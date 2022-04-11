11 квітня вдалось евакуювати понад 4000 людей, - Верещук

За результатами роботи гуманітарних коридорів 11 квітня евакуйовано 4 354 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3854 людини. З них:

▪️556 осіб – маріупольці;

▪️3298 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

" Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака й Енергодара. Вони тримають їх на блокпості у Василівці", повідомила Ірина Верещук.

Також відомо, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати понад 500 людей.

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