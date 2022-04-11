Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 18 захисників України

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час відеозвернення, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

"Я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України. Пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських. Вдячний усім нашим захисникам! Усім нашим захисницям!" - наголосив президент.

Також глава держави висловив вдячність усім, хто відновлює життя на звільненій території України.

"І вдячний усім, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні. Усім журналістам, усім журналісткам, редакторам, редакторкам, інформаційному марафону "Єдині новини", усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти", - наголосив Зеленський.

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