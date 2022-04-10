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Новости
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В этом году засеют не менее 70% посевных площадей, - Минагро

посівна

По пессимистическому сценарию в этом году в Украине может быть засеяно 70%. Половины зерна хватbт, чтобы удовлетворить потребности нашей страны, остальные пойдут на экспорт.

Об этом сказал во время телемарафона первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", - сказал он.

Высоцкий добавил, что даже при уменьшении объема посевов Украина сможет обеспечить себя продовольствием.

"Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30-40% будут для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта", - отметил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за войны останутся незасеянными 3,5 млн гектаров земли, - Минагрополитики

Как известно, по состоянию на 8 апреля к севу яровых культур приступили 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

Минагрополитики (412) посевная (42)


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в этом вопросе главное обеспечить Украину. экспорт дело второе.
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10.04.2022 18:38 Ответить
Якщо маскалота не знищить врожай на корню.
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10.04.2022 18:52 Ответить
АГРОБАРОНАМ КОНЕЧНО
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10.04.2022 19:31 Ответить
Китаю и венгрии зерно не продавать. Они ничего не зделали,что бы остановить войну.Пусть нахер идут сикацапским кораблем.
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10.04.2022 19:38 Ответить
 
 