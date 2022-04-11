Заблоковано виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній, - МВС

Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було заблоковано імпортні, позикові контракти з РФ і Білорусі, можливість їх переуступок та загалом поставлено на контроль операції 7000 резидентів, які мали можливість оплати імпортних контрактів із компаніями агресорів на суму понад 190 млрд грн.



"Частина вказаних імпортерів, позичальників, підконтрольна РФ та РБ, фактично не реєструвалась представництвами агресора з метою уникнення санкцій та ухилення від оподаткування", - додали в міністерстві.



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