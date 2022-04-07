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Новости Агрессия России против Украины Война
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Филатов рекомендовал эвакуироваться из Днепра женщинам, детям и старикам

філатов

Городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал выехавшим за его пределы жителям города пока не возвращаться. Также во время брифинга он посоветовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Большая просьба - все, кто имеет возможность уехать, прежде всего это касается женщин, детей и пожилых людей, и тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, кто не задействован на промышленных предприятиях, я все же рекомендовал бы побыть в более безопасном месте ". – отметил Филатов.

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Он также подчеркнул, что людям, которые покинули город раньше, пока не стоит возвращаться назад.

По его словам, Филатова, ситуация на Донбассе обостряется. В настоящее время происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей. "Многие люди сейчас двигаются сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопаснее, – сообщил городской голова Днепра.

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Он также добавил, что в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того город ожидает партию медикаментов из Израиля.

Днепр (4408) эвакуация (2068) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+32
Будєт. Відразу до федеральної в'язниці у США
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07.04.2022 13:54
+23
Дивно такі заяви чути, якщо Дніпро далеко не прифронтове місто. Навпаки, Дніпро має бути опорою для тих, хто прибуває з Донбасу і не готовий їхати далі.
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07.04.2022 14:06
+21
мирняк без автоматов нельзя оставлять в городе. если есть угроза взятия. только боеспособные!!! безоружный мирняк = Буча-2
ЗЕ-разница налицо - Херсон сдали вчистую, сами сБ/Ушниик передали сеписки военных и АТО-добровольцев. а в Киеве раздали оружие - орки соснули путенца
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07.04.2022 14:22
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А тов. Беня будет выезжать?
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07.04.2022 13:47 Ответить
Будєт. Відразу до федеральної в'язниці у США
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07.04.2022 13:54 Ответить
Ай бросьте!Йон уже на обетованой.
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07.04.2022 13:59 Ответить
там давно его ждёт ордер.
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07.04.2022 14:14 Ответить
Та він в бункере з Зеленським сидіть і допомагае ему з відосиками
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07.04.2022 15:35 Ответить
беня видимо зажал очередной платеж оркам
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07.04.2022 13:54 Ответить
Дивно такі заяви чути, якщо Дніпро далеко не прифронтове місто. Навпаки, Дніпро має бути опорою для тих, хто прибуває з Донбасу і не готовий їхати далі.
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07.04.2022 14:06 Ответить
это филатовщина.
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07.04.2022 14:16 Ответить
Був ще такий самий піарник мер Борисполя, який нагнітав і закликав евакуюватись. Але тоді це хоч якось було виправдано, зважаючи на те що від Борисполя орки були в 20 кілометрах. Їх звісно ж, звідти ********* і дякувати Богу зараз Бориспіль у глибокому тилу. Про Дніпро, який більш ніж в 100 кілометрах від лінії фронту в голову не вкладається. От якби йшлося про Запоріжжя від якого лінія фронту не так далеко, то я б зрозумів. Так само, як розумію заклики евакуюватися з Харківщини та підконтрольних районів Донеччини, Луганщини.
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07.04.2022 14:38 Ответить
популярность Кима альбертовичу покоя не даёт
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07.04.2022 14:44 Ответить
Ага, при цьому мер Харкова сказав, що з Харкова не треба евакуюватись, хоча він і частково блокований, зі збереженою угрозою оточення. Шо взагалі коїться? Комусь якісь плани наступу ворога скидають, а бо хтось щось зливає?
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07.04.2022 15:05 Ответить
Ну, що стосується Харкова, який на відміну від Дніпра дійсно є прифронтовим містом, то заклики до загальної евакуації з Харкова я особисто вважаю цілком виправданими.
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07.04.2022 15:20 Ответить
Люся Арэстович уже трындела "все под контролем" - а могли сколько людей в Буче и Ирпине спастись!! многие сами пытались - через разрушенный мост!

этих бездарных пиарщиков-болтунов (пагтия зе) нужно срочно убрать сэкранов!! позор, некомпетентность и ляпают не думаю. - вредят!!
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07.04.2022 14:18 Ответить
Все вірно він каже, щоб менше перевантажували інфраструктуру міста. Вони споживають ресурси які можливо направити на донецький фронт.
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07.04.2022 14:51 Ответить
Бред
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07.04.2022 15:37 Ответить
Ото ж бо, щоб були готові їхати далі, а не зупинялися у Дніпрі. Годуй їх тоді, розмішай.
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07.04.2022 15:22 Ответить
Ничего не пойму. Так от Днепра боевые действия вроде далеко? судя по карте.
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07.04.2022 14:08 Ответить
для смерчей и ракет не далеко(((( орки вполне могут попереть массами как Жюков. могут тупо закидать мясом в расчете что байрактары, снаряды, джавелины и т.д. не успевают подвозить на гарячий фронт
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07.04.2022 14:20 Ответить
В двух часах езды от Днепра, боевые действия.

