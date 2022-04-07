УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9543 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
28 661 67

Філатов рекомендував евакуюватися з Дніпра жінкам, дітям та людям похилого віку

філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися. Також під час брифінгу він порадив евакуюватися жінкам, дітям та людям похилого віку

Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике прохання - всі, хто має можливість виїхати, насамперед це стосується жінок, дітей та людей похилого віку, і тих, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, хто не задіяний на промислових підприємствах, я все ж таки рекомендував би побути в безпечнішому місці". - зазначив Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі лунали вибухи, ймовірно, ракетний удар, - Філатов

Він також наголосив, що людям які залишили місто раніше, поки не варто повертатись назад. 

За його словами Філатова, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей. "Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно, – повідомив міський голова Дніпра.

Також дивіться: Наступною ключовою метою Росії стане місто Дніпро, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк. ВIДЕО

Він також додав, що наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.

Дніпро (3264) евакуація (2308) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Будєт. Відразу до федеральної в'язниці у США
показати весь коментар
07.04.2022 13:54
+23
Дивно такі заяви чути, якщо Дніпро далеко не прифронтове місто. Навпаки, Дніпро має бути опорою для тих, хто прибуває з Донбасу і не готовий їхати далі.
показати весь коментар
07.04.2022 14:06
+21
мирняк без автоматов нельзя оставлять в городе. если есть угроза взятия. только боеспособные!!! безоружный мирняк = Буча-2
ЗЕ-разница налицо - Херсон сдали вчистую, сами сБ/Ушниик передали сеписки военных и АТО-добровольцев. а в Киеве раздали оружие - орки соснули путенца
показати весь коментар
07.04.2022 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тов. Беня будет выезжать?
показати весь коментар
07.04.2022 13:47 Відповісти
Будєт. Відразу до федеральної в'язниці у США
показати весь коментар
07.04.2022 13:54 Відповісти
Ай бросьте!Йон уже на обетованой.
показати весь коментар
07.04.2022 13:59 Відповісти
там давно его ждёт ордер.
показати весь коментар
07.04.2022 14:14 Відповісти
Та він в бункере з Зеленським сидіть і допомагае ему з відосиками
показати весь коментар
07.04.2022 15:35 Відповісти
беня видимо зажал очередной платеж оркам
показати весь коментар
07.04.2022 13:54 Відповісти
Дивно такі заяви чути, якщо Дніпро далеко не прифронтове місто. Навпаки, Дніпро має бути опорою для тих, хто прибуває з Донбасу і не готовий їхати далі.
показати весь коментар
07.04.2022 14:06 Відповісти
это филатовщина.
показати весь коментар
07.04.2022 14:16 Відповісти
Був ще такий самий піарник мер Борисполя, який нагнітав і закликав евакуюватись. Але тоді це хоч якось було виправдано, зважаючи на те що від Борисполя орки були в 20 кілометрах. Їх звісно ж, звідти ********* і дякувати Богу зараз Бориспіль у глибокому тилу. Про Дніпро, який більш ніж в 100 кілометрах від лінії фронту в голову не вкладається. От якби йшлося про Запоріжжя від якого лінія фронту не так далеко, то я б зрозумів. Так само, як розумію заклики евакуюватися з Харківщини та підконтрольних районів Донеччини, Луганщини.
показати весь коментар
07.04.2022 14:38 Відповісти
популярность Кима альбертовичу покоя не даёт
показати весь коментар
07.04.2022 14:44 Відповісти
Ага, при цьому мер Харкова сказав, що з Харкова не треба евакуюватись, хоча він і частково блокований, зі збереженою угрозою оточення. Шо взагалі коїться? Комусь якісь плани наступу ворога скидають, а бо хтось щось зливає?
показати весь коментар
07.04.2022 15:05 Відповісти
Ну, що стосується Харкова, який на відміну від Дніпра дійсно є прифронтовим містом, то заклики до загальної евакуації з Харкова я особисто вважаю цілком виправданими.
показати весь коментар
07.04.2022 15:20 Відповісти
Люся Арэстович уже трындела "все под контролем" - а могли сколько людей в Буче и Ирпине спастись!! многие сами пытались - через разрушенный мост!

