Рада призначила "слугу народу" Сольського міністром агрополітики
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Верховна Рада України призначила міністром аграрної політики та продовольства нинішнього голову парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського замість Романа Лещенка, який 24 березня подав до парламенту заяву про відставку.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (парламентська фракція "Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі у четвер, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, про відставку міністра Лещенка стало відомо в середу ввечері.
Верховна Рада у грудні 2020 року призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром агрополітики. Він очолив Держгеокадастр у червні 2020 року, а до цього з 1 жовтня 2019 року був уповноваженим президента України із земельних питань.
Микола Сольський (парламентська фракція "Слуга народу") очолив комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради ІХ скликання у серпні 2019 року.
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1. Поставити на українську сільгосптехніку легке та середнє стрілецьке озброєння...
Бо фермерам доводиться голими руками техніку в орків віджимати!
Хоча можна і пофантазувати- Козир виступає від власного імені, обіцяний дзвінок товариша СІ в ОПУ не відбувся, від імені МО кожен день бліцує Маляр, Резников розчинився у всесвіті. Про агрохімію ніхто, після того як в біловежі розсікав в кепці, не чув. У верещачки вже губенята зникли від злоби. Про посиделки з Мединським ніхто не говорить. Люди Богдана ідуть у владу, Що трапилось ? То може через те, що старші товариші Козиря "у вищих ешелонгах влади рузге" просто розчинились.