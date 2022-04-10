Литва організує навчання українських військових

Найближчим часом у Литві організують військові навчання для українських військових.

Про це повідомив командарм Литовської армії Валдемарас Рупшіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві", - зазначив він.

"Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні", - додав Рупшіс.

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