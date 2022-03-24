На горсовете захваченного Херсона повесили большой украинский флаг. ФОТО

Во временно захваченном российским агрессором Херсоне на горсовете вывесили новый большой флаг Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный флаг. Да и само знамя давно пора заменить - выгорело и истрепалось. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый", - написал он.

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