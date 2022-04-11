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Новости Война
9 079 22

Позиция Германии меняется в пользу Украины, - Зеленский

зеленський,шольц

Президент Владимир Зеленский отметил, что позиция Германии меняется в пользу Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир.

Рад отметить, что в последнее время германская позиция меняется в пользу Украины. Считаю это совершенно логичным. Поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году был стратегической ошибкой, за которую платит Украина, - Кулеба

Автор: 

Германия (6947) Зеленский Владимир (20311) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+8
завтра нехаммер с ****** встретится, потом поедет к шольцу и позиция германии снова поменяется в другую сторону.
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11.04.2022 00:23
+7
вова, ты конечно мужик, но немцы будут друзьями когда введут полное эмбаго на энергоносители из параши. а так это бла бла.
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11.04.2022 00:16
+5
Зеленскому надо НЕ ЗАБЫТЬ поздравить в субботу всех католиков МИРА и Украины с ВЕЛИКДНЕМ . И напомнить им про военные преступления раши ,
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11.04.2022 00:33
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вова, ты конечно мужик, но немцы будут друзьями когда введут полное эмбаго на энергоносители из параши. а так это бла бла.
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11.04.2022 00:16 Ответить
только где они столько газа возьмут
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11.04.2022 00:20 Ответить
завтра нехаммер с ****** встретится, потом поедет к шольцу и позиция германии снова поменяется в другую сторону.
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11.04.2022 00:23 Ответить
Мельник працює! Молоток!
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11.04.2022 00:23 Ответить
Вроде согласовали продажу Украине Германских Мардеров(куница). Только непонятно пока, какой модификации - они разнятся от БМП до легкого танка.
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11.04.2022 00:25 Ответить
К зиме Германия полностью откажется от парашного газа и украинская ГТС перестанет приносить доход Украине.
И что потом? -- я, типа, Зеленского спрашиваю.
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11.04.2022 00:29 Ответить
Главное шоб рашка прибьіли не получала. Они - дебильі. На каждьій лишний бакс танчики стругают.
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11.04.2022 00:39 Ответить
Не відмовиться до зими від парашного газу. Меркельша добре засадила Германію на парашну газову голку. А от як відмовиться , то і питай...
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11.04.2022 00:48 Ответить
"Скільки дітей має померти,перш ніж НАТО перестане виправдовуватись за бездіяльність?"- The observer.
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11.04.2022 00:30 Ответить
Зеленскому надо НЕ ЗАБЫТЬ поздравить в субботу всех католиков МИРА и Украины с ВЕЛИКДНЕМ . И напомнить им про военные преступления раши ,
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11.04.2022 00:33 Ответить
Німецька шльондра змінила позу.
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11.04.2022 00:41 Ответить
Не вірю кацапам і німцям . Не вірю і все . Щодо німців - згадаємо до прикладу сіменс і бош... Та і безліч інших прикладів...
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11.04.2022 00:45 Ответить
это просто тупые местные кацапы начали за*ывать швабов своими автопробегами "на берлин" и "за немками". А так бы ничего было бы, терпимо ...
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11.04.2022 02:13 Ответить
Писали, что заблокировала поставки файных игрушек. Рано радоваться.
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11.04.2022 02:41 Ответить
тепер до 5000 касок ще 5000 ремешків продадуть
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11.04.2022 04:52 Ответить
портупєї зі складів ГДР
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11.04.2022 09:57 Ответить
німцям просто стидно признатись, що у них немає збройних сил, бо вони рахують, що немає з ким воювати в Європі, а Пу 1 їм друган. Меркель саме за 2008 рік і отримала газопровід, спочатку один а коли проковтнули то другий. А потім запропонували америкосам в....й...и з Німеччини а тих 300 Мардерів для них нічого не значить, але невдобно перед Пу 1. (у 1937 році японці в Маньджурів організували імперію а імператором поставили Пу І, який десь пропав у 1946 році в таборах)
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11.04.2022 05:10 Ответить
вважають
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11.04.2022 11:59 Ответить
В Германии прошёл автопробег с сотнями машин на поддержку росии. С флагами РФ, лугандона и даже СССР. Участники этого шабаша среди прочего скандировали лозунги про притеснения русских и тому подобное. Подождите, тупоголовые боши, рашня вам устроит референдум и создание какой-нибудь Саксонской народной республикой с кровавой баней. Понапускали к себе кацапов. Рашне место специально выделили, просторный такой загончик для скота, а они расползаются везде как зараза.
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11.04.2022 08:11 Ответить
хрєново шо позиція влади залишається антиукраїнською. Президент та його оточення живе в "уруском мірє", переймається московоцентричним дискурсом та кремлівськими нарративами
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11.04.2022 09:37 Ответить
для прикладу: знизу почалася демаркація, місцеві громади прибирають "корегувальні мітки" уруского міра, що заполонили український життєвий простір. Всі ці вулиці толстоєвского та пам'ятники пушкіну - маркери уруского міра, бо окупант вважає їх своїми, а українців - чужинцями на їхній землі. Тому то орки і кричать що вони тут "защіщают сувєрінітєт своєй родіни"
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11.04.2022 09:41 Ответить
а міністер халтури Ткачєнкав виступив на захист халтурних рускомірскіх ценностєй, ідіот
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11.04.2022 09:53 Ответить
 
 