Филатов рекомендовал эвакуироваться из Днепра женщинам, детям и старикам
Городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал выехавшим за его пределы жителям города пока не возвращаться. Также во время брифинга он посоветовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям.
Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Большая просьба - все, кто имеет возможность уехать, прежде всего это касается женщин, детей и пожилых людей, и тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, кто не задействован на промышленных предприятиях, я все же рекомендовал бы побыть в более безопасном месте ". – отметил Филатов.
Он также подчеркнул, что людям, которые покинули город раньше, пока не стоит возвращаться назад.
По его словам, Филатова, ситуация на Донбассе обостряется. В настоящее время происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей. "Многие люди сейчас двигаются сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопаснее, – сообщил городской голова Днепра.
Он также добавил, что в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того город ожидает партию медикаментов из Израиля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
этих бездарных пиарщиков-болтунов (пагтия зе) нужно срочно убрать сэкранов!! позор, некомпетентность и ляпают не думаю. - вредят!!
Это далеко?
ЗЕ-разница налицо - Херсон сдали вчистую, сами сБ/Ушниик передали сеписки военных и АТО-добровольцев. а в Киеве раздали оружие - орки соснули путенца
верю в Днепр !!! (но небо одно на всю Украину...и оно не закрыто "куполом"... только ПВО (дай им Бог точности)
(слава Богу что во Львове нет такого счастья)...
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
я не знаю что будет...но потрепанная рашка отказавшись от Киева может бомбить всю Украину, не только Днепр... просто Днепр в центре трех направлений... трех фронтов...
но все же имею надежду что и другие умные и властьимущие предполагают и такой вариант и предпринимают какие-то действия...
паника - плохой советчик...
см. ниже коммент который дал сам Филатов
и сейчас по соседним областям идут бои - Николаевская, Херсонская, Запорожская (АЭС вообще из Никополя видна) плюс Харьковская и Донецкая...
так как он может быть спокоен???
Вроде мобилизации в кацапстане не проводят,а без нее они отсосут точно,если конечно все рубежи подготовлены
Панику отставить.
…
Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.
«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»
Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.
Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.
Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.
Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.
Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.
В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.
Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.
…
Панику отставить.
И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
Панику отставить.
…
Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.
«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»
Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.
Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.
Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.
Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.
Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.
В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.
Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.
…
Панику отставить.
И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
И до опасности Днепру пока далеко.
мародерах...