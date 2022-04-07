Офис генпрокурора арестовал 17,8 тыс. вагонов предприятий РФ и Беларуси

Офисом Генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступлениq в сфере хозяйственной деятельности, которые судом арестованы как орудие преступления.

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Разрешается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства.

Досудебное следствие осуществляет Бюро экономической безопасности.