Приватбанк заявляє про відновлення штатного режиму роботи Приват24

Приватбанк відновив штатний режим Приват24 після регламентних робіт, необхідних для безпечної та якісної роботи сервісів.

"Вибачаємося за перебої. Дякую за ваше розуміння!", - йдеться в повідомленні банку в ніч на вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Приватбанк анонсував технологічну паузу в роботі Приват24 з 23:00 10 квітня і до 8:00 ранку 11 квітня, проте потім заявив про її продовження до 6:00 вівторка.

Розрахунки в торговельній мережі та банкомати працювали в звичайному режимі.

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