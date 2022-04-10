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Новости Война
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Литва организует обучение украинских военных

литва

В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных.

Об этом сообщил командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", – отметил он.

"Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, которые нужны для руководства операциями в Украине", - добавил Рупшис.

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Автор: 

Литва (2456) военные учения (3457)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/dmitrikogan/videos/826445752083505 Рузка вата в Німеччині побачила Абрамси, котрі транспортують у Польшу і повідкладала цеглу прямо на пероні.
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10.04.2022 20:28
+16
а когда пришли Абрамсы, русские обосрались прямо на перроне.... )
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10.04.2022 20:35
+14
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10.04.2022 20:30
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https://www.facebook.com/dmitrikogan/videos/826445752083505 Рузка вата в Німеччині побачила Абрамси, котрі транспортують у Польшу і повідкладала цеглу прямо на пероні.
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10.04.2022 20:28 Ответить
а когда пришли Абрамсы, русские обосрались прямо на перроне.... )
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10.04.2022 20:35 Ответить
Тю, а чого вони, вони ж з НАТО вже воюют пітора місяці, і перемагають їх* чого вони так обкєкались??
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10.04.2022 20:35 Ответить
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10.04.2022 20:30 Ответить
Я вибачаюсь, хто кого буде навчать...!?
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10.04.2022 20:30 Ответить
друг, тут ты не прав......
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10.04.2022 20:37 Ответить
Поки що, саме литовці наших, бо в них натівська техніка, якої ще не було в Україні.

А от після реальної практики на полі бою - вже наші їхніх))
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10.04.2022 20:38 Ответить
Ви наївні. Штати сказали, що наступальна зброя йде - питання в навчанні, яке буде проводитись в одній з країн Європи.
Що неясно - там не тільки литовці будуть вчителями.
І можливо, не тільки в Литві.
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10.04.2022 21:17 Ответить
Управлять наступательной НАТОвской техникой - нужно учится, такого опыта у нас пока нет.
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10.04.2022 20:41 Ответить
Litva pervyje sto peredala stingera i naucili vasix soldat imi polzyvotsia.Vot pervyje iz tex sto naucili sbyli 3 samoliota,2 vertaliota,2drona i 1 krylatuju raketu.vezde nado sperva poucit,a potom uze drug druga naucit
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10.04.2022 21:18 Ответить
Дякуємо браттям-литовцям. Ви найнадійніші наші приятелі. Сподіваюся, що ми зможемо колись висловити вам удячність не лише словами.
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10.04.2022 21:41 Ответить
А що в Україні багато фахівців наприклад Patriot чи ******** зарубіжної бронетехніки?

"Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні"
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10.04.2022 20:41 Ответить
Абрамсы логичный следующий шаг. Но я надеюсь на томагавки и авиацию
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10.04.2022 20:31 Ответить
Будут обучать пользоваться техникой НАТО. Интересно, с чего бы это? Центры подготовки открыты во многих странах, чтобы в больших количествах обучать украинских военных работать с НАТОвским вооружением и прочими средствами.
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10.04.2022 20:33 Ответить
*такі Томагавки і Абрамси можно купити у любому воєнторзі*
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10.04.2022 20:34 Ответить
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць ************** 2000.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишеhttps://www.welt.de/ Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.

За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.

Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Як також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.


У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, ************** 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.

Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.
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10.04.2022 20:42 Ответить
KKak raz Litva takyje i imejet mogut poducit kak s nimi streliat
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10.04.2022 20:57 Ответить
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10.04.2022 20:58 Ответить
A vot eti boxer pravda tut ne ******* variant,no jest puska 30milmetrov,ecio spyke imejet.Mariupole vasi Azov pokazali kak rabotajet puska na tankov,vot eto vysy klas
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10.04.2022 21:01 Ответить
Хе-хе. А помните начало войны, кацапов, которые грозно топали ножкой и говорили, что если кто вдруг поможет Украине, то берегитесь нашего гнева? Похоже литвцы решили проверить, насколько они грозны в действительности, и открыто оказывают военную поддержку. Ну вот, ваш выход, кацапы! Но похоже, они топнули ножкой и обосрались.
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10.04.2022 21:04 Ответить
Отлично, будут обучать работе на НАТОвских "вкусняшках".
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10.04.2022 23:52 Ответить
 
 