Цьогоріч засіють щонайменше 70% посівних площ, - Мінагро

За песимістичним сценарієм цього року в Україні може бути засіяно 70%. Половини зерна вистачать, щоб задовольнити потреби нашої країни, решта піде на експорт.

Про це сказав під час телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо, площа посівної зросте до 80%", - сказав він.

Висоцький додав, що навіть за умови зменшення обсягу посівів Україна зможе забезпечити себе продовольством.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30-40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", - зазначив заступник міністра.

Також читайте: Через війну залишаться незасіяними 3,5 млн гектарів землі, - Мінагрополітики

Як відомо, станом на 8 квітня, до сівби ярих культур приступили 23 області України, окрім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.