этих бездарных пиарщиков-болтунов (пагтия зе) нужно срочно убрать сэкранов!! позор, некомпетентность и ляпают не думаю. - вредят!!
показати весь коментар
07.04.2022 14:18 Відповісти
Все вірно він каже, щоб менше перевантажували інфраструктуру міста. Вони споживають ресурси які можливо направити на донецький фронт.
показати весь коментар
07.04.2022 14:51 Відповісти
Бред
показати весь коментар
07.04.2022 15:37 Відповісти
Ото ж бо, щоб були готові їхати далі, а не зупинялися у Дніпрі. Годуй їх тоді, розмішай.
показати весь коментар
07.04.2022 15:22 Відповісти
Ничего не пойму. Так от Днепра боевые действия вроде далеко? судя по карте.
показати весь коментар
07.04.2022 14:08 Відповісти
для смерчей и ракет не далеко(((( орки вполне могут попереть массами как Жюков. могут тупо закидать мясом в расчете что байрактары, снаряды, джавелины и т.д. не успевают подвозить на гарячий фронт
показати весь коментар
07.04.2022 14:20 Відповісти
В двух часах езды от Днепра, боевые действия.

Это далеко?
показати весь коментар
07.04.2022 14:21 Відповісти
С Одессы и Николаева тоже всем эвакуироваться? Там до Херсона рукой подать? И запорожскую область всю эвакуировать?
показати весь коментар
07.04.2022 14:27 Відповісти
Запорізька область з трьох сторін під орками
показати весь коментар
07.04.2022 14:49 Відповісти
Запорожская область, вся, кроме Запорожья и района Гуляйполе, в оккупации. Давно.
показати весь коментар
07.04.2022 15:26 Відповісти
Не далеко для прорыва в мирной невоюющей стране, без блокпостов даже ещё. Для налаженной обороны - очень далеко, и 20-30 км далеко - да, обстреливать можно не только ракетами, но и артой, а вот прорваться - там хрен с два, рубежей обороны как правило несколько будет на таком участке.
показати весь коментар
07.04.2022 15:02 Відповісти
Нормально так дніпрян і переселенців заспокоїв...
показати весь коментар
07.04.2022 14:18 Відповісти
Лучше б людям оружие раздали чтоб могли защитится. Эвакуация это слив
показати весь коментар
07.04.2022 14:29 Відповісти
Такими заявами тільки підігрівають паніку. Філатову слід би було подумати перед тим, як патякати.
показати весь коментар
07.04.2022 14:18 Відповісти
Це не паніка, це турбота про цивільних.
показати весь коментар
07.04.2022 14:22 Відповісти
Це не паніка, це привід для паніки.
показати весь коментар
07.04.2022 14:42 Відповісти
Из истории ВМВ.Сталин запретил предварительную эвакуацию гражданских из Сталинграда.В результате первой бомбардировки Люфтваффе города полегло до 40тыс. горожан..Лучше уж перестраховаться с эвакуацией женщин,детей,стариков..
показати весь коментар
07.04.2022 16:00 Відповісти
нет, в данном случае это глупое заявление
показати весь коментар
07.04.2022 16:52 Відповісти
Філатов молодець. Попереджає вразливі верстви населення про можливу небезпеку. Це не виродки з кварталу95, які три місяці знали що буде кацапська агресія, і які ніхера не робили аби захистити цивільне населення у прикордонних областях. Закатовані і згвалтовані рашистами діти, жінки у Бучі, бородянці, ірпіні - це результат бездіяльності зелених виродків
показати весь коментар
07.04.2022 14:20 Відповісти
мирняк без автоматов нельзя оставлять в городе. если есть угроза взятия. только боеспособные!!! безоружный мирняк = Буча-2
ЗЕ-разница налицо - Херсон сдали вчистую, сами сБ/Ушниик передали сеписки военных и АТО-добровольцев. а в Киеве раздали оружие - орки соснули путенца
показати весь коментар
07.04.2022 14:22 Відповісти
Дніпро?Шось нам не кажуть? так само як за житомирську трасу мовчали?
показати весь коментар
07.04.2022 14:30 Відповісти
судя по сиренам, по 5-6 в сутки... взрывам на нефтебазах вокруг Днепра... Бориска наш имеет рацио... ибо с мирняком ответственность больше...
верю в Днепр !!! (но небо одно на всю Украину...и оно не закрыто "куполом"... только ПВО (дай им Бог точности)
показати весь коментар
07.04.2022 14:32 Відповісти
За 2 часа уже 3я тревога
показати весь коментар
07.04.2022 14:56 Відповісти
и сейчас гудит
показати весь коментар
07.04.2022 15:00 Відповісти
во Львове тоже сирены бывают до 5 в сутки, и тоже НПЗ взорвали. Куда бежим дальше???
