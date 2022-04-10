В середине Рубежного позиционный бой. Возможно наступление на Северодонецк, - Гайдай
В Рубежном начался позиционный бой в середине города.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, всю ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины.
"Орки не оставляют попыток совершить прорыв у Попасной и Рубежного, без успеха, враг несет потери. Все атаки отражаются. Возможно наступление на Северодонецк, может произойти со стороны оккупированного Счастья", - отметил Гайдай.
Он также уточнил, что группировка россиян в Луганской области - около 60 тысяч убийц.
"ВСУ готовы дать отпор", - добавил он.
Топ комментарии
+23 KosAn30 JT26
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+20 Йцу Кенг #461207
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З Ірпінського ще більше.
Недовго вони їхали
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Чомусь впевненість, що так
храни вас Бог, Украинчики!
💙💛🔱🇺🇦💪
До чого ці тупирилі провокації?
Чи у Вас якась інша статистика?
Це основний тренд? Особливо, якщо врахувати період з 2014го року?
А йще додати скільки за Шарія ?!
До чого ці розмови , що було до 24 лютого ?!
*********** Точка-У гасить по усіх однаково , вона стара й тупа ракета .
Це вам не інтелектуально розвинуті українськи качки , що сруть КОВІДОМ тільки на московитів виключно .
********* в 2014 перли туди , де їх підтримують більше , а в 2022 їм вже похер . Їм потрібна теріторія , а для українців вони приготували крематорії й Шойго убіцяв у Сибіру щось побудувати для тих , кого в крематорій послати забудуть .
Зато почему то появилось много хламидии и дерьмака.
К чему бы это?