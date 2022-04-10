Литва організує навчання українських військових
Найближчим часом у Литві організують військові навчання для українських військових.
Про це повідомив командарм Литовської армії Валдемарас Рупшіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві", - зазначив він.
"Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні", - додав Рупшіс.
Топ коментарі
+17 Saskia Jansen
показати весь коментар10.04.2022 20:28
+16 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар10.04.2022 20:35
+14 Saskia Jansen
показати весь коментар10.04.2022 20:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от після реальної практики на полі бою - вже наші їхніх))
Що неясно - там не тільки литовці будуть вчителями.
І можливо, не тільки в Литві.
"Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні"
Як повідомляє "Європейська правда", про це пишеhttps://www.welt.de/ Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.
За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Як також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.
У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, ************** 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.
Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.