показати весь коментар
07.04.2022 15:29 Відповісти
у нас под Кр Рогом каждый день боевые столкновения... и каждый день обстрел сел "градами" и "смерчами", кассетными бомбами и пр. хренью...
(слава Богу что во Львове нет такого счастья)...
показати весь коментар
07.04.2022 15:35 Відповісти
речь про Днепр была
показати весь коментар
07.04.2022 17:27 Відповісти
Кр. Рог наша админ единица... Днепр - областной центр... и пока на территории все области нет оккупанта... хотя взрывы и разрушения - есть
показати весь коментар
07.04.2022 17:43 Відповісти
Орда очень хочет прорвать нашу самую сильную и боеспособную группировку в зоне ООС и ударить по Днепру - этим они разделяют Левобережную Украину посередине и им навстречу на соединение будет прорываться их южная и северо-восточная группировка - тогда они решат вопрос с Харьковской и Запорожской областями в свою пользу.
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
показати весь коментар
07.04.2022 16:26 Відповісти
это желание было у врага месяц...каждый день...
я не знаю что будет...но потрепанная рашка отказавшись от Киева может бомбить всю Украину, не только Днепр... просто Днепр в центре трех направлений... трех фронтов...
но все же имею надежду что и другие умные и властьимущие предполагают и такой вариант и предпринимают какие-то действия...
паника - плохой советчик...
см. ниже коммент который дал сам Филатов
показати весь коментар
07.04.2022 16:37 Відповісти
Доречі, а Вова евакуював своїх батьків до Іспанії? Щось я таке чув. Що хтось там буде упиратись, відмовлятись.
показати весь коментар
07.04.2022 14:49 Відповісти
Наверно сам намылился в родную Хайфу..
показати весь коментар
07.04.2022 14:54 Відповісти
Днепр 8 лет уже в прифронтовой зоне
и сейчас по соседним областям идут бои - Николаевская, Херсонская, Запорожская (АЭС вообще из Никополя видна) плюс Харьковская и Донецкая...
так как он может быть спокоен???
показати весь коментар
07.04.2022 15:06 Відповісти
Блин ,ну откуда такая паника.
Вроде мобилизации в кацапстане не проводят,а без нее они отсосут точно,если конечно все рубежи подготовлены
показати весь коментар
07.04.2022 15:10 Відповісти
Товарищ майор, тут не принято писать "Россия". Идите ***** вслед за кораблём "Самара".
показати весь коментар
07.04.2022 15:17 Відповісти
Перестраховывается и возможно правильно делает. Впрочем, он всегда перестраховывается. Как обьявили Коронавирус два года назад сразу 600 могил накопал, полгорода усрались и начали бегать кругами.
показати весь коментар
07.04.2022 15:03 Відповісти
могилы лишними никогда не будут
показати весь коментар
07.04.2022 15:31 Відповісти
Губернатор, Корбан и Голова Облрады рассказывают, что границы области на замке. А тут - эвакуация! Шото Боря мутный в последнее время какой-то. Может просто, чтобы беженцы дальше ехали, весь Днепр забит машинами донецкой и харьковской регистрации?
показати весь коментар
07.04.2022 15:06 Відповісти
Филатов всё правильно делает. Постоянные сирены людей выматывают... нервы... и кому оно надо, если есть возможность выехать. Родственница оказалась аж в Австрии - всё спокойно, добрые хозяева, дети пошли в австрийскую школу, обучение на английском... Это лучше чем всех успокаивать... выбор всё равно за вами.
показати весь коментар
07.04.2022 15:33 Відповісти
Если "добрые хозяева", которые не требует с беженцев оплаты, это хорошо. А если проживание у хозяев не бесплатно, долго там высидишь?
показати весь коментар
07.04.2022 15:56 Відповісти
У нас в Камянском в центре новую брусчатку ставят, видел фасад на школе №16 красят)) так что филатов еще не такой вилкулус.
показати весь коментар
07.04.2022 15:18 Відповісти
Вы посмотрите, что корбан заявил, что если снимут таможную пошлину с грузовиков, то он СРАЗУ купит 100 грузовиков! Это +/-$2.5млн. Но денег нет!!!
показати весь коментар
07.04.2022 15:19 Відповісти
ееееее Філатов як мер Борисполя занив ...Давайте всі з'ї...я в Польщу і що далі ска ? Не очікував від Філатова паніки
показати весь коментар
07.04.2022 15:28 Відповісти
Борис Філатов, [07.04.2022 16:18]