Это далеко?
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07.04.2022 14:21 Ответить
С Одессы и Николаева тоже всем эвакуироваться? Там до Херсона рукой подать? И запорожскую область всю эвакуировать?
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07.04.2022 14:27 Ответить
Запорізька область з трьох сторін під орками
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07.04.2022 14:49 Ответить
Запорожская область, вся, кроме Запорожья и района Гуляйполе, в оккупации. Давно.
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07.04.2022 15:26 Ответить
Не далеко для прорыва в мирной невоюющей стране, без блокпостов даже ещё. Для налаженной обороны - очень далеко, и 20-30 км далеко - да, обстреливать можно не только ракетами, но и артой, а вот прорваться - там хрен с два, рубежей обороны как правило несколько будет на таком участке.
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07.04.2022 15:02 Ответить
Нормально так дніпрян і переселенців заспокоїв...
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07.04.2022 14:18 Ответить
Лучше б людям оружие раздали чтоб могли защитится. Эвакуация это слив
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07.04.2022 14:29 Ответить
Такими заявами тільки підігрівають паніку. Філатову слід би було подумати перед тим, як патякати.
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07.04.2022 14:18 Ответить
Це не паніка, це турбота про цивільних.
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07.04.2022 14:22 Ответить
Це не паніка, це привід для паніки.
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07.04.2022 14:42 Ответить
Из истории ВМВ.Сталин запретил предварительную эвакуацию гражданских из Сталинграда.В результате первой бомбардировки Люфтваффе города полегло до 40тыс. горожан..Лучше уж перестраховаться с эвакуацией женщин,детей,стариков..
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07.04.2022 16:00 Ответить
нет, в данном случае это глупое заявление
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07.04.2022 16:52 Ответить
Філатов молодець. Попереджає вразливі верстви населення про можливу небезпеку. Це не виродки з кварталу95, які три місяці знали що буде кацапська агресія, і які ніхера не робили аби захистити цивільне населення у прикордонних областях. Закатовані і згвалтовані рашистами діти, жінки у Бучі, бородянці, ірпіні - це результат бездіяльності зелених виродків
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07.04.2022 14:20 Ответить
мирняк без автоматов нельзя оставлять в городе. если есть угроза взятия. только боеспособные!!! безоружный мирняк = Буча-2
ЗЕ-разница налицо - Херсон сдали вчистую, сами сБ/Ушниик передали сеписки военных и АТО-добровольцев. а в Киеве раздали оружие - орки соснули путенца
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07.04.2022 14:22 Ответить
Дніпро?Шось нам не кажуть? так само як за житомирську трасу мовчали?
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07.04.2022 14:30 Ответить
судя по сиренам, по 5-6 в сутки... взрывам на нефтебазах вокруг Днепра... Бориска наш имеет рацио... ибо с мирняком ответственность больше...
верю в Днепр !!! (но небо одно на всю Украину...и оно не закрыто "куполом"... только ПВО (дай им Бог точности)
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07.04.2022 14:32 Ответить
За 2 часа уже 3я тревога
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07.04.2022 14:56 Ответить
и сейчас гудит
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07.04.2022 15:00 Ответить
во Львове тоже сирены бывают до 5 в сутки, и тоже НПЗ взорвали. Куда бежим дальше???
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07.04.2022 15:29 Ответить
у нас под Кр Рогом каждый день боевые столкновения... и каждый день обстрел сел "градами" и "смерчами", кассетными бомбами и пр. хренью...
(слава Богу что во Львове нет такого счастья)...
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07.04.2022 15:35 Ответить
речь про Днепр была
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07.04.2022 17:27 Ответить
Кр. Рог наша админ единица... Днепр - областной центр... и пока на территории все области нет оккупанта... хотя взрывы и разрушения - есть
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07.04.2022 17:43 Ответить
Орда очень хочет прорвать нашу самую сильную и боеспособную группировку в зоне ООС и ударить по Днепру - этим они разделяют Левобережную Украину посередине и им навстречу на соединение будет прорываться их южная и северо-восточная группировка - тогда они решат вопрос с Харьковской и Запорожской областями в свою пользу.
Все наши силы и ихние будут направлены сейчас на эти участки. Поэтому скоро здесь будет ад. Женщины, дети и пожилые люди будут просто мешать обороняться и будут подвергаться опасности.
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07.04.2022 16:26 Ответить
это желание было у врага месяц...каждый день...
я не знаю что будет...но потрепанная рашка отказавшись от Киева может бомбить всю Украину, не только Днепр... просто Днепр в центре трех направлений... трех фронтов...
но все же имею надежду что и другие умные и властьимущие предполагают и такой вариант и предпринимают какие-то действия...
паника - плохой советчик...
см. ниже коммент который дал сам Филатов
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07.04.2022 16:37 Ответить
Доречі, а Вова евакуював своїх батьків до Іспанії? Щось я таке чув. Що хтось там буде упиратись, відмовлятись.
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07.04.2022 14:49 Ответить
Наверно сам намылился в родную Хайфу..
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07.04.2022 14:54 Ответить
Днепр 8 лет уже в прифронтовой зоне
и сейчас по соседним областям идут бои - Николаевская, Херсонская, Запорожская (АЭС вообще из Никополя видна) плюс Харьковская и Донецкая...
так как он может быть спокоен???
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07.04.2022 15:06 Ответить
Блин ,ну откуда такая паника.
Вроде мобилизации в кацапстане не проводят,а без нее они отсосут точно,если конечно все рубежи подготовлены
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07.04.2022 15:10 Ответить
Товарищ майор, тут не принято писать "Россия". Идите ***** вслед за кораблём "Самара".
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07.04.2022 15:17 Ответить
Перестраховывается и возможно правильно делает. Впрочем, он всегда перестраховывается. Как обьявили Коронавирус два года назад сразу 600 могил накопал, полгорода усрались и начали бегать кругами.
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07.04.2022 15:03 Ответить
могилы лишними никогда не будут
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07.04.2022 15:31 Ответить
Губернатор, Корбан и Голова Облрады рассказывают, что границы области на замке. А тут - эвакуация! Шото Боря мутный в последнее время какой-то. Может просто, чтобы беженцы дальше ехали, весь Днепр забит машинами донецкой и харьковской регистрации?
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07.04.2022 15:06 Ответить
Филатов всё правильно делает. Постоянные сирены людей выматывают... нервы... и кому оно надо, если есть возможность выехать. Родственница оказалась аж в Австрии - всё спокойно, добрые хозяева, дети пошли в австрийскую школу, обучение на английском... Это лучше чем всех успокаивать... выбор всё равно за вами.
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07.04.2022 15:33 Ответить
Если "добрые хозяева", которые не требует с беженцев оплаты, это хорошо. А если проживание у хозяев не бесплатно, долго там высидишь?
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07.04.2022 15:56 Ответить
У нас в Камянском в центре новую брусчатку ставят, видел фасад на школе №16 красят)) так что филатов еще не такой вилкулус.
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07.04.2022 15:18 Ответить
Вы посмотрите, что корбан заявил, что если снимут таможную пошлину с грузовиков, то он СРАЗУ купит 100 грузовиков! Это +/-$2.5млн. Но денег нет!!!
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07.04.2022 15:19 Ответить
ееееее Філатов як мер Борисполя занив ...Давайте всі з'ї...я в Польщу і що далі ска ? Не очікував від Філатова паніки
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07.04.2022 15:28 Ответить
Борис Філатов, [07.04.2022 16:18]

