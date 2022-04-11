Мер Тернополя Надал про демонтаж пам'ятника Пушкіну: Це лише перший крок
Мер міста Сергій Надал заявляє, що мешканці міста після демонтажу пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну вимагають демонтувати й інші пов'язані з Росією пам'ятники.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пам'ятник Пушкіну був досить спірним вже не перший рік. Багато років тривали дискусії між жителями Тернополя, чи потрібно його знести, чи залишити. До початку активної агресії 24 лютого більшість жителів не проявляла активності щодо демонтажу. Наразі, після тих злочинів, які скоюють російські терористи… не може бути й мови про жодну російську культуру. Все, що російське, має бути демонтовано, раз і на завжди вирвано і забуто. Тому була підтримка, була маса звернень від містян, які просили якнайшвидше це зробити", - сказав Надал.
За словами мера, демонтаж пам'ятника Пушкіну є лише першим кроком, оскільки жителі Тернополя хочуть демонтувати й інші пам'ятники, пов'язані, зокрема, з Другою світовою війною.
"Також є пропозиції щодо перейменування вулиць. Вже є петиції, які набирають необхідну кількість голосів. Тому ми йтимемо цим шляхом", - заявив Надал.
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Дикий кацап не знає, що спирт горить. Або пити, або курити...
Толку якщо солдат повернеться з війни в місто, де пам'ятники-монументи-вулиці прославляють російських окупантів?
Типу якщо нас вбиватиме російський окупант, який не любить путіна - помирать буде веселіше?
Поясніть бо я може чогось не розумію?
Винахідника свинячопсиної мови?
негртємнокожій, з Афрікі.
Так зачем в такой критический момент помогать вражеской пропаганде?
©Андрей Орлов.
Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...
Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.
Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.
Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,
А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.
Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».
В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.
В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.
- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…
Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.
Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.
Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».
Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом
На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!