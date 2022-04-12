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Приватбанк заявляє про відновлення штатного режиму роботи Приват24

приватбанк

Приватбанк відновив штатний режим Приват24 після регламентних робіт, необхідних для безпечної та якісної роботи сервісів.

"Вибачаємося за перебої. Дякую за ваше розуміння!", - йдеться в повідомленні банку в ніч на вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Приватбанк анонсував технологічну паузу в роботі Приват24 з 23:00 10 квітня і до 8:00 ранку 11 квітня, проте потім заявив про її продовження до 6:00 вівторка.

Розрахунки в торговельній мережі та банкомати працювали в звичайному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через Приват24

Автор: 

банки (7719) Приватбанк (2432)


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