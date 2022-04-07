Філатов рекомендував евакуюватися з Дніпра жінкам, дітям та людям похилого віку
Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися. Також під час брифінгу він порадив евакуюватися жінкам, дітям та людям похилого віку
Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Велике прохання - всі, хто має можливість виїхати, насамперед це стосується жінок, дітей та людей похилого віку, і тих, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, хто не задіяний на промислових підприємствах, я все ж таки рекомендував би побути в безпечнішому місці". - зазначив Філатов.
Він також наголосив, що людям які залишили місто раніше, поки не варто повертатись назад.
За його словами Філатова, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей. "Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно, – повідомив міський голова Дніпра.
Він також додав, що наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
этих бездарных пиарщиков-болтунов (пагтия зе) нужно срочно убрать сэкранов!! позор, некомпетентность и ляпают не думаю. - вредят!!
Это далеко?
ЗЕ-разница налицо - Херсон сдали вчистую, сами сБ/Ушниик передали сеписки военных и АТО-добровольцев. а в Киеве раздали оружие - орки соснули путенца
верю в Днепр !!! (но небо одно на всю Украину...и оно не закрыто "куполом"... только ПВО (дай им Бог точности)
(слава Богу что во Львове нет такого счастья)...
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
я не знаю что будет...но потрепанная рашка отказавшись от Киева может бомбить всю Украину, не только Днепр... просто Днепр в центре трех направлений... трех фронтов...
но все же имею надежду что и другие умные и властьимущие предполагают и такой вариант и предпринимают какие-то действия...
паника - плохой советчик...
см. ниже коммент который дал сам Филатов
и сейчас по соседним областям идут бои - Николаевская, Херсонская, Запорожская (АЭС вообще из Никополя видна) плюс Харьковская и Донецкая...
так как он может быть спокоен???
Вроде мобилизации в кацапстане не проводят,а без нее они отсосут точно,если конечно все рубежи подготовлены
Панику отставить.
…
Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.
«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»
Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.
Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.
Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.
Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.
Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.
В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.
Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.
…
Панику отставить.
И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
Панику отставить.
…
Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.
«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»
Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.
Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.
Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.
Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.
Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.
В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.
Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.
…
Панику отставить.
И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
И до опасности Днепру пока далеко.
мародерах...