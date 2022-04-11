Позиция Германии меняется в пользу Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что позиция Германии меняется в пользу Украины.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир.
Рад отметить, что в последнее время германская позиция меняется в пользу Украины. Считаю это совершенно логичным. Поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - подчеркнул Зеленский.
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И что потом? -- я, типа, Зеленского спрашиваю.