У Харкові частина світлофорів відновить роботу, - міськрада
У вівторок, 12 квітня, на головних вулицях Харкова відновлять роботу світлофори, яких від початку війни перевели у миготливий режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.
Зокрема, 12 квітня з 10:00 до 19:00 працюватимуть світлофори, встановлені на перехрестях вулиць пр. Гагаріна/вул. Гольдбергівська, пр. Гагаріна/вул. Одеська, вул. Клочківська/ Бурсацький узвіз, вул. Клочківська/узвіз Клочківський, пр. Науки (біля пам'ятника козаку Харьку), вул. Академіка Павлова/Салтівське шосе.
А вже з середи, 13 квітня, ці світлофори працюватимуть з 8:00 до 19:00.
Також до кінця тижня планується запуск світлофорних об'єктів на наступних перехрестях:
- Салтівське шосе/пр. Льва Ландау;
- Салтівське шосе/пр. Тракторобудівників;
- пр. Ювілейний/пр. Льва Ландау;
- пр. Ювілейний/вул. Гвардійців Широнінців;
- пр. Ювілейний/пр. Тракторобудівників.
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