Литва организует обучение украинских военных

В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных.

Об этом сообщил командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", – отметил он.

"Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, которые нужны для руководства операциями в Украине", - добавил Рупшис.

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