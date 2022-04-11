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У Харкові частина світлофорів відновить роботу, - міськрада

светофор

У вівторок, 12 квітня, на головних вулицях Харкова відновлять роботу світлофори, яких від початку війни перевели у миготливий режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, 12 квітня з 10:00 до 19:00 працюватимуть світлофори, встановлені на перехрестях вулиць пр. Гагаріна/вул. Гольдбергівська, пр. Гагаріна/вул. Одеська, вул. Клочківська/ Бурсацький узвіз, вул. Клочківська/узвіз Клочківський, пр. Науки (біля пам'ятника козаку Харьку), вул. Академіка Павлова/Салтівське шосе.

А вже з середи, 13 квітня, ці світлофори працюватимуть з 8:00 до 19:00.

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Також до кінця тижня планується запуск світлофорних об'єктів на наступних перехрестях:

  • Салтівське шосе/пр. Льва Ландау;
  • Салтівське шосе/пр. Тракторобудівників;
  • пр. Ювілейний/пр. Льва Ландау;
  • пр. Ювілейний/вул. Гвардійців Широнінців;
  • пр. Ювілейний/пр. Тракторобудівників.

Автор: 

міськрада (478) ПДР (476) Харків (5581)


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