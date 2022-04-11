Якщо місцева влада радить людям евакуюватися, то треба їхати, - Верещук

Якщо голови військових адміністрацій рекомендують мешканцям виїхати, то не варто нехтувати цим. Нині головним аргументом для людей має стати саме збереження свого життя.

На цьому віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оце рішення (евакуйовуватися – ред.), коли ви відкладаєте його, коли ви думаєте, що ще трішки - і завершиться війна... На жаль, я мушу сказати, що ні, так не буде. Нам треба розуміти, що маємо бути витривалими і дуже відповідальними стосовно себе та своїх рідних. Є можливість евакуюватися – будь ласка, евакуюйтеся. Ось мій заклик до людей і на Луганщині, і на Донеччині, і на Харківщині", - сказала віцепрем’єр-міністр.

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За її словами, коли хтось говорить про те, що не може поїхати, бо нема з ким залишити кішку, собаку, будинок, землю, господарство – це не причина в нинішній ситуації.

"Аргумент – це ваше життя та здоров’я. Кішка чи собака теж може виїхати разом із вами. Аргумент - це коли ви не завдаєте величезного болю своїм рідним: дочці, зятеві або ще комусь, хто потім намагається вас витягнути і докладають максимум зусиль, але, на жаль, інколи це не вдається", - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що підтримує тих голів областей, які, з огляду на реальні ризики, просять мешканців евакуюватися.

"Я розумію, що трагедія у Краматорську дійсно багато людей налякала, але ворог саме на це і розраховує, щоб ви боялися , щоб ви жили у страху і не їхали в евакуацію", - сказала представниця українського уряду.

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