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Україна та Норвегія посилять енергетичну співпрацю, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів перемовини із главою уряду Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Повідомив про перебіг опору агресії, жахливі воєнні злочини РФ. Погодилися: усі винні мають бути покарані. На порядку денному – посилення співпраці, зокрема енергетичної. Цінуємо підтримку Норвегії! Маємо відновити мир в Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Рютте обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Норвегія (765)


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Що ви говорите? Як несподівано. І зелена влада не скиглить, що Захід наживається на простих "бєніних" українцях ?
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11.04.2022 21:01 Відповісти
Може для початку протитанкове щось підкинули б? А потім енергетика?
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11.04.2022 21:02 Відповісти
 
 