Панику отставить.







Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.

«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»

Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.

Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.

Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.

В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.

Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.



Панику отставить.

И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
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07.04.2022 16:23 Ответить
така заява мєра говорить про низкий ресурс міста в плані комунальних послуг і продовольства , казна міста не наповнюється податками і у атамана скінчився золотий запас, треба ризко зменшити кількість непрацездатного населення, а там як карта ляже, чи ішак здохне чи падішах навернеться, страдають самі не захищені
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07.04.2022 16:27 Ответить
Ну и Филатов, сначала сказал, а теперь решил подрихтовать сказанное:

Панику отставить.



Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей.

«Мэр Днепра обьявил эвакуацию»

Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах.
Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.

Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.

В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковщины, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.

Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё Днепропетровская область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.



Панику отставить.

И ещё просьба. Всегда изучайте первоисточник, а не читайте просто заголовки.
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07.04.2022 16:36 Ответить
Тут Филатов не прав. Днепр - один из главных тыловых городов, он должен работать.
И до опасности Днепру пока далеко.
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07.04.2022 16:49 Ответить
Харьков начиная с 24 февраля утюжат круглосуточно, по 50...80 обстрелов каждые сутки и мер Харькова Терехов и глава военной администрации Синегубов вчера опровергли заявление "слуги хз какого народа" Верещук о том, что мол харьковчанам нужно срочно эвакуироваться, наоборот, они оба призвали не паниковать и сказали, что Харьков надежно защищен и не собирается сдаваться... А тут вдоуг Днепр, который и обстреливать-то, в сравнении с Харьковом,еще никто не начал, было пару прилетов и все... И вдруг на те вам - срочно эвакуировать днепрян??? Это что, Бенина "шутка" такая?? Хочет один в Днепре жить? Больше похоже на сдачу города и на попытку создать лавину беженцев в Европу, в дополнение к тем, что уже есть...
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07.04.2022 17:08 Ответить
Ну ось..Із за якоїсь журашлюхи зробили з Філатова панікера.Всі на форумі краще Філатова знають,що робиться в Дніпрі,де ворог і на якій відстані.Вже поділилися-одні,давай тікати,інші-безстрашні.Вже кант каже,що Філатов "здає" місто,бо щось знає...
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07.04.2022 17:57 Ответить
Надо проинформировать жителей о русских
мародерах...
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07.04.2022 18:06 Ответить
 
 