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Новости Агрессия России против Украины Война
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Офис генпрокурора арестовал 17,8 тыс. вагонов предприятий РФ и Беларуси

вагоны

Офисом Генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступлениq в сфере хозяйственной деятельности, которые судом арестованы как орудие преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси. ФОТО

Разрешается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства.

Досудебное следствие  осуществляет Бюро экономической безопасности.

арест (10454) россия (95418) вагоны (179)


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Топ комментарии
+13
Ты специально три дня назад зарегистрировался на форуме что бы это узнать...или просто по приказу??
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07.04.2022 12:02
+4
ідеш *****, смердючий кацап) рахуй **********, падло
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07.04.2022 12:13
+3
іди нах, лайно довбане
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07.04.2022 12:40
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Правила форума Совет форумчан
А что столько вагонов вообще существует❓
Может написать 100 тыщ 500😁❓
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07.04.2022 11:56 Ответить
Ты специально три дня назад зарегистрировался на форуме что бы это узнать...или просто по приказу??
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07.04.2022 12:02 Ответить
По приказу конечно❗Диванные войска, и диван нагродной есть👍😁
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07.04.2022 12:09 Ответить
ідеш *****, смердючий кацап) рахуй **********, падло
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07.04.2022 12:13 Ответить
Василь ты ******** чмо😁. Валенок засланный🖕
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07.04.2022 12:19 Ответить
іди нах, лайно довбане
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07.04.2022 12:40 Ответить
А ще вони провели до кордону медведчука, портнова з сином і погребінського.
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07.04.2022 11:57 Ответить
да, и что самое интересное в этом, что им помогал татаров, который до сих пор управляет силовыми структурами , и помогает снять арест со счетов дерибаски. и всем похер, хотелось бы спросить у мосийчучки , и коломойши , с ихним 1+1 , почему молчат ?
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07.04.2022 12:02 Ответить
Как то по частям арестовывают. А нельзя все сразу арестовать?
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07.04.2022 11:58 Ответить
тимчасово окуповані території,розумієте про що я..
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07.04.2022 12:14 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:13 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:14 Ответить
Заарештувати - це не конфіскувати.
Поки що не бачу ніяких ефективних дій боку української влади, щодо конфіскації майна кацапів.
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07.04.2022 13:10 Ответить
 
 