Філатов рекомендував евакуюватися з Дніпра жінкам, дітям та людям похилого віку

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися. Також під час брифінгу він порадив евакуюватися жінкам, дітям та людям похилого віку

Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике прохання - всі, хто має можливість виїхати, насамперед це стосується жінок, дітей та людей похилого віку, і тих, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, хто не задіяний на промислових підприємствах, я все ж таки рекомендував би побути в безпечнішому місці". - зазначив Філатов.

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Він також наголосив, що людям які залишили місто раніше, поки не варто повертатись назад.

За його словами Філатова, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей. "Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно, – повідомив міський голова Дніпра.

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Він також додав, що наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.