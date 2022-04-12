Приватбанк заявляє про відновлення штатного режиму роботи Приват24
Приватбанк відновив штатний режим Приват24 після регламентних робіт, необхідних для безпечної та якісної роботи сервісів.
"Вибачаємося за перебої. Дякую за ваше розуміння!", - йдеться в повідомленні банку в ніч на вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Спочатку Приватбанк анонсував технологічну паузу в роботі Приват24 з 23:00 10 квітня і до 8:00 ранку 11 квітня, проте потім заявив про її продовження до 6:00 вівторка.
Розрахунки в торговельній мережі та банкомати працювали в звичайному режимі.
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