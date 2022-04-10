Литва организует обучение украинских военных
В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных.
Об этом сообщил командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", – отметил он.
"Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, которые нужны для руководства операциями в Украине", - добавил Рупшис.
Топ комментарии
+17 Saskia Jansen
показать весь комментарий10.04.2022 20:28
+16 Йцу Кенг #461207
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+14 Saskia Jansen
показать весь комментарий10.04.2022 20:30
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А от після реальної практики на полі бою - вже наші їхніх))
Що неясно - там не тільки литовці будуть вчителями.
І можливо, не тільки в Литві.
"Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні"
Як повідомляє "Європейська правда", про це пишеhttps://www.welt.de/ Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.
За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Як також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.
У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, ************** 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.
Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.