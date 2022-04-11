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Заблоковано виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній, - МВС

интернет,хакеры,компьютер,взлом,вирус,кибератаки

Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було заблоковано імпортні, позикові контракти з РФ і Білорусі, можливість їх переуступок та загалом поставлено на контроль операції 7000 резидентів, які мали можливість оплати імпортних контрактів із компаніями агресорів на суму понад 190 млрд грн.

"Частина вказаних імпортерів, позичальників, підконтрольна РФ та РБ, фактично не реєструвалась представництвами агресора з метою уникнення санкцій та ухилення від оподаткування", - додали в міністерстві.

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Автор: 

МВС (3501)


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То не страшно. Татаров порішає
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11.04.2022 22:03 Відповісти
За квартал переживаю. А нє, не переживаю...
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11.04.2022 22:07 Відповісти
Все що належить кацапам в будь яких бізнесах має бути негайно конфісковано на користь держави. Будь яка спроба вивести кошти і майно з під санкцій має розглядатися як державна зрада у воєнний час і відповідно каратись. І ніяких "подарункових сертифікатів" на **************! Взяв "подарунок" від кацвапа - втюрму з конфіскацією всього майна у всіх членів родини!
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11.04.2022 22:10 Відповісти
вам,блеать,восемь лет про то торочать...
и про режим визовый,и про стену китайскую...
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11.04.2022 22:10 Відповісти
вы будете удивлены когда кацапы прибегут с белым флагом. и очень скоро.
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11.04.2022 22:14 Відповісти
хорошо бы...
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11.04.2022 22:16 Відповісти
Що ж тут гарного? Вони ж через санкції через кордони до сусідів попруть, бо ягель смачний лише на словах!
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11.04.2022 22:40 Відповісти
 
 