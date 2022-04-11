Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію на сході України, постраждалих немає, - "Укрзалізниця"
У ніч на понеділок, 11 квітня, російські окупанти обстріляли одну із залізничних станцій на сході України, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад, без постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін на своєму телеграм-каналі.
"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо", - написав він.
Камишін додав, що залізниця продовжує працювати за графіком.
Топ коментарі
+2 Валентина Саюн
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+2 Ksenia VB
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+1 Ksenia VB
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ми не знищуємо залізницю
яку залишаємо окупантам
Порох не здав жодного міста.
Він не казав військовим- можете йти собі, нехай мирне населення стогне під орками.
Як то сталось в Херсоні, коли всі з дозволу президента звідти пішли.
І не сталось в Маріуполі. Там давно вже котел. Значно страшніший за іловайський. Тому я пропоную вам заткнути ротяку.
Вам не соромно ?
Це просто жесть. Порох має відповідати за те, що витворяв кацапоміністр оборони при януковищу ? Коли наплодили скрізь хапунів та зрадників. Це тисячі людей. Звісно їм нічого не вартувало підірвати склади зі зброєю. Ви ж не визвались їх охороняти.
Після перемоги я хочу в декого спитати, чому з 2019 року, на шостий рік війни, держава припинила озброювати армію.
Бо одна справа просрати оборону в мирний час, а інша справа просрати оборону у період війни і при наявності вже окупованих територій.
Ну и тон хабалки можно сменить, нет? Или это ваш привычный уровень общения?
Ти диви...знайшлась людина, яка ще не чула, що війна йде з 2014 року. А почалась з окупації Криму.
Час вам вимикати плюси і вмикати голову, бажано не рот, а вмістилище головної коробочки. Там, де зароджується мисль.
Зато Дебальцево и Иловайск при Порохе были.
И "Рошен" в России.
Кстати, видео, где АТОшник матом орёт на Пороха не видели, нет?
И сколько Порох пожертвовал на ВСУ в 2022, можно цифру с пруфами?
А зараз що у нас в Маріуполі ? Не котел ?
Про Рошен на росії смішно. Його давно закрили, а сріал слуга нароту ще йде. В умовах повномасштабної війни.
Скільки квартал зібрав на армію ?
Цифіру зараз же мені у студію !
Що я вам пораджу. Знову же вмикати мозок. І не соромитись на Цензорі своїми тупими методичками. Думаєте, тут дибільна публіка, що ви така прийшла і, ах, здивувала нас старими методичками ?
Давайте порахуємо всіх вдячних атовців, а не отого проплаченого тридураста.