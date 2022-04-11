В Україні почали обстежувати будинки, пошкоджені під час обстрілів

Експерти почали обстежувати пошкоджені через агресію Росії будівлі. Вони мають визначити, що робити зі спорудами - ремонтувати чи зносити.

Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті збройної агресії рф в Україні було пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів критичної інфраструктури. Відтак для їх обстеження вже сформовано низку груп, до яких входять небайдужі фахівці та експерти, які мають відповідну кваліфікацію. І такі групи продовжують формуватися", - сказала Козловська.

Будівлі обстежують лише після розмінування та проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт.

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Раніше уряд затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії Росії будівель і споруд.