Уже никто и никуда не движется...

⚡️ВСУ уничтожила колонну техники и военных РФ, двигавшихся в сторону Изюма - Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА
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10.04.2022 11:15 Ответить
Сьогодні 20 000 нарешті розміняють?
Чомусь впевненість, що так
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10.04.2022 13:44 Ответить
Це З Великого Бурлука а не на Ізюм
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10.04.2022 11:29 Ответить
Важко вести войну,коли нема вирі головнокомандувачу .
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10.04.2022 10:34 Ответить
пока все идет по плану,русня утилизируетьсся стабильно и много, не фиг без дела ныть....или работа такая?
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10.04.2022 10:36 Ответить
Да насрать на того главнокомандущего...главное верить в Украину...
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10.04.2022 10:37 Ответить
+++
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10.04.2022 11:07 Ответить
Так скажіть хай вилазить з бункера і очолить атаку на позиції ВСУ разом із своїм псом кадировим.
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10.04.2022 10:55 Ответить
Ты о чем вообще? Или тебе не хватает шапок для закидывания врага?
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10.04.2022 11:00 Ответить
60 не 60, но их тупо *****!
храни вас Бог, Украинчики!
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10.04.2022 10:34 Ответить
Хватило бы гранатомётов, снарядов и патронов,так как эти "*****" никакой ценности в плане ведения боевых действий не представляют.
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10.04.2022 10:40 Ответить
зараз гуси прилетять..
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10.04.2022 11:00 Ответить
https://twitter.com/i/status/1513055959899426820 https://twitter.com/i/status/1513055959899426820 Перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО 95 ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан, який рашисти називали недосяжним для наших ПЗРК
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10.04.2022 10:39 Ответить
Слава і шана вам, Сонечки наші!
💙💛🔱🇺🇦💪
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10.04.2022 10:58 Ответить
місця у канавах та лісо-насадженнях для всіх вистачить - Лежать кацапи край дороги, стирчать копита, видно роги
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10.04.2022 10:39 Ответить
...
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10.04.2022 10:44 Ответить
В Рубіжному третина насєлєнія голосувала за ОПЗЖ.
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10.04.2022 10:44 Ответить
І що? На Дніпропетровщині - кожен п'ятий. А Кривий Ріг?
До чого ці тупирилі провокації?
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10.04.2022 10:59 Ответить
А чому провокація? Орки пруть туди в першу чергу, де вважають, що їх будуть квітами зустрічати.
Чи у Вас якась інша статистика?
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10.04.2022 13:43 Ответить
Київська область, Житомирщина, Сумщина, Слобожанщина?
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10.04.2022 13:54 Ответить
Слабкий аргумент!
Це основний тренд? Особливо, якщо врахувати період з 2014го року?
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10.04.2022 16:39 Ответить
Ворог у твоїй хаті, це тупа провокація?
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10.04.2022 13:49 Ответить
В городі бузина...Ви всі слова розумієте?
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10.04.2022 13:55 Ответить
А в Краматорську скільки ?
А йще додати скільки за Шарія ?!

До чого ці розмови , що було до 24 лютого ?!

*********** Точка-У гасить по усіх однаково , вона стара й тупа ракета .
Це вам не інтелектуально розвинуті українськи качки , що сруть КОВІДОМ тільки на московитів виключно .

********* в 2014 перли туди , де їх підтримують більше , а в 2022 їм вже похер . Їм потрібна теріторія , а для українців вони приготували крематорії й Шойго убіцяв у Сибіру щось побудувати для тих , кого в крематорій послати забудуть .
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10.04.2022 11:16 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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10.04.2022 10:46 Ответить
60 тысяч ,а люся арестови говорит ,что там всего не больше 30-40 тысяч
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10.04.2022 10:51 Ответить
20 000 трупаків, поранених в 3 рази, виходить що таки до біса ще,молотити не один день. Якщо зняли з Миколаєва, про це говорить ніч,то ЗСУ може і вистояти. В живій силі перевага, трохи недобір в зброї. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 11:05 Ответить
Интересно. Куда исчез Кулеба из новостей?
Зато почему то появилось много хламидии и дерьмака.
К чему бы это?
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10.04.2022 11:05 Ответить
До перемоги. Пристосуванці вилазять, щоб встигнути засвітити своє причетність до події.
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10.04.2022 13:02 Ответить
Відправте вже цього безробітного хоть у Польшу на заробітки, а то у нього рот не закривається.
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28.05.2022 15:15 Ответить
 
 