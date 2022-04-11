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Зеленський відзначив нагородами 18 захисників України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 18 захисників України

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час відеозвернення, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

"Я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України. Пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських. Вдячний усім нашим захисникам! Усім нашим захисницям!" - наголосив президент.

Також глава держави висловив вдячність усім, хто відновлює життя на звільненій території України.

"І вдячний усім, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні. Усім журналістам, усім журналісткам, редакторам, редакторкам, інформаційному марафону "Єдині новини", усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) нагорода (1259)


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11.04.2022 06:46 Відповісти
Підполковника Люсю нагородили?
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11.04.2022 07:27 Відповісти
Это все хорошо, а что с Марком, когда начнёте деблокировать , мне это напоминает ситуацию с Илловайском один вам один , власть тогда имела возможности , но не было политической воли . Я тогда был в Украине и видел , какую технику привозили в Чаплино .А в Киеве был парад. Так и сейчас такое впечатление , что это личные счёты с Азовом . Хотят всех уничтожить по договорённости, с ******.
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11.04.2022 08:03 Відповісти
Дивлюсь на хлопців з окопів...в них таких красивих барберських борідок немає.
Їм ніколи красу наводити.
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11.04.2022 08:04 Відповісти
Маріуполь нагородили?чи там погані солдати бо ще й досі живі і захищають місто?
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11.04.2022 09:37 Відповісти
 
 