Офис генпрокурора арестовал 17,8 тыс. вагонов предприятий РФ и Беларуси
Офисом Генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступлениq в сфере хозяйственной деятельности, которые судом арестованы как орудие преступления.
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Разрешается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства.
Досудебное следствие осуществляет Бюро экономической безопасности.
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Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
допоможіть його забомбити!!
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https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Поки що не бачу ніяких ефективних дій боку української влади, щодо конфіскації майна кацапів.