Панику отставить.







Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.

«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»

Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.

Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.

Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.

В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.

Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.



Панику отставить.

И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
показати весь коментар
07.04.2022 16:23 Відповісти
така заява мєра говорить про низкий ресурс міста в плані комунальних послуг і продовольства , казна міста не наповнюється податками і у атамана скінчився золотий запас, треба ризко зменшити кількість непрацездатного населення, а там як карта ляже, чи ішак здохне чи падішах навернеться, страдають самі не захищені
показати весь коментар
07.04.2022 16:27 Відповісти
Ну и Филатов, сначала сказал, а теперь решил подрихтовать сказанное:

Панику отставить.



Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.

«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»

Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.
Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.

Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.

В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.

Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.



Панику отставить.

И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
показати весь коментар
07.04.2022 16:36 Відповісти
Тут Филатов не прав. Днепр - один из главных тыловых городов, он должен работать.
И до опасности Днепру пока далеко.
показати весь коментар
07.04.2022 16:49 Відповісти
Харьков начиная с 24 февраля утюжат круглосуточно, по 50...80 обстрелов каждые сутки и мер Харькова Терехов и глава военной администрации Синегубов вчера опровергли заявление "слуги хз какого народа" Верещук о том, что мол харьковчанам нужно срочно эвакуироваться, наоборот, они оба призвали не паниковать и сказали, что Харьков надежно защищен и не собирается сдаваться... А тут вдоуг Днепр, который и обстреливать-то, в сравнении с Харьковом,еще никто не начал, было пару прилетов и все... И вдруг на те вам - срочно эвакуировать днепрян??? Это что, Бенина "шутка" такая?? Хочет один в Днепре жить? Больше похоже на сдачу города и на попытку создать лавину беженцев в Европу, в дополнение к тем, что уже есть...
показати весь коментар
07.04.2022 17:08 Відповісти
Ну ось..Із за якоїсь журашлюхи зробили з Філатова панікера.Всі на форумі краще Філатова знають,що робиться в Дніпрі,де ворог і на якій відстані.Вже поділилися-одні,давай тікати,інші-безстрашні.Вже кант каже,що Філатов "здає" місто,бо щось знає...
показати весь коментар
07.04.2022 17:57 Відповісти
Надо проинформировать жителей о русских
мародерах...
показати весь коментар
07.04.2022 18:06 Відповісти
 
 