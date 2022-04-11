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Мер Тернополя Надал про демонтаж пам'ятника Пушкіну: Це лише перший крок

тернопіль,пушкін

Мер міста Сергій Надал заявляє, що мешканці міста після демонтажу пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну вимагають демонтувати й інші пов'язані з Росією пам'ятники.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пам'ятник Пушкіну був досить спірним вже не перший рік. Багато років тривали дискусії між жителями Тернополя, чи потрібно його знести, чи залишити. До початку активної агресії 24 лютого більшість жителів не проявляла активності щодо демонтажу. Наразі, після тих злочинів, які скоюють російські терористи… не може бути й мови про жодну російську культуру. Все, що російське, має бути демонтовано, раз і на завжди вирвано і забуто. Тому була підтримка, була маса звернень від містян, які просили якнайшвидше це зробити", - сказав Надал.

За словами мера, демонтаж пам'ятника Пушкіну є лише першим кроком, оскільки жителі Тернополя хочуть демонтувати й інші пам'ятники, пов'язані, зокрема, з Другою світовою війною.

Дивіться: Вночі у Тернополі зник пам’ятник Пушкіну: "Злочини росіян проти українського народу перекреслили всю культуру російського народу", - мер Надал. ФОТО

"Також є пропозиції щодо перейменування вулиць. Вже є петиції, які набирають необхідну кількість голосів. Тому ми йтимемо цим шляхом", - заявив Надал.

Автор: 

пам’ятник (928) Пушкін Олександр (47) Тернопіль (401) Надал Сергій (45)


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Топ коментарі
+7
Тільки родіну-мать не торкайте, бо єдінаму марафону украінскіх навастєй буде таскліва без своєю любімай заставки з савєцкім гербом
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11.04.2022 12:07
+7
цей арап оббріхав Івана Мазепу, і цього достатньо, щоб його зневажати.
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11.04.2022 12:31
+7
А то путін нападьот.
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11.04.2022 12:39
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Вбий в собі кракаділа Ґєну.
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11.04.2022 11:57 Відповісти
https://ghall.com.ua/2022/04/11/vzryv-razrushil-dva-etazha-v-podmoskove-est-pogibshie/ рязаньский цукор підвезли
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11.04.2022 11:58 Відповісти
Вряд ли. Похоже там кто-то забыл вентиль газа в плите закрыть. Пару лет назад у нас в Риге так в одном доме три этажа снесло.
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11.04.2022 12:12 Відповісти
То бочка бояришніка бахнула.
Дикий кацап не знає, що спирт горить. Або пити, або курити...
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11.04.2022 12:28 Відповісти
Тільки родіну-мать не торкайте, бо єдінаму марафону украінскіх навастєй буде таскліва без своєю любімай заставки з савєцкім гербом
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11.04.2022 12:07 Відповісти
Запам'ятай, вата. Українська мова не приховає твої цапині роги.
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11.04.2022 12:25 Відповісти
Позбуватися російської окупації в "тилу" (хоча де зараз тил?) не менш важливо ніж на фронті.

Толку якщо солдат повернеться з війни в місто, де пам'ятники-монументи-вулиці прославляють російських окупантів?
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11.04.2022 12:25 Відповісти
Ваш тил зараз це саме західна Україна та центральна Європа, Польше перш за усе.
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11.04.2022 12:47 Відповісти
Тю...
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11.04.2022 12:24 Відповісти
Таваріщь Артьомєнка! Вы правы-***! Эті бєньдєрафцы абнаглєлі!
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11.04.2022 12:31 Відповісти
З України треба взагалі прибрати всі пам'ятники російським окупантам, а особливо україноненависникам як пушкін.
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11.04.2022 12:23 Відповісти
Якщо цікаво, читай "палтаву" і не став дурних питань, філолуху-москвофіле.
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11.04.2022 12:34 Відповісти
Прочитай Полтаву. Всю! Мєдлєнно і вдумчіво!
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11.04.2022 13:51 Відповісти
Навіть якби пушкін обісцяв путіна - нам то що? Якщо одна імперська потвора обісцить іншу - чим від цього краще нам?

Типу якщо нас вбиватиме російський окупант, який не любить путіна - помирать буде веселіше?
Поясніть бо я може чогось не розумію?
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11.04.2022 12:28 Відповісти
цей арап оббріхав Івана Мазепу, і цього достатньо, щоб його зневажати.
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11.04.2022 12:31 Відповісти
Пушкін підера першого вилизував у своїх творах, отже пуйло йому б ще більше сподобаася.
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11.04.2022 12:37 Відповісти
Як це Пушкіна?
Винахідника свинячопсиної мови?
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11.04.2022 12:26 Відповісти
Та нє, це той що негр тємнокожій, з Афрікі.
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11.04.2022 12:34 Відповісти
Подождал бы конца войны. Не стоит создавать инфоповоды для российских пропагандистов.
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11.04.2022 12:30 Відповісти
А то путін нападьот.
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11.04.2022 12:39 Відповісти
Рашисты так же думали публикуя статью об окончательном решении украинского вопроса и убивая мирных жителей в Буче. А в реальности это произвело эффект атомной бомбы.
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11.04.2022 13:56 Відповісти
С ними уже как с тем мальчиком, что кричал "волки" - сами придумали столько неналазящей на голову дичи (синицы/снегири как минимум), что снос памятника вообще фигня. Тем более, по Тернополю уже прилетело.
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11.04.2022 12:50 Відповісти
Чтобы понять фигня или нет, надо посмотреть на это с другой стороны. Если в РФ начнут сносить памятники украинцам, то это будет отличным примером культурного геноцида. Чем большее таких примеров, тем мотивированней защитники Украины, тем больше мировая поддержка.

Так зачем в такой критический момент помогать вражеской пропаганде?
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11.04.2022 13:39 Відповісти
Памятнікі украінцам? На лаптерейхє? Ти ідіот?
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11.04.2022 13:54 Відповісти
Снесут недавно установленный памятник Владимиру Великому?
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11.04.2022 14:50 Відповісти
А може ще почекати з маларосією та новоросією, до кінця війни?
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11.04.2022 13:11 Відповісти
Ніколи не розуміла, яке відношення має Пушкін до Тернополя- міста мого дитинства і юності. Все вірно. В тому затишному скверику можна згодом поставити пам'ятник Івану Франку, чи іншій людині, що має заслуги перед Україною. Колись ще радянські газети підняли гвалт, що в Тернополі демонтували пам'ятник Леніну. Виявилось, почин був дуже вдалий.
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11.04.2022 13:46 Відповісти
Це для дебілів,які досі не зрозуміли, «прі чьом здєсь пушкін»

©Андрей Орлов.

Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...

Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,

А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».

В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.

- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».

Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
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11.04.2022 13:58 Відповісти
Всю кацапську труху потрібно демонтувати, або знищити, це елементи окупації, колонізації, денаціоналізації, асиміляції, це елементи мацковського нацизму і фашизму. Соплі і воплі про якусь там масковську "культуру" смішні і необгрунтовані. за цієї трухи ми відсталі від Європейської культури й забули елементи своєї культури, Скинь з себе пута - мацковщину в любому її юродивому виді.
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11.04.2022 14:41 Відповісти
***** пушкіна і всіх інших, кацапська культура подохла вже давно і тепер від неї смердить. Як і від свинособачого язика.
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11.04.2022 15:13 Відповісти
орки Пушкина начитались и давай убивать и грабить.
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12.04.2022 05:17 Відповісти
 
 