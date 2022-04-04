Из-за войны останутся незасеянными 3,5 млн гектаров земли, - Минагрополитики

Чтобы компенсировать потери от невозможности засеять 3,5 млн га земель в этом году, Минагрополитики советует аграриям сеять подсолнечник, рапс и сою.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в релизе на сайте министерства.

"Сегодня из-за боевых действий невозможно провести посевную на площади 3,5 млн га с/х земель. Соответственно сокращаются и объемы будущих вырученных средств", - сказал Николай Сольский.

Следовательно, государство рекомендует аграриям и фермерам сеять, прежде всего, более дорогие на мировом рынке культуры, а именно - подсолнечник, рапс и сою.

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"Конечно, фермер сегодня выбирает по своему усмотрению, что сеять. Но государство и все участники рынка между собой в контакте", - сказал Сольский.

В Минагрополитики признают прогнозируемый дефицит горючего в разгар посевной.

"Понятно, что посевная только начинается, и объем горючего нужно увеличивать, но в рыночной экономике с таким инициативным сознательным народом, как наш, особенно с фермерами, решение будет найдено", – заверил министр.

Наибольшим вызовом остается вопрос экспорта зерна из страны.

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