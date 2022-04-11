Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію на сході України, постраждалих немає, - "Укрзалізниця"

У ніч на понеділок, 11 квітня, російські окупанти обстріляли одну із залізничних станцій на сході України, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад, без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін на своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо", - написав він.

Камишін додав, що залізниця продовжує працювати за графіком.

Також читайте: "Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини