Мер Тернополя Надал про демонтаж пам'ятника Пушкіну: Це лише перший крок

Мер міста Сергій Надал заявляє, що мешканці міста після демонтажу пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну вимагають демонтувати й інші пов'язані з Росією пам'ятники.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пам'ятник Пушкіну був досить спірним вже не перший рік. Багато років тривали дискусії між жителями Тернополя, чи потрібно його знести, чи залишити. До початку активної агресії 24 лютого більшість жителів не проявляла активності щодо демонтажу. Наразі, після тих злочинів, які скоюють російські терористи… не може бути й мови про жодну російську культуру. Все, що російське, має бути демонтовано, раз і на завжди вирвано і забуто. Тому була підтримка, була маса звернень від містян, які просили якнайшвидше це зробити", - сказав Надал.

За словами мера, демонтаж пам'ятника Пушкіну є лише першим кроком, оскільки жителі Тернополя хочуть демонтувати й інші пам'ятники, пов'язані, зокрема, з Другою світовою війною.

Дивіться: Вночі у Тернополі зник пам’ятник Пушкіну: "Злочини росіян проти українського народу перекреслили всю культуру російського народу", - мер Надал. ФОТО

"Також є пропозиції щодо перейменування вулиць. Вже є петиції, які набирають необхідну кількість голосів. Тому ми йтимемо цим шляхом", - заявив Надал.