Мэр Тернополя Надал о демонтаже памятника Пушкину: Это только первый шаг

Мэр города Сергей Надал заявляет, что жители города после демонтажа памятника российскому поэту Александру Пушкину требуют демонтировать и другие связанные с Россией памятники.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Памятник Пушкину был достаточно спорным уже не первый год. Многие годы продолжались дискуссии между жителями Тернополя, нужно ли его снести или оставить. До начала активной агрессии 24 февраля большинство жителей не проявляло активности по демонтажу. Сейчас, после тех преступлений, которые совершают российские террористы… не может быть и речи ни о какой русской культуре. Все, что русское, должно быть демонтировано, раз и навсегда вырвано и забыто. Поэтому была поддержка, была масса обращений от горожан, которые просили как можно быстрее это сделать", - сказал Надал.

По словам мэра, демонтаж памятника Пушкину является первым шагом, поскольку жители Тернополя хотят демонтировать и другие памятники, связанные, в частности, со Второй мировой войной.

Смотрите: Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: "Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа", - мэр Надал. ФОТО

"Также есть предложения по переименованию улиц. Уже есть петиции, которые набирают необходимое количество голосов. Поэтому мы будем идти по этому пути", - заявил Надал.