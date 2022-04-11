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Хорватія висилає 24 співробітники посольства РФ

хорватія

Міністерство закордонних справ Хорватії оголосило, що висилає 18 дипломатів посольства Росії в Загребі. Також разом з ними покинуть країну шість співробітників адміністративно-технічного персоналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Хорватії.

У МЗС Хорватії вручили ноту послу Росії Андрію Нестеренко в Хорватії, інформуючи Росію про скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу в посольстві Росії в Загребі.

"Запитано, щоб 18 дипломатів і шість членів адміністративно-технічного персоналу (всього 24 співробітники) посольства РФ в Хорватії покинули Республіку Хорватія", - йдеться в повідомленні.

Водночас МЗС рішуче засудили "жорстоку агресію проти України та численних злочинів".

"Хорватія знову закликала до негайного припинення бойових дій і виведення російських військ з усієї території України, а також до невідкладного забезпечення шляхів евакуації населення і доставки гуманітарної допомоги. Було підкреслено, що Республіка Хорватія очікує, що винні у злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Прем'єр Хорватії Пленкович про безпілотник, що розбився біля Загреба: Це загроза для ЄС і НАТО

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Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно! Рашистів у Полон не брати... потрібно заганяти їх усіх за залізну завісу, в мордор, щоб там кусали одне одного за жрачку...
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11.04.2022 14:42 Відповісти
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11.04.2022 14:44 Відповісти
їх справді треба киздити по всьому світу, щоб або загнати *на родину*, або щоб тявкнути боялись у цивілізованих країнах, щоб їх клятий аквафреш зник навіт з магазинів, щоб слова раша и рашиан стали забороненими!
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11.04.2022 14:46 Відповісти
русский дипломат ноне - самая нужная профессия
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11.04.2022 14:46 Відповісти
Краще б всіх кацапів викинули. Це сміття.
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11.04.2022 15:02 Відповісти
 
 