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Якщо місцева влада радить людям евакуюватися, то треба їхати, - Верещук

верещук

Якщо голови військових адміністрацій рекомендують мешканцям виїхати, то не варто нехтувати цим. Нині головним аргументом для людей має стати саме збереження свого життя.

На цьому віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оце рішення (евакуйовуватися – ред.), коли ви відкладаєте його, коли ви думаєте, що ще трішки - і завершиться війна... На жаль, я мушу сказати, що ні, так не буде. Нам треба розуміти, що маємо бути витривалими і дуже відповідальними стосовно себе та своїх рідних. Є можливість евакуюватися – будь ласка, евакуюйтеся. Ось мій заклик до людей і на Луганщині, і на Донеччині, і на Харківщині", - сказала віцепрем’єр-міністр.

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За її словами, коли хтось говорить про те, що не може поїхати, бо нема з ким залишити кішку, собаку, будинок, землю, господарство – це не причина в нинішній ситуації.

"Аргумент – це ваше життя та здоров’я. Кішка чи собака теж може виїхати разом із вами. Аргумент - це коли ви не завдаєте величезного болю своїм рідним: дочці, зятеві або ще комусь, хто потім намагається вас витягнути і докладають максимум зусиль, але, на жаль, інколи це не вдається", - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що підтримує тих голів областей, які, з огляду на реальні ризики, просять мешканців евакуюватися.

"Я розумію, що трагедія у Краматорську дійсно багато людей налякала, але ворог саме на це і розраховує, щоб ви боялися , щоб ви жили у страху і не їхали в евакуацію", - сказала представниця українського уряду.

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Автор: 

евакуація (2309) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+4
По логике властей эвакуироваться надо всем украинцам с территории Украины. Что-то не то с Зе-властями...
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11.04.2022 02:44
+4
Цікаво, де була твоя влада, коли ви дозволили кацапам зайти і вільно вбивати харків'ян, бучанців, маріупольців? Їм не треба було евакуюватися?
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11.04.2022 04:02
+4
Дуже багато людей не можуть покинути хворих та немічних, а держава ніяк не допомагає в цьому питанні, хто має гроші чи власний транспортний засіб - їде, а в кого нема такої можливості залишилися на призволяще то може хочя б якось почнете допомогати, чи знов тільки волонтери котрих потім можно і по тюрьмам щоб забагато уваги не викликали?
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11.04.2022 04:51
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По логике властей эвакуироваться надо всем украинцам с территории Украины. Что-то не то с Зе-властями...
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11.04.2022 02:44 Відповісти
ТАК ОТКУДА И КУДА !?
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11.04.2022 03:39 Відповісти
Цікаво, де була твоя влада, коли ви дозволили кацапам зайти і вільно вбивати харків'ян, бучанців, маріупольців? Їм не треба було евакуюватися?
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11.04.2022 04:02 Відповісти
Да, особенно надо помнить вокзал в Краматорске.
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11.04.2022 04:05 Відповісти
Дуже багато людей не можуть покинути хворих та немічних, а держава ніяк не допомагає в цьому питанні, хто має гроші чи власний транспортний засіб - їде, а в кого нема такої можливості залишилися на призволяще то може хочя б якось почнете допомогати, чи знов тільки волонтери котрих потім можно і по тюрьмам щоб забагато уваги не викликали?
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11.04.2022 04:51 Відповісти
Читала, родина бабу 85 років, 8 км на руках сунули. Потім їх підібрала легкова машина. Вони 12 чоловік в неї влізли. Двоє хлопчиків в багажнику їхали.
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11.04.2022 08:03 Відповісти
Курка, їхати треба насамперед тоді, коли влада наполягає на зворотньому.
Думаю, що ще поговоримо особисто.
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11.04.2022 05:26 Відповісти
Куди б евакуювати цю Верещук з очей подалі.
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11.04.2022 07:14 Відповісти
Не можна з очей подалі. Нехай муляє. Нагадає, що вона - це наслідок рішення людей. Їм захотілося верещук. Ось тепер вона до кінця з нами. До перемоги.
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11.04.2022 07:27 Відповісти
Ця падла буде говорити що нам робити? Що вон робила коли ії чоловік розстрілювал людей на Майдані ?
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11.04.2022 07:50 Відповісти
А чого маріупольцям не порадили втікать ?
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11.04.2022 08:18 Відповісти
Бабченко давно криком кричит - подходят к вашему населённому пункту русня - бросайте всё и бегите! Орда не пощадит никого.
Это не касается адептов русского мира. Давеча слушал радиоперехват, как одна баба жаловалась кому-то что встречала асвабадителей хлебом с колбасой а сейчас прячет своих несовершеннолетних дочерей от кацапни, которая рыскает по селу в поисках кого-бы ещё денацифицировать хором всей ротой. Эти пусть остаются, предатели.
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11.04.2022 09:08 Відповісти
 
 