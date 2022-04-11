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Франція видворить шістьох російських дипломатів

франция

Шість російських дипломатів у Франції оголошено "персонами нон-грата", про що тимчасовому повіреному у справах РФ у Франції було повідомлено в понеділок увечері під час виклику в МЗС країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В результаті дуже тривалого розслідування Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) розкрила в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами на нашій територ", - йдеться в повідомленні МЗС Франції.

"Шестеро російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям, діяльність яких суперечила нашим національним інтересам, оголошено персонами нон-грата", - додали там.

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Автор: 

нон грата (140) росія (65098) Франція (3058) дипломати (566)


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11.04.2022 22:14 Відповісти
слабаки...нормальни крайины десятками гонят.
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11.04.2022 22:18 Відповісти
Десь 500 штук вже вигнали з різних місць. Тепер поїдуть в Точікістан вулиці підмітать...
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11.04.2022 22:19 Відповісти
9 Апреля у нас в Ереване прошел многотысячный митинг, на котором несколько раз звучало международное приветствие "путин-х..ло". А перед посольством рф, куда потом пришли митингующие, молодежь держала огромный флаг Украины

https://www.youtube.com/watch?v=6Ttw7NURlwU&t=4s
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11.04.2022 22:24 Відповісти
 
 