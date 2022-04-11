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Мэр Тернополя Надал о демонтаже памятника Пушкину: Это только первый шаг

тернопіль,пушкін

Мэр города Сергей Надал заявляет, что жители города после демонтажа памятника российскому поэту Александру Пушкину требуют демонтировать и другие связанные с Россией памятники.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Памятник Пушкину был достаточно спорным уже не первый год. Многие годы продолжались дискуссии между жителями Тернополя, нужно ли его снести или оставить. До начала активной агрессии 24 февраля большинство жителей не проявляло активности по демонтажу. Сейчас, после тех преступлений, которые совершают российские террористы… не может быть и речи ни о какой русской культуре. Все, что русское, должно быть демонтировано, раз и навсегда вырвано и забыто. Поэтому была поддержка, была масса обращений от горожан, которые просили как можно быстрее это сделать", - сказал Надал.

По словам мэра, демонтаж памятника Пушкину является первым шагом, поскольку жители Тернополя хотят демонтировать и другие памятники, связанные, в частности, со Второй мировой войной.

Смотрите: Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: "Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа", - мэр Надал. ФОТО

"Также есть предложения по переименованию улиц. Уже есть петиции, которые набирают необходимое количество голосов. Поэтому мы будем идти по этому пути", - заявил Надал.

памятник (2239) Пушкин Александр (56) Тернополь (769) Надал Сергей (37)


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Топ комментарии
+7
Тільки родіну-мать не торкайте, бо єдінаму марафону украінскіх навастєй буде таскліва без своєю любімай заставки з савєцкім гербом
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11.04.2022 12:07
+7
цей арап оббріхав Івана Мазепу, і цього достатньо, щоб його зневажати.
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11.04.2022 12:31
+7
А то путін нападьот.
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11.04.2022 12:39
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Вбий в собі кракаділа Ґєну.
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11.04.2022 11:57 Ответить
https://ghall.com.ua/2022/04/11/vzryv-razrushil-dva-etazha-v-podmoskove-est-pogibshie/ рязаньский цукор підвезли
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11.04.2022 11:58 Ответить
Вряд ли. Похоже там кто-то забыл вентиль газа в плите закрыть. Пару лет назад у нас в Риге так в одном доме три этажа снесло.
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11.04.2022 12:12 Ответить
То бочка бояришніка бахнула.
Дикий кацап не знає, що спирт горить. Або пити, або курити...
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11.04.2022 12:28 Ответить
Тільки родіну-мать не торкайте, бо єдінаму марафону украінскіх навастєй буде таскліва без своєю любімай заставки з савєцкім гербом
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11.04.2022 12:07 Ответить
Запам'ятай, вата. Українська мова не приховає твої цапині роги.
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11.04.2022 12:25 Ответить
Позбуватися російської окупації в "тилу" (хоча де зараз тил?) не менш важливо ніж на фронті.

Толку якщо солдат повернеться з війни в місто, де пам'ятники-монументи-вулиці прославляють російських окупантів?
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11.04.2022 12:25 Ответить
Ваш тил зараз це саме західна Україна та центральна Європа, Польше перш за усе.
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11.04.2022 12:47 Ответить
Тю...
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11.04.2022 12:24 Ответить
Таваріщь Артьомєнка! Вы правы-***! Эті бєньдєрафцы абнаглєлі!
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11.04.2022 12:31 Ответить
З України треба взагалі прибрати всі пам'ятники російським окупантам, а особливо україноненависникам як пушкін.
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11.04.2022 12:23 Ответить
Якщо цікаво, читай "палтаву" і не став дурних питань, філолуху-москвофіле.
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11.04.2022 12:34 Ответить
Прочитай Полтаву. Всю! Мєдлєнно і вдумчіво!
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11.04.2022 13:51 Ответить
Навіть якби пушкін обісцяв путіна - нам то що? Якщо одна імперська потвора обісцить іншу - чим від цього краще нам?

Типу якщо нас вбиватиме російський окупант, який не любить путіна - помирать буде веселіше?
Поясніть бо я може чогось не розумію?
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11.04.2022 12:28 Ответить
цей арап оббріхав Івана Мазепу, і цього достатньо, щоб його зневажати.
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11.04.2022 12:31 Ответить
Пушкін підера першого вилизував у своїх творах, отже пуйло йому б ще більше сподобаася.
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11.04.2022 12:37 Ответить
Як це Пушкіна?
Винахідника свинячопсиної мови?
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11.04.2022 12:26 Ответить
Та нє, це той що негр тємнокожій, з Афрікі.
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11.04.2022 12:34 Ответить
Подождал бы конца войны. Не стоит создавать инфоповоды для российских пропагандистов.
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11.04.2022 12:30 Ответить
А то путін нападьот.
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11.04.2022 12:39 Ответить
Рашисты так же думали публикуя статью об окончательном решении украинского вопроса и убивая мирных жителей в Буче. А в реальности это произвело эффект атомной бомбы.
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11.04.2022 13:56 Ответить
С ними уже как с тем мальчиком, что кричал "волки" - сами придумали столько неналазящей на голову дичи (синицы/снегири как минимум), что снос памятника вообще фигня. Тем более, по Тернополю уже прилетело.
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11.04.2022 12:50 Ответить
Чтобы понять фигня или нет, надо посмотреть на это с другой стороны. Если в РФ начнут сносить памятники украинцам, то это будет отличным примером культурного геноцида. Чем большее таких примеров, тем мотивированней защитники Украины, тем больше мировая поддержка.

Так зачем в такой критический момент помогать вражеской пропаганде?
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11.04.2022 13:39 Ответить
Памятнікі украінцам? На лаптерейхє? Ти ідіот?
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11.04.2022 13:54 Ответить
Снесут недавно установленный памятник Владимиру Великому?
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11.04.2022 14:50 Ответить
А може ще почекати з маларосією та новоросією, до кінця війни?
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11.04.2022 13:11 Ответить
Ніколи не розуміла, яке відношення має Пушкін до Тернополя- міста мого дитинства і юності. Все вірно. В тому затишному скверику можна згодом поставити пам'ятник Івану Франку, чи іншій людині, що має заслуги перед Україною. Колись ще радянські газети підняли гвалт, що в Тернополі демонтували пам'ятник Леніну. Виявилось, почин був дуже вдалий.
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11.04.2022 13:46 Ответить
Це для дебілів,які досі не зрозуміли, «прі чьом здєсь пушкін»

©Андрей Орлов.

Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...

Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,

А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».

В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.

- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».

Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
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11.04.2022 13:58 Ответить
Всю кацапську труху потрібно демонтувати, або знищити, це елементи окупації, колонізації, денаціоналізації, асиміляції, це елементи мацковського нацизму і фашизму. Соплі і воплі про якусь там масковську "культуру" смішні і необгрунтовані. за цієї трухи ми відсталі від Європейської культури й забули елементи своєї культури, Скинь з себе пута - мацковщину в любому її юродивому виді.
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11.04.2022 14:41 Ответить
***** пушкіна і всіх інших, кацапська культура подохла вже давно і тепер від неї смердить. Як і від свинособачого язика.
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11.04.2022 15:13 Ответить
орки Пушкина начитались и давай убивать и грабить.
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12.04.2022 05:17 Ответить
 
 