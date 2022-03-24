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Новини Політика України
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ВР (11731) Мінагрополітики (188) призначення (1020) Сольський Микола (53)

Рада призначила "слугу народу" Сольського міністром агрополітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

микола,сольський

Верховна Рада України призначила міністром аграрної політики та продовольства нинішнього голову парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського замість Романа Лещенка, який 24 березня подав до парламенту заяву про відставку.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (парламентська фракція "Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, про відставку міністра Лещенка стало відомо в середу ввечері.

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Верховна Рада у грудні 2020 року призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром агрополітики. Він очолив Держгеокадастр у червні 2020 року, а до цього з 1 жовтня 2019 року був уповноваженим президента України із земельних питань.

Микола Сольський (парламентська фракція "Слуга народу") очолив комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради ІХ скликання у серпні 2019 року.
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Топ коментарі
+18
Знову між відданістю та професіоналізмом зевлада вибирає маріонетку.
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24.03.2022 16:00
+15
Поставили головного агрорейдера керувати сільським господарством... Просто слів не сає....
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24.03.2022 15:58
+12
Сльуги вміють мародерити
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24.03.2022 15:43
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Сльуги вміють мародерити
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24.03.2022 15:43 Відповісти
А що, вже всю землю розікрали, як тобі обіцяли прокремлівські падли? Виходь з матриці.
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24.03.2022 15:59 Відповісти
Квартал рулить далі
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24.03.2022 15:46 Відповісти
Програма дій нового Міністра:
1. Поставити на українську сільгосптехніку легке та середнє стрілецьке озброєння...

Бо фермерам доводиться голими руками техніку в орків віджимати!
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24.03.2022 15:47 Відповісти
Андрю , іди на@уй . Росія твой дом .
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24.03.2022 16:06 Відповісти
Цензор , прохання видяляйте одразу такі коменти , це ж ботяри .
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24.03.2022 16:07 Відповісти
кацап ти плутаєш, навчись писати без помилок,гугл транслейт глючить в орфо?
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24.03.2022 16:46 Відповісти
Таки земельна агромафія оце лайно всунула.
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24.03.2022 15:50 Відповісти
Поставили головного агрорейдера керувати сільським господарством... Просто слів не сає....
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24.03.2022 15:58 Відповісти
Знову між відданістю та професіоналізмом зевлада вибирає маріонетку.
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24.03.2022 16:00 Відповісти
После войны с этой падалью зеленой должны разобраться раз и навсегда.
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24.03.2022 16:07 Відповісти
Безглузде рішення. Цей земельний аферист повинен за гратами сидіти, а не керувати АПК.
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24.03.2022 16:21 Відповісти
тут помітив,що навіть зявились подонки які його вже виправдовують.
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24.03.2022 16:47 Відповісти
"Слуга урода"? Ох как неожиданно.
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24.03.2022 16:23 Відповісти
Не Верховна Рада, а ОПГ Коломойського призначило.
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24.03.2022 17:51 Відповісти
та це бізнес партнер Андрія Богдана, в них на паях агрофірма спільна, в когось віджали. Але увага, а що Андрій Козирь? вже нічого не вирішує? Його слово вже не закон ? Та і папередник раптово зник.
Хоча можна і пофантазувати- Козир виступає від власного імені, обіцяний дзвінок товариша СІ в ОПУ не відбувся, від імені МО кожен день бліцує Маляр, Резников розчинився у всесвіті. Про агрохімію ніхто, після того як в біловежі розсікав в кепці, не чув. У верещачки вже губенята зникли від злоби. Про посиделки з Мединським ніхто не говорить. Люди Богдана ідуть у владу, Що трапилось ? То може через те, що старші товариші Козиря "у вищих ешелонгах влади рузге" просто розчинились.
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24.03.2022 17:51 Відповісти
Из за таких мародеров , как Сольский и ему подобным, который ни чего не умеет ,только тупо крадут у страны народные ресурсы и землю, делая ее слабее и напал на Украину Путлер , если таким убожиствам можно грабить то почему Путлеру с ядерной кнопкой нельзя, а мы удивляемся откуда такая нелюдская жестокость , почему убивают людей сбрасывая на гражданские города на головы много тонные бомбы , выслушивая бред про нацистов в Украине пытаясь уловить тут логику,но ее здесь нет , просто им надо и хочется есть и не просто есть, а жрать, захватывть чужое, а если кто не согласен тупо убивать, так вот такого могло бы не быть если бы не слаботь Украины от мародерства.
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24.03.2022 19:18 Відповісти
Что Лещенко , что Сольский всё' равно министры ворюги и бездари.. как и все кухарки от слуг народа!! Это называетс я поставили волка овец стерегти!!! Сами наворовали себе по 10 -12 тысяч га земли ,и теперь подтасовывают законы Украины, про развитие С/хозяйства под свои наворованные гектары!! К сожалению клоун-баран Зеленский идёт у них на поводу .Это и закон про торговлю землей и про наделы земли в одних руках в 100 тыс. га и т. д.... К сожалению наших воровитых президентов и премьер министров допущенные ошибки ни чему не учат!! На пример; как можно было допустить , что бы у этого ворюги Ва......кого, который недавно отбросил конки, было в распоряжении более 800 тысяч гектаров земли ,,, Как ?... И это за долго до принятого закона о продаже и аренде земли!!..? Мало того что этот ворюга ни хрена не платил налоги в казну государства , так он ещё и овобождался от уплаты НДС. Получал льготы на покупки с\х техники, удобрений и топлива, получал долгосрочные беспроцентные кредиты, ему списывались огромные долги перед государством, предоставлялись всевозможные огромные льготы и префиренции, (и всё это за счёт налогоплательщиков)) .А сегодня этот наглый ворюга ещё и герой Украины ((Наверное по воровству из гос. казны)) и великий патриот-грабитель украинского народа и т. д.. Прямо в мавзолей надо его занести!!!
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18.08.2022 11:52 Відповісти
 
 