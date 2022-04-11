Позиція Німеччини змінюється на користь України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що позиція Німеччини змінюється на користь України.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир.
Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+8 Fjall_Raven
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И что потом? -- я, типа, Зеленского спрашиваю.