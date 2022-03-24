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міськрада (461) прапор (435) Херсон (2335) Колихаєв (25)

На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово захопленому російським агресором Херсоні на міськраді вивісили новий великий прапор України.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити - вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий", - написав він.

Читайте: РФ планує "великий терор" у Херсоні - ФСБ готується депортувати проукраїнських, навіть якщо їх буде "півміста", - "Times"

На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор 01
На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор 02
На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор 03
На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
параша програла, наш народ непереможний!
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24.03.2022 11:56
+44
Молодцы, оккупантов видно мало в городе да и вся шушера из фсб свалила, люди потихоньку возвращают Херсон себе.
П.С. Можно было ту старую шлюху из ОПЗЖ которая стала с ними сотрудничать, тоже повесть.
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24.03.2022 11:56
+31
И провести зачистку колоборантов,они как раз вскрылись.
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24.03.2022 12:04
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параша програла, наш народ непереможний!
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24.03.2022 11:56 Відповісти
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24.03.2022 11:56 Відповісти
Молодцы, оккупантов видно мало в городе да и вся шушера из фсб свалила, люди потихоньку возвращают Херсон себе.
П.С. Можно было ту старую шлюху из ОПЗЖ которая стала с ними сотрудничать, тоже повесть.
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24.03.2022 11:56 Відповісти
повесить
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24.03.2022 11:57 Відповісти
Что за шлюха?
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24.03.2022 12:03 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/197490/2022-03-14-rukh-chesno-zapustyv-reiestr-derzhzradnykiv/
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24.03.2022 12:06 Відповісти
Сало, т.е. бывший мер и депутат ВР от ОПЗЖ В.Сальдо. Редкая мерзость...
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24.03.2022 12:32 Відповісти
То було в Мелітополі, здається.
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24.03.2022 12:07 Відповісти
шось ви переплутали))

1. в Херсоні орків дофіга! Вони оборону тут зайняли. І росгвардія із СОБРОМ вихоплюють людей по вулицям і кидають у слідчий ізолятор на катування

2. у нас ніякої шлюхи з ОПЗЖ не було. Наш мер як був - так і залишився. Місто живе паралельним українським життям.

3. якась зграя дурників шось провела, типу наради де вирішили співпрацювати з орками, але наступного дня помічника одного з них розстріляли.... випадково))) біля будинку)) а сам колаборант написав, що його заставили проводити цю нараду))

Херсон - був, є і буде кавуновою столицею України! Хєр їм, а не Херсон!
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24.03.2022 22:27 Відповісти
надо возвращать Херсон, ночью зайти тихо ВСУ, перебить остатки орков и взять город под контроль, вот это будет реальная победа
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24.03.2022 12:00 Відповісти
И провести зачистку колоборантов,они как раз вскрылись.
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24.03.2022 12:04 Відповісти
сальдо сальдо сальдо!!! повесить вместе с стремным-усовым!!
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24.03.2022 12:17 Відповісти
Надо чтобьІ херсонцьІ проснулись и оказали помощь ЗСУ. А то сидят как те китайцьІ и ждут когда по Днепру пропльІвет труп ордьІнца.
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24.03.2022 14:08 Відповісти
альо!))) херсонці не сплять, ша...))
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24.03.2022 22:28 Відповісти
Красівоє...
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24.03.2022 12:03 Відповісти
Жителям треба поробити коктейлі молотова і випалити окупантів. Місто буде повернене.
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24.03.2022 12:04 Відповісти
только лишь с коктейлями погибли все защитники-мальчишки в сиреневом парке.
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24.03.2022 14:12 Відповісти
Херсонській теробороні не дали зброю, вони з коктейлями молотова зустрічали орків і майже всі загинули....😭
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24.03.2022 22:34 Відповісти
Боже, які ГАРНІ кольори!!!
ЯСКРАВІ, ДОБРІ,ЩИРІ, НЕПЕРЕМОЖНІ!!!
Слава Україні!!!!
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24.03.2022 12:05 Відповісти
а знімуть прапор - вони стіни у жовто-блакитний пофарбують
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24.03.2022 12:07 Відповісти
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24.03.2022 12:08 Відповісти
slava XERSONU
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24.03.2022 12:12 Відповісти
Латиницею пишеться KHERSON.

Чи азербайджанською якось інакше?
В Азербайджані ж латиниця використовується, але з кількома місцевими літерами
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24.03.2022 13:47 Відповісти
Budu znat po Azerbaycanski pisal ya. X u nas X an ne K
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24.03.2022 16:39 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 12:25 Відповісти
Херсон - це Украина!!! Московские фашисты идут на)(уй!!!
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24.03.2022 12:26 Відповісти
Им все равно кто и под каким флагом им прислуживать будет.
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24.03.2022 12:28 Відповісти
Рюсских мир дохнет на глазах...бедная РАБссия...Шариковых много...а Швондеры обсерон по полному тарифу...дохлые генералы кремлевском Вермахта свидетели...
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24.03.2022 12:31 Відповісти
Орск затопило в Бердянске морской волной.... десантники не подохли
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24.03.2022 12:35 Відповісти
Брешуть орки, щоб не показувати втрати. Завтра напишуть, що Орську сам виринув з води ...
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24.03.2022 13:49 Відповісти
Херсон це УКРАЇНА !!!
Смерть кріпосним ***** в Україні !!
Слава Захисникам України !!!
Слава Україні !!,
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24.03.2022 13:46 Відповісти
РЕСПЕКТ!!
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24.03.2022 15:28 Відповісти
 
 