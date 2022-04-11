УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8756 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 548 18

Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію на сході України, постраждалих немає, - "Укрзалізниця"

залізниця

У ніч на понеділок, 11 квітня, російські окупанти обстріляли одну із залізничних станцій на сході України, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад, без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін на своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо", - написав він.

Камишін додав, що залізниця продовжує працювати за графіком.

Також читайте: "Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини

Автор: 

залізниця (1505) обстріл (28378) Укрзалізниця (6839)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Читаю Гайдая, що все розбито і зруйновано. Працюють корегувальники. А СБУ показує відео блохастих орків, своїх службовців в новенькій амуніція, Баканова,який в неї не влазить. Оце і все хотя їх робота як нишпоркам шукати таких зрадникіа, сидіти і місцях такого ризику і проводити профілактичну роботу. Через 30 хвилин скинуть нове відео з старими соплями орків. Запитали про депутата арахамію в частинах,його мандат на опитування. Багато запитало.....Подивимось, що час скаже. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
11.04.2022 09:18
+2
Танюша, а ви часом не криворіжка ?
Ти диви...знайшлась людина, яка ще не чула, що війна йде з 2014 року. А почалась з окупації Криму.
Час вам вимикати плюси і вмикати голову, бажано не рот, а вмістилище головної коробочки. Там, де зароджується мисль.
показати весь коментар
11.04.2022 10:36
+1
Зустрінемо весну без Пороха писали вони на бігбордах.... збулось
показати весь коментар
11.04.2022 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чому при відході
ми не знищуємо залізницю
яку залишаємо окупантам
показати весь коментар
11.04.2022 09:04 Відповісти
І Дебальцеве нібито і досі приймає вантажі залізницею.
показати весь коментар
11.04.2022 09:20 Відповісти
Читаю Гайдая, що все розбито і зруйновано. Працюють корегувальники. А СБУ показує відео блохастих орків, своїх службовців в новенькій амуніція, Баканова,який в неї не влазить. Оце і все хотя їх робота як нишпоркам шукати таких зрадникіа, сидіти і місцях такого ризику і проводити профілактичну роботу. Через 30 хвилин скинуть нове відео з старими соплями орків. Запитали про депутата арахамію в частинах,його мандат на опитування. Багато запитало.....Подивимось, що час скаже. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
11.04.2022 09:18 Відповісти
Зустрінемо весну без Пороха писали вони на бігбордах.... збулось
показати весь коментар
11.04.2022 09:33 Відповісти
Ну у Пороха были блестящие военные достижения. Дебальцево и Иловайск, угу.
показати весь коментар
11.04.2022 09:41 Відповісти
Дура ?
Порох не здав жодного міста.
Він не казав військовим- можете йти собі, нехай мирне населення стогне під орками.
Як то сталось в Херсоні, коли всі з дозволу президента звідти пішли.
І не сталось в Маріуполі. Там давно вже котел. Значно страшніший за іловайський. Тому я пропоную вам заткнути ротяку.
показати весь коментар
11.04.2022 09:46 Відповісти
Ксенія, всі керівники довели країну до стану, коли довелося просити зброю, пво і про слабке. І це на тлі того що РФ озброювалася і розробляла новітні види озброєння не криючись. Росіяни скрізь хвалилися своїми успіхами в озброєнні і планах наступних воєн. Тому відповідальність за пошкодження, смерті, згвалтування дітей на кожному керівникові, які не тільки не озброювали державу відповідно загрозі, а саботували вступ до НАТО і допустили знищення арсеналів
показати весь коментар
11.04.2022 10:04 Відповісти
Прямо так і всі.
Вам не соромно ?
Це просто жесть. Порох має відповідати за те, що витворяв кацапоміністр оборони при януковищу ? Коли наплодили скрізь хапунів та зрадників. Це тисячі людей. Звісно їм нічого не вартувало підірвати склади зі зброєю. Ви ж не визвались їх охороняти.
Після перемоги я хочу в декого спитати, чому з 2019 року, на шостий рік війни, держава припинила озброювати армію.
показати весь коментар
11.04.2022 10:19 Відповісти
Ви неуважно прочитали мій коментар. Прочитайте уважно, там все написано. Смерті і згвалтування дітей на їх совісті. Всіх без винятку
показати весь коментар
11.04.2022 10:23 Відповісти
Я прочитала. І зрозуміла, до чого ви хилите. Але я в тому не погоджуюсь.
Бо одна справа просрати оборону в мирний час, а інша справа просрати оборону у період війни і при наявності вже окупованих територій.
показати весь коментар
11.04.2022 10:37 Відповісти
Ксенія, зряплата в шоколадках, гривнях чи долярах USD?)
показати весь коментар
11.04.2022 11:25 Відповісти
Порох не сдал ни одного города, потому что не было войны. Додуматься до этого уровень ICQ не позволяет?

Ну и тон хабалки можно сменить, нет? Или это ваш привычный уровень общения?
показати весь коментар
11.04.2022 10:26 Відповісти
Танюша, а ви часом не криворіжка ?
Ти диви...знайшлась людина, яка ще не чула, що війна йде з 2014 року. А почалась з окупації Криму.
Час вам вимикати плюси і вмикати голову, бажано не рот, а вмістилище головної коробочки. Там, де зароджується мисль.
показати весь коментар
11.04.2022 10:36 Відповісти
Полномасштабной войны.

Зато Дебальцево и Иловайск при Порохе были.

И "Рошен" в России.

Кстати, видео, где АТОшник матом орёт на Пороха не видели, нет?

И сколько Порох пожертвовал на ВСУ в 2022, можно цифру с пруфами?
показати весь коментар
11.04.2022 10:45 Відповісти
Тупенька методичко, котли були, бо тоді ще армія була слабка, містила повно зрадників попередніх часів, була недостатньо озброєна.
А зараз що у нас в Маріуполі ? Не котел ?
Про Рошен на росії смішно. Його давно закрили, а сріал слуга нароту ще йде. В умовах повномасштабної війни.
Скільки квартал зібрав на армію ?
Цифіру зараз же мені у студію !
Що я вам пораджу. Знову же вмикати мозок. І не соромитись на Цензорі своїми тупими методичками. Думаєте, тут дибільна публіка, що ви така прийшла і, ах, здивувала нас старими методичками ?
показати весь коментар
11.04.2022 10:55 Відповісти
А який атошник оре матом ? Втікач з Криму, якому давали бабло, щоб він одними літаками з Порохом літав ? Перестрівав його по закордонах ?

Давайте порахуємо всіх вдячних атовців, а не отого проплаченого тридураста.
показати весь коментар
11.04.2022 10:58 Відповісти
А що у тебе з прапорцями, кацапомовна татЬяна подоляцька?
показати весь коментар
11.04.2022 10:43 Відповісти
Станцію яку обстріляли не назвали, але номер тепловоза не замалювали і тому легко знаходиться станція приписки тепловоза. Тому або треба замалювати номер, а ще краще ставити ілюстративні фото. Тепловоз постраждав, якщо пошкоджений блок циліндрів, то ремонт непростий, але то дійсно дрібниці, в порівнянні
показати весь коментар
11.04.2022 09:58 Відповісти
 
 