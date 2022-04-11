Франція видворить шістьох російських дипломатів
Шість російських дипломатів у Франції оголошено "персонами нон-грата", про що тимчасовому повіреному у справах РФ у Франції було повідомлено в понеділок увечері під час виклику в МЗС країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В результаті дуже тривалого розслідування Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) розкрила в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами на нашій територ", - йдеться в повідомленні МЗС Франції.
"Шестеро російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям, діяльність яких суперечила нашим національним інтересам, оголошено персонами нон-грата", - додали там.
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