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Позиція Німеччини змінюється на користь України, - Зеленський

зеленський,шольц

Президент Володимир Зеленський зазначив, що позиція Німеччини змінюється на користь України.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир.

Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Шольцем оборонну підтримку та санкції проти РФ

Автор: 

Німеччина (7344) Зеленський Володимир (23775) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+8
завтра нехаммер с ****** встретится, потом поедет к шольцу и позиция германии снова поменяется в другую сторону.
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11.04.2022 00:23
+7
вова, ты конечно мужик, но немцы будут друзьями когда введут полное эмбаго на энергоносители из параши. а так это бла бла.
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11.04.2022 00:16
+5
Зеленскому надо НЕ ЗАБЫТЬ поздравить в субботу всех католиков МИРА и Украины с ВЕЛИКДНЕМ . И напомнить им про военные преступления раши ,
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11.04.2022 00:33
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вова, ты конечно мужик, но немцы будут друзьями когда введут полное эмбаго на энергоносители из параши. а так это бла бла.
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11.04.2022 00:16 Відповісти
только где они столько газа возьмут
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11.04.2022 00:20 Відповісти
завтра нехаммер с ****** встретится, потом поедет к шольцу и позиция германии снова поменяется в другую сторону.
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11.04.2022 00:23 Відповісти
Мельник працює! Молоток!
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11.04.2022 00:23 Відповісти
Вроде согласовали продажу Украине Германских Мардеров(куница). Только непонятно пока, какой модификации - они разнятся от БМП до легкого танка.
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11.04.2022 00:25 Відповісти
К зиме Германия полностью откажется от парашного газа и украинская ГТС перестанет приносить доход Украине.
И что потом? -- я, типа, Зеленского спрашиваю.
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11.04.2022 00:29 Відповісти
Главное шоб рашка прибьіли не получала. Они - дебильі. На каждьій лишний бакс танчики стругают.
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11.04.2022 00:39 Відповісти
Не відмовиться до зими від парашного газу. Меркельша добре засадила Германію на парашну газову голку. А от як відмовиться , то і питай...
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11.04.2022 00:48 Відповісти
"Скільки дітей має померти,перш ніж НАТО перестане виправдовуватись за бездіяльність?"- The observer.
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11.04.2022 00:30 Відповісти
Зеленскому надо НЕ ЗАБЫТЬ поздравить в субботу всех католиков МИРА и Украины с ВЕЛИКДНЕМ . И напомнить им про военные преступления раши ,
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11.04.2022 00:33 Відповісти
Німецька шльондра змінила позу.
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11.04.2022 00:41 Відповісти
Не вірю кацапам і німцям . Не вірю і все . Щодо німців - згадаємо до прикладу сіменс і бош... Та і безліч інших прикладів...
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11.04.2022 00:45 Відповісти
это просто тупые местные кацапы начали за*ывать швабов своими автопробегами "на берлин" и "за немками". А так бы ничего было бы, терпимо ...
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11.04.2022 02:13 Відповісти
Писали, что заблокировала поставки файных игрушек. Рано радоваться.
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11.04.2022 02:41 Відповісти
тепер до 5000 касок ще 5000 ремешків продадуть
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11.04.2022 04:52 Відповісти
портупєї зі складів ГДР
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11.04.2022 09:57 Відповісти
німцям просто стидно признатись, що у них немає збройних сил, бо вони рахують, що немає з ким воювати в Європі, а Пу 1 їм друган. Меркель саме за 2008 рік і отримала газопровід, спочатку один а коли проковтнули то другий. А потім запропонували америкосам в....й...и з Німеччини а тих 300 Мардерів для них нічого не значить, але невдобно перед Пу 1. (у 1937 році японці в Маньджурів організували імперію а імператором поставили Пу І, який десь пропав у 1946 році в таборах)
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11.04.2022 05:10 Відповісти
вважають
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11.04.2022 11:59 Відповісти
В Германии прошёл автопробег с сотнями машин на поддержку росии. С флагами РФ, лугандона и даже СССР. Участники этого шабаша среди прочего скандировали лозунги про притеснения русских и тому подобное. Подождите, тупоголовые боши, рашня вам устроит референдум и создание какой-нибудь Саксонской народной республикой с кровавой баней. Понапускали к себе кацапов. Рашне место специально выделили, просторный такой загончик для скота, а они расползаются везде как зараза.
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11.04.2022 08:11 Відповісти
хрєново шо позиція влади залишається антиукраїнською. Президент та його оточення живе в "уруском мірє", переймається московоцентричним дискурсом та кремлівськими нарративами
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11.04.2022 09:37 Відповісти
для прикладу: знизу почалася демаркація, місцеві громади прибирають "корегувальні мітки" уруского міра, що заполонили український життєвий простір. Всі ці вулиці толстоєвского та пам'ятники пушкіну - маркери уруского міра, бо окупант вважає їх своїми, а українців - чужинцями на їхній землі. Тому то орки і кричать що вони тут "защіщают сувєрінітєт своєй родіни"
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11.04.2022 09:41 Відповісти
а міністер халтури Ткачєнкав виступив на захист халтурних рускомірскіх ценностєй, ідіот
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11.04.2022 09:53 Відповісти
 
 