На 11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

На понеділок, 11 квітня, погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпечні місця.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"11 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів:

Донецька область: Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті). Запорізька область: Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Евакуйовуватимуться: Бердянськ – Запоріжжя, Токмак – Запоріжжя: Місце зборів: вул. Шевченка, 5. Енергодар – Запоріжжя: Місце збору автомобілів оголосить місцева влада", - повідомила Верещук.

Зазначається, що евакуація в Луганській області відбуватиметься: Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28. Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. Попасна – Бахмут.Місце зборів: вул. Первомайська, 42. с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.Рубіжне – Бахмут.

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