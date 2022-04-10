Цьогоріч засіють щонайменше 70% посівних площ, - Мінагро
За песимістичним сценарієм цього року в Україні може бути засіяно 70%. Половини зерна вистачать, щоб задовольнити потреби нашої країни, решта піде на експорт.
Про це сказав під час телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо, площа посівної зросте до 80%", - сказав він.
Висоцький додав, що навіть за умови зменшення обсягу посівів Україна зможе забезпечити себе продовольством.
"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30-40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", - зазначив заступник міністра.
Як відомо, станом на 8 квітня, до сівби ярих культур приступили 23 області України, окрім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.
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