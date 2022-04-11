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11 квітня вдалось евакуювати понад 4000 людей, - Верещук

евакуація

За результатами роботи гуманітарних коридорів 11 квітня евакуйовано 4 354 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3854 людини. З них:

▪️556 осіб – маріупольці;
▪️3298 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

" Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака й Енергодара. Вони тримають їх на блокпості у Василівці", повідомила Ірина Верещук.

Також відомо, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати понад 500 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

евакуація (2311) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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про це повідомляє https://t.me/vereschuk_iryna/1274 Ірина Верещук.

Вона не просто Верещук, а цілий Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Так чим вона займається на міністерській посаді?
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11.04.2022 22:37 Відповісти
 
 