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Новини Санкції проти Росії
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Bloomberg відмовився від російськомовної версії новин

Інформаційне агентство Bloomberg на невизначений термін припинило випуск новин російською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter агентства.

Від 11 квітня Bloomberg припинив публікувати новинні повідомлення російською. Наразі таке рішення ухвалили на невизначений термін.

В агентстві з'явились проблеми з роботою в РФ після початку війни проти України. На початку березня Bloomberg оголосив про зупинку роботи російської редакції. У компанії вирішили не наражати команду журналістів на проблеми через фактичне запровадження воєнної цензури.

Через розв'язування війни Bloomberg також закрив доступ до всіх продуктів компанії на території Росії та Білорусі. Клієнти агентства не можуть скористатися терміналами та електронними торговими платформами Bloomberg.

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Автор: 

росія (65098) російська мова (304) Bloomberg (235)


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11.04.2022 21:20 Відповісти
У меня много лет в качестве резервной была русскоязычная версия MSN.
Недели три она вдруг пропала, а когда появилось вновь, уже было на английском.
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11.04.2022 21:41 Відповісти
А українську редакцію відкрили?
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11.04.2022 21:53 Відповісти
Навіщо рашкованам Bloomberg?
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12.04.2022 02:43 Відповісти
 
 