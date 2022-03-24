Рада назначила "слугу народа" Сольского министром агрополитики

Верховная Рада Украины назначила министром аграрной политики и продовольствия нынешнего главу парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского вместо Романа Лещенко, который 24 марта подал в парламент заявление об отставке.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (парламентская фракция "Европейская солидарность") в своем телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, об отставке министра Лещенко стало известно в среду вечером.

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Верховная Рада в декабре 2020 года назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром агрополитики. Он возглавил Госгеокадастр в июне 2020 года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченым президентом Украины по земельным вопросам.

Николай Сольский (парламентская фракция "Слуга народа") возглавил комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады ІХ созыва в августе 2019 года.