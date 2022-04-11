Мэр Тернополя Надал о демонтаже памятника Пушкину: Это только первый шаг
Мэр города Сергей Надал заявляет, что жители города после демонтажа памятника российскому поэту Александру Пушкину требуют демонтировать и другие связанные с Россией памятники.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Памятник Пушкину был достаточно спорным уже не первый год. Многие годы продолжались дискуссии между жителями Тернополя, нужно ли его снести или оставить. До начала активной агрессии 24 февраля большинство жителей не проявляло активности по демонтажу. Сейчас, после тех преступлений, которые совершают российские террористы… не может быть и речи ни о какой русской культуре. Все, что русское, должно быть демонтировано, раз и навсегда вырвано и забыто. Поэтому была поддержка, была масса обращений от горожан, которые просили как можно быстрее это сделать", - сказал Надал.
По словам мэра, демонтаж памятника Пушкину является первым шагом, поскольку жители Тернополя хотят демонтировать и другие памятники, связанные, в частности, со Второй мировой войной.
Смотрите: Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: "Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа", - мэр Надал. ФОТО
"Также есть предложения по переименованию улиц. Уже есть петиции, которые набирают необходимое количество голосов. Поэтому мы будем идти по этому пути", - заявил Надал.
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Толку якщо солдат повернеться з війни в місто, де пам'ятники-монументи-вулиці прославляють російських окупантів?
Типу якщо нас вбиватиме російський окупант, який не любить путіна - помирать буде веселіше?
Поясніть бо я може чогось не розумію?
Винахідника свинячопсиної мови?
негртємнокожій, з Афрікі.
Так зачем в такой критический момент помогать вражеской пропаганде?
©Андрей Орлов.
Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЁЛ ДО СЕРЕДИНЫ...
Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.
Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.
Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,
А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.
Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».
В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.
В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.
- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…
Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.
Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.
Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».
Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом
На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!