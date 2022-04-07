Филатов рекомендовал эвакуироваться из Днепра женщинам, детям и старикам

Городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал выехавшим за его пределы жителям города пока не возвращаться. Также во время брифинга он посоветовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Большая просьба - все, кто имеет возможность уехать, прежде всего это касается женщин, детей и пожилых людей, и тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, кто не задействован на промышленных предприятиях, я все же рекомендовал бы побыть в более безопасном месте ". – отметил Филатов.

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Он также подчеркнул, что людям, которые покинули город раньше, пока не стоит возвращаться назад.

По его словам, Филатова, ситуация на Донбассе обостряется. В настоящее время происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей. "Многие люди сейчас двигаются сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопаснее, – сообщил городской голова Днепра.

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Он также добавил, что в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того город ожидает партию медикаментов из Израиля.