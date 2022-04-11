Україна та Норвегія посилять енергетичну співпрацю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів перемовини із главою уряду Норвегії Йонасом Гар Стьоре.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів перемовини з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Повідомив про перебіг опору агресії, жахливі воєнні злочини РФ. Погодилися: усі винні мають бути покарані. На порядку денному – посилення співпраці, зокрема енергетичної. Цінуємо підтримку Норвегії! Маємо відновити мир в Україні", - йдеться в повідомленні.
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jura bucaphalus
показати весь коментар11.04.2022 21:01 Відповісти Мені подобається 1
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар11.04.2022 21:02 Відповісти Мені подобається 1
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