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10 квітня гуманітарними коридорами евакуйовано 2824 людини, - Верещук

верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила інформацію, що гуманітарними коридорами 10 квітня евакуйовано 2 824 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у її телеграмі. 

У повідомленні зазначається: "За сьогодні евакуйовано 2 824 людини. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 2622 людини. З них: 213 – маріупольці; 2409 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна, що на Луганщині, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати 202 людини".

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Автор: 

Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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Я цій курці зебільний не вірю
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10.04.2022 20:33 Відповісти
Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей.

Шмара кацапская! А ну скажи как так совпало, что твое назначение совпало с оккупацией Юга Украины без сопротивления? Как ты, шмара, бегала по всем должностям с криком - хоть куда назначте...я валька красные трусы...я карьеристка (шлюха- одним словом)...я все пАрешаю.

****, ты еще и кацапов снабжаешь, мразина!
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10.04.2022 20:45 Відповісти
"Каждый спасенный человек - это минус один зомби" "Война миров Z" (с) 2013
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10.04.2022 21:04 Відповісти
 
 