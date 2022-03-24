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На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно захваченном российским агрессором Херсоне на горсовете вывесили новый большой флаг Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный флаг. Да и само знамя давно пора заменить - выгорело и истрепалось. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый", - написал он.
Топ комментарии
+62 Да-это-я
показать весь комментарий24.03.2022 11:56
+44 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий24.03.2022 11:56
+31 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий24.03.2022 12:04
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П.С. Можно было ту старую шлюху из ОПЗЖ которая стала с ними сотрудничать, тоже повесть.
1. в Херсоні орків дофіга! Вони оборону тут зайняли. І росгвардія із СОБРОМ вихоплюють людей по вулицям і кидають у слідчий ізолятор на катування
2. у нас ніякої шлюхи з ОПЗЖ не було. Наш мер як був - так і залишився. Місто живе паралельним українським життям.
3. якась зграя дурників шось провела, типу наради де вирішили співпрацювати з орками, але наступного дня помічника одного з них розстріляли.... випадково))) біля будинку)) а сам колаборант написав, що його заставили проводити цю нараду))
Херсон - був, є і буде кавуновою столицею України! Хєр їм, а не Херсон!
ЯСКРАВІ, ДОБРІ,ЩИРІ, НЕПЕРЕМОЖНІ!!!
Слава Україні!!!!
Чи азербайджанською якось інакше?
В Азербайджані ж латиниця використовується, але з кількома місцевими літерами
Смерть кріпосним ***** в Україні !!
Слава Захисникам України !!!
Слава Україні !!,