В середине Рубежного позиционный бой. Возможно наступление на Северодонецк, - Гайдай

В Рубежном начался позиционный бой в середине города.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, всю ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины.

"Орки не оставляют попыток совершить прорыв у Попасной и Рубежного, без успеха, враг несет потери. Все атаки отражаются. Возможно наступление на Северодонецк, может произойти со стороны оккупированного Счастья", - отметил Гайдай.

Он также уточнил, что группировка россиян в Луганской области - около 60 тысяч убийц.

"ВСУ готовы дать отпор", - добавил он.

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