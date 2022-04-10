10 апреля гуманитарными коридорами эвакуировано 2824 человека, - Верещук
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию, что гуманитарными коридорами 10 апреля эвакуировано 2 824 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в ее телеграме.
В сообщении отмечается: "За сегодня эвакуировано 2 824 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них: 213 - мариупольцы; 2409 - жители городов Запорожской области (Пологи, Василий ).
Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека".
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Шмара кацапская! А ну скажи как так совпало, что твое назначение совпало с оккупацией Юга Украины без сопротивления? Как ты, шмара, бегала по всем должностям с криком - хоть куда назначте...я валька красные трусы...я карьеристка (шлюха- одним словом)...я все пАрешаю.
****, ты еще и кацапов снабжаешь, мразина!