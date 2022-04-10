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10 апреля гуманитарными коридорами эвакуировано 2824 человека, - Верещук

верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию, что гуманитарными коридорами 10 апреля эвакуировано 2 824 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в ее телеграме.

В сообщении отмечается: "За сегодня эвакуировано 2 824 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них: 213 - мариупольцы; 2409 - жители городов Запорожской области (Пологи, Василий ).

Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека".

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Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


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Я цій курці зебільний не вірю
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10.04.2022 20:33 Ответить
Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей.

Шмара кацапская! А ну скажи как так совпало, что твое назначение совпало с оккупацией Юга Украины без сопротивления? Как ты, шмара, бегала по всем должностям с криком - хоть куда назначте...я валька красные трусы...я карьеристка (шлюха- одним словом)...я все пАрешаю.

****, ты еще и кацапов снабжаешь, мразина!
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10.04.2022 20:45 Ответить
"Каждый спасенный человек - это минус один зомби" "Война миров Z" (с) 2013
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10.04.2022 21:04 Ответить
 
 