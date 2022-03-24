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Новости Война в Украине
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горсовет (659) флаг (895) Херсон (2103) Колыхаев (21)

На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно захваченном российским агрессором Херсоне на горсовете вывесили новый большой флаг Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный флаг. Да и само знамя давно пора заменить - выгорело и истрепалось. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый", - написал он.

Также читайте: РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"

На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг 01
На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг 02
На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг 03
На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+62
параша програла, наш народ непереможний!
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24.03.2022 11:56
+44
Молодцы, оккупантов видно мало в городе да и вся шушера из фсб свалила, люди потихоньку возвращают Херсон себе.
П.С. Можно было ту старую шлюху из ОПЗЖ которая стала с ними сотрудничать, тоже повесть.
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24.03.2022 11:56
+31
И провести зачистку колоборантов,они как раз вскрылись.
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24.03.2022 12:04
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параша програла, наш народ непереможний!
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24.03.2022 11:56 Ответить
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24.03.2022 11:56 Ответить
Молодцы, оккупантов видно мало в городе да и вся шушера из фсб свалила, люди потихоньку возвращают Херсон себе.
П.С. Можно было ту старую шлюху из ОПЗЖ которая стала с ними сотрудничать, тоже повесть.
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24.03.2022 11:56 Ответить
повесить
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24.03.2022 11:57 Ответить
Что за шлюха?
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24.03.2022 12:03 Ответить
https://detector.media/infospace/article/197490/2022-03-14-rukh-chesno-zapustyv-reiestr-derzhzradnykiv/
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24.03.2022 12:06 Ответить
Сало, т.е. бывший мер и депутат ВР от ОПЗЖ В.Сальдо. Редкая мерзость...
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24.03.2022 12:32 Ответить
То було в Мелітополі, здається.
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24.03.2022 12:07 Ответить
шось ви переплутали))

1. в Херсоні орків дофіга! Вони оборону тут зайняли. І росгвардія із СОБРОМ вихоплюють людей по вулицям і кидають у слідчий ізолятор на катування

2. у нас ніякої шлюхи з ОПЗЖ не було. Наш мер як був - так і залишився. Місто живе паралельним українським життям.

3. якась зграя дурників шось провела, типу наради де вирішили співпрацювати з орками, але наступного дня помічника одного з них розстріляли.... випадково))) біля будинку)) а сам колаборант написав, що його заставили проводити цю нараду))

Херсон - був, є і буде кавуновою столицею України! Хєр їм, а не Херсон!
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24.03.2022 22:27 Ответить
надо возвращать Херсон, ночью зайти тихо ВСУ, перебить остатки орков и взять город под контроль, вот это будет реальная победа
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24.03.2022 12:00 Ответить
И провести зачистку колоборантов,они как раз вскрылись.
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24.03.2022 12:04 Ответить
сальдо сальдо сальдо!!! повесить вместе с стремным-усовым!!
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24.03.2022 12:17 Ответить
Надо чтобьІ херсонцьІ проснулись и оказали помощь ЗСУ. А то сидят как те китайцьІ и ждут когда по Днепру пропльІвет труп ордьІнца.
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24.03.2022 14:08 Ответить
альо!))) херсонці не сплять, ша...))
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24.03.2022 22:28 Ответить
Красівоє...
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24.03.2022 12:03 Ответить
Жителям треба поробити коктейлі молотова і випалити окупантів. Місто буде повернене.
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24.03.2022 12:04 Ответить
только лишь с коктейлями погибли все защитники-мальчишки в сиреневом парке.
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24.03.2022 14:12 Ответить
Херсонській теробороні не дали зброю, вони з коктейлями молотова зустрічали орків і майже всі загинули....😭
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24.03.2022 22:34 Ответить
Боже, які ГАРНІ кольори!!!
ЯСКРАВІ, ДОБРІ,ЩИРІ, НЕПЕРЕМОЖНІ!!!
Слава Україні!!!!
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24.03.2022 12:05 Ответить
а знімуть прапор - вони стіни у жовто-блакитний пофарбують
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24.03.2022 12:07 Ответить
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24.03.2022 12:08 Ответить
slava XERSONU
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24.03.2022 12:12 Ответить
Латиницею пишеться KHERSON.

Чи азербайджанською якось інакше?
В Азербайджані ж латиниця використовується, але з кількома місцевими літерами
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24.03.2022 13:47 Ответить
Budu znat po Azerbaycanski pisal ya. X u nas X an ne K
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24.03.2022 16:39 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 12:25 Ответить
Херсон - це Украина!!! Московские фашисты идут на)(уй!!!
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24.03.2022 12:26 Ответить
Им все равно кто и под каким флагом им прислуживать будет.
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24.03.2022 12:28 Ответить
Рюсских мир дохнет на глазах...бедная РАБссия...Шариковых много...а Швондеры обсерон по полному тарифу...дохлые генералы кремлевском Вермахта свидетели...
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24.03.2022 12:31 Ответить
Орск затопило в Бердянске морской волной.... десантники не подохли
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24.03.2022 12:35 Ответить
Брешуть орки, щоб не показувати втрати. Завтра напишуть, що Орську сам виринув з води ...
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24.03.2022 13:49 Ответить
Херсон це УКРАЇНА !!!
Смерть кріпосним ***** в Україні !!
Слава Захисникам України !!!
Слава Україні !!,
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24.03.2022 13:46 Ответить
РЕСПЕКТ!!
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24.03.2022 15:28 Ответить
 
 