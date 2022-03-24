На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор. ФОТО

У тимчасово захопленому російським агресором Херсоні на міськраді вивісили новий великий прапор України.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити - вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий", - написав він.

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