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Новости Политика Украины
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ВР (28729) Минагрополитики (397) назначение (2048) Сольский Николай (35)

Рада назначила "слугу народа" Сольского министром агрополитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

микола,сольський

Верховная Рада Украины назначила министром аграрной политики и продовольствия нынешнего главу парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского вместо Романа Лещенко, который 24 марта подал в парламент заявление об отставке.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (парламентская фракция "Европейская солидарность") в своем телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, об отставке министра Лещенко стало известно в среду вечером.

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Верховная Рада в декабре 2020 года назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром агрополитики. Он возглавил Госгеокадастр в июне 2020 года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченым президентом Украины по земельным вопросам.

Николай Сольский (парламентская фракция "Слуга народа") возглавил комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады ІХ созыва в августе 2019 года.
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Топ комментарии
+18
Знову між відданістю та професіоналізмом зевлада вибирає маріонетку.
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24.03.2022 16:00
+15
Поставили головного агрорейдера керувати сільським господарством... Просто слів не сає....
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24.03.2022 15:58
+12
Сльуги вміють мародерити
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24.03.2022 15:43
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Сльуги вміють мародерити
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24.03.2022 15:43 Ответить
А що, вже всю землю розікрали, як тобі обіцяли прокремлівські падли? Виходь з матриці.
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24.03.2022 15:59 Ответить
Квартал рулить далі
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24.03.2022 15:46 Ответить
Програма дій нового Міністра:
1. Поставити на українську сільгосптехніку легке та середнє стрілецьке озброєння...

Бо фермерам доводиться голими руками техніку в орків віджимати!
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24.03.2022 15:47 Ответить
Андрю , іди на@уй . Росія твой дом .
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24.03.2022 16:06 Ответить
Цензор , прохання видяляйте одразу такі коменти , це ж ботяри .
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24.03.2022 16:07 Ответить
кацап ти плутаєш, навчись писати без помилок,гугл транслейт глючить в орфо?
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24.03.2022 16:46 Ответить
Таки земельна агромафія оце лайно всунула.
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24.03.2022 15:50 Ответить
Поставили головного агрорейдера керувати сільським господарством... Просто слів не сає....
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24.03.2022 15:58 Ответить
Знову між відданістю та професіоналізмом зевлада вибирає маріонетку.
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24.03.2022 16:00 Ответить
После войны с этой падалью зеленой должны разобраться раз и навсегда.
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24.03.2022 16:07 Ответить
Безглузде рішення. Цей земельний аферист повинен за гратами сидіти, а не керувати АПК.
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24.03.2022 16:21 Ответить
тут помітив,що навіть зявились подонки які його вже виправдовують.
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24.03.2022 16:47 Ответить
"Слуга урода"? Ох как неожиданно.
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24.03.2022 16:23 Ответить
Не Верховна Рада, а ОПГ Коломойського призначило.
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24.03.2022 17:51 Ответить
та це бізнес партнер Андрія Богдана, в них на паях агрофірма спільна, в когось віджали. Але увага, а що Андрій Козирь? вже нічого не вирішує? Його слово вже не закон ? Та і папередник раптово зник.
Хоча можна і пофантазувати- Козир виступає від власного імені, обіцяний дзвінок товариша СІ в ОПУ не відбувся, від імені МО кожен день бліцує Маляр, Резников розчинився у всесвіті. Про агрохімію ніхто, після того як в біловежі розсікав в кепці, не чув. У верещачки вже губенята зникли від злоби. Про посиделки з Мединським ніхто не говорить. Люди Богдана ідуть у владу, Що трапилось ? То може через те, що старші товариші Козиря "у вищих ешелонгах влади рузге" просто розчинились.
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24.03.2022 17:51 Ответить
Из за таких мародеров , как Сольский и ему подобным, который ни чего не умеет ,только тупо крадут у страны народные ресурсы и землю, делая ее слабее и напал на Украину Путлер , если таким убожиствам можно грабить то почему Путлеру с ядерной кнопкой нельзя, а мы удивляемся откуда такая нелюдская жестокость , почему убивают людей сбрасывая на гражданские города на головы много тонные бомбы , выслушивая бред про нацистов в Украине пытаясь уловить тут логику,но ее здесь нет , просто им надо и хочется есть и не просто есть, а жрать, захватывть чужое, а если кто не согласен тупо убивать, так вот такого могло бы не быть если бы не слаботь Украины от мародерства.
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24.03.2022 19:18 Ответить
Что Лещенко , что Сольский всё' равно министры ворюги и бездари.. как и все кухарки от слуг народа!! Это называетс я поставили волка овец стерегти!!! Сами наворовали себе по 10 -12 тысяч га земли ,и теперь подтасовывают законы Украины, про развитие С/хозяйства под свои наворованные гектары!! К сожалению клоун-баран Зеленский идёт у них на поводу .Это и закон про торговлю землей и про наделы земли в одних руках в 100 тыс. га и т. д.... К сожалению наших воровитых президентов и премьер министров допущенные ошибки ни чему не учат!! На пример; как можно было допустить , что бы у этого ворюги Ва......кого, который недавно отбросил конки, было в распоряжении более 800 тысяч гектаров земли ,,, Как ?... И это за долго до принятого закона о продаже и аренде земли!!..? Мало того что этот ворюга ни хрена не платил налоги в казну государства , так он ещё и овобождался от уплаты НДС. Получал льготы на покупки с\х техники, удобрений и топлива, получал долгосрочные беспроцентные кредиты, ему списывались огромные долги перед государством, предоставлялись всевозможные огромные льготы и префиренции, (и всё это за счёт налогоплательщиков)) .А сегодня этот наглый ворюга ещё и герой Украины ((Наверное по воровству из гос. казны)) и великий патриот-грабитель украинского народа и т. д.. Прямо в мавзолей надо его занести!!!
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18.08.2022 11:52 Ответить